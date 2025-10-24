HIEUTHUHAI sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát bài hát Trình

Sáng 23/10, Trang thông tin Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM đăng tải bài viết đề cập đến một số ca khúc bị cho là có ngôn từ phản cảm hoặc mang yếu tố cổ xúy tệ nạn xã hội. Trong số 7 sản phẩm và các nghệ sĩ thể hiện được nêu tên, HIEUTHUHAI với diss track Trình gây tranh luận lớn.

Trích dòng trạng thái của Trang thông tin Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM, đoạn lyrics bị nhắc đến là “Hay anh phải ngưng làm nhạc tình. Chuyển qua làm nhạc mai thúy bật cho mấy thằng nhõi nghiến”. Tin tức này đã nhanh chóng truyền khắp mạng xã hội, khiến dân tình phản ứng mạnh mẽ.

Tối cùng ngày, công ty quản lý của HIEUTHUHAI - NOMAD Management Vietnam - đã phát đi thông cáo chính thức, làm rõ thông tin liên quan đến ca khúc Trình.

Theo đơn vị này, bài hát ra mắt trong bối cảnh nam rapper nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng rap, cho rằng nhạc của anh “mất chất” và “quá ủy mị”. Chính vì vậy, câu hát “Hay anh phải ngưng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc mai thúy bật cho mấy thằng nhõi nghiến?” được viết ra với hàm ý châm biếm, phản ánh tư duy cực đoan cho rằng rap chỉ nên gai góc hay thô tục.

Đại diện công ty khẳng định HIEUTHUHAI không có chủ đích cổ xúy tệ nạn hay vi phạm pháp luật, mà ngược lại, anh luôn hướng tới thông điệp tích cực về sự nỗ lực, tinh thần cầu tiến và giá trị gia đình. Ca khúc Trình từng được cấp phép biểu diễn và xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn, cho thấy nội dung không nằm ngoài chuẩn mực văn hóa - nghệ thuật.

Đơn vị quản lý cũng cho biết HIEUTHUHAI luôn ý thức rõ trách nhiệm xã hội của người làm nghệ thuật, tuân thủ quy định và quy tắc ứng xử do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Đồng thời, họ cho rằng những phản ứng gần đây có thể xuất phát từ sự hiểu lầm, chưa phản ánh trọn vẹn tinh thần bài hát.

Cuối cùng, công ty và HIEUTHUHAI bày tỏ thiện chí hợp tác với các cơ quan chức năng để rà soát, làm rõ các thông tin liên quan, nhằm mang lại góc nhìn khách quan và đúng đắn nhất về sản phẩm âm nhạc này.

Nguyên văn bản thông cáo của NOMAD Management Vietnam:

Chúng tôi, Công ty Cổ phần NOMAD Management Vietnam ("NOMAD") là đơn vị quản lý, đại diện thương mại của nghệ sĩ Trần Minh Hiếu (nghệ danh: HIEUTHUHAI). Theo ghi nhận, hôm nay trên các phương tiện thông tin truyền thông và trên không gian mạng đã đăng tải nhiều thông tin cho rằng bài hát “Trình” do nghệ sĩ HIEUTHUHAI sáng tác và trình bày có nội dung phản cảm hoặc cổ xúy tệ nạn liên quan đến câu hát: “Hay anh phải ngưng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc mai thuý bật cho mấy thằng nhõi nghiến?"

Sau khi làm việc và trao đổi với nghệ sĩ HIEUTHUHAI, NOMAD xin cung cấp đến Quý khán giả một số thông tin sau đây nhằm giúp khán giả có thêm thông tin đánh giá khách quan, đa chiều về bài hát, cụ thể:

Bài hát “Trình” do nghệ sĩ HIEUTHUHAI sáng tác, trình bày và công bố vào tháng 09/2024 trong bối cảnh có nhiều khán thính giả của nhạc rap cho rằng các bài nhạc của nghệ sĩ HIEUTHUHAI “mất chất”, “ủy mị” và so sánh với những bài nhạc rap khác. Câu hát “Hay anh phải ngưng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc mai thuý bật cho mấy thằng nhõi nghiến?” được viết ra với hàm ý châm biếm lối nghĩ cho rằng nhạc rap phải là gai góc, thậm chí thô tục.

Khi sáng tác bài hát “Trình”, nghệ sĩ HIEUTHUHAI không có chủ đích cổ xúy, kêu gọi thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, cổ xúy cho tệ nạn xã hội. Trong bài hát, nghệ sĩ HIEUTHUHAI luôn cố gắng truyền tải các thông điệp tích cực về sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần hướng về gia đình và cộng đồng của một nghệ sĩ trẻ. Vì vậy, bài hát đã được cộng đồng khán giả cả nước đón nhận và vinh dự được cấp phép biểu diễn trên các sân khấu lớn - cho thấy giá trị nghệ thuật và ý nghĩa xã hội của ca khúc.

Là một nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ HIEUTHUHAI luôn ý thức rõ trách nhiệm xã hội, tuân thủ quy định pháp luật và các quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng thời nỗ lực để lan tỏa các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Những nỗ lực và đóng góp của nghệ sĩ HIEUTHUHAI tuy còn khiêm tốn, nhưng may mắn luôn nhận được sự động viên, khuyến khích từ các cơ quan, ban ngành và các cấp lãnh đạo.

Chúng tôi nhận thấy những thông tin liên quan đến bài hát “Trình” thời gian gần đây có thể không phản ánh đầy đủ tinh thần, ý nghĩa bài hát cũng như những mong muốn của nghệ sĩ trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Vì vậy, NOMAD và nghệ sĩ HIEUTHUHAI sẽ sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát, trao đổi, và làm rõ những thông tin liên quan đến bài hát một cách khách quan, thiện chí.

Trân trọng cảm ơn.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí và kênh truyền thông cũng từng lên tiếng về xu hướng một số ca khúc nhạc Việt ngày nay có ca từ mang yếu tố phản cảm, đề cập chất kích thích, lối sống buông thả và thái độ coi thường giá trị lao động.