3 loại cá ít xương, thịt mềm, giàu đạm đang vào độ ngon nhất

Theo quy luật tự nhiên, mùa đông là lúc nhiều loài cá tích trữ mỡ để chống rét, nhờ vậy thịt cá vào thời điểm này thường béo ngậy và ngon hơn cả năm. Tuy nhiên, thị trường có nhiều loại cá khác nhau, không phải loại nào cũng phù hợp để ăn vào mùa lạnh.

Dưới đây là 3 loại cá đang vào độ ngon nhất, thịt dày, ít xương, giàu protein, được nhiều người có kinh nghiệm ẩm thực ưu tiên chọn vào mùa đông.

1. Cá hố

Loại cá này có đặc điểm thân bạc, thịt trắng, chỉ có một xương sống lớn nên rất dễ ăn. Thành phần dinh dưỡng nổi bật là protein chất lượng cao và axit béo không bão hòa, đặc biệt DHA và EPA, hai chất hỗ trợ tốt cho não bộ và tim mạch.

Lớp “bạc” trên da cá thực chất là lớp mỡ chứa lecithin và chất béo tốt, không nên cạo bỏ; chỉ cần rửa nhẹ là có thể chế biến.

Gợi ý món ngon: Cá hố chiên giòn.

- Chế biến đơn giản: làm sạch, ướp gừng, hành, muối, chút rượu.

- Lăn một lớp bột mỏng để khi chiên thịt giữ được độ ẩm.

- Chiên nhỏ lửa 8-10 phút cho tới khi vàng giòn.

Cá thành phẩm lớp ngoài giòn thơm, bên trong mềm ngọt, rất hợp ăn cùng cơm nóng trong ngày lạnh.

2. Cá rô phi

Cá rô phi từ xưa đã được xem là món ngon. Điểm mạnh là thịt trắng, thành múi rõ ràng, hầu như không có xương dăm, phù hợp với người già và trẻ nhỏ. Protein của cá rô phi khá cao, lại chứa vi lượng đồng, khoáng chất quan trọng đối với hệ thần kinh.

Loại cá này ngon nhất khi chế biến nhẹ nhàng để giữ vị ngọt tự nhiên.

Gợi ý món ngon: Cá rô phi áp chảo.

- Lọc phi lê, cắt miếng.

- Ướp muối, tiêu, tỏi, chút nước cốt chanh.

- Áp chảo lửa lớn để mặt da giòn, thịt trong vẫn mềm.

Cá rô phi áp chảo giữ được độ ngọt, thớ thịt săn và không bị khô, phù hợp cho bữa tối ngày lạnh.

3. Cá trê vàng

Đặc điểm quý giá nhất của cá trê vàng là chỉ có một xương sống, thịt mềm và nhiều keo tự nhiên. Khi nấu lên, nước canh chuyển màu trắng đục giống sữa, rất giàu dinh dưỡng.

Trước khi chế biến, cần trụng nhanh nước sôi và cạo bỏ lớp nhớt để giảm mùi tanh.

Gợi ý món ngon: Canh cá trê vàng nấu đậu phụ, trứng.

- Cá sơ chế sạch, trụng nước sôi để hết nhớt.

- Chiên nhẹ trứng để tạo vị thơm và giúp nước canh trắng.

- Đem cá vào nồi xào gừng rồi đổ nước sôi vào nấu.

- Thêm đậu phụ non, chút tiêu và hành.

Món canh có vị ngọt tự nhiên từ cá, béo nhẹ, dễ tiêu và rất phù hợp để làm ấm bụng trong ngày rét đậm.

