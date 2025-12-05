Một nơi ở Việt Nam vừa được UNESCO công nhận là "thành phố học tập toàn cầu": Sở hữu nhiều hoạt động giáo dục nổi bật

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo của Thành phố Hà Nội trong việc xây dựng một xã hội học tập toàn diện, nơi mọi người dân đều có cơ hội học tập suốt đời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sáng tạo và bao trùm.

Đây cũng là thành quả của sự quyết tâm, nỗ lực và phối hợp chặt chẽ trong thời gian qua của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa - Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và quốc tế cũng như sự đóng góp quan trọng của người dân Hà Nội.

Theo UNESCO, Hà Nội nổi bật với nhiều chính sách và hoạt động thúc đẩy giáo dục, trong đó có việc áp dụng mô hình “Trường học hạnh phúc” tại gần 3.000 cơ sở giáo dục; triển khai dự án giáo dục tài chính Cha Ching cho hơn 7.000 học sinh; cùng các sáng kiến như “Trường học xanh – Vì một Hà Nội xanh”,…

Thành phố cũng ghi nhận hơn 1,4 triệu gia đình học tập, chiếm khoảng 67% tổng số; gần 6.900 dòng họ học tập (59%) và gần 4.400 tổ dân phố học tập (77%). Những con số này cho thấy tinh thần học tập suốt đời đã lan tỏa mạnh mẽ trong các thế hệ và cộng đồng dân cư Thủ đô.

Hà Nội nổi bật với nhiều chính sách và hoạt động thúc đẩy giáo dục, trong đó có việc áp dụng mô hình “Trường học hạnh phúc” tại gần 3.000 cơ sở giáo dục; triển khai dự án giáo dục tài chính Cha Ching cho hơn 7.000 học sinh; cùng các sáng kiến như “Trường học xanh – Vì một Hà Nội xanh”… Ảnh: Chinhphu.vn

Trong mạng lưới các đô thị học tập của UNESCO, Sa Đéc (Đồng Tháp) và Vinh (Nghệ An) là hai địa phương đầu tiên của Việt Nam được kết nạp vào năm 2020. Đến năm 2022, Cao Lãnh tiếp tục gia nhập, và sau đó là TP HCM cùng Sơn La trong năm vừa qua.

Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu được UNESCO thành lập vào năm 2013, là một nền tảng trao đổi quốc tế, tạo thuận lợi cho các thành phố thành viên chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn cũng như bài học kinh nghiệm thực tiễn trong duy trì một "Thành phố học tập".

"Thành phố học tập" là thành phố/đơn vị hành chính đã triển khai thành công và cam kết tiếp tục triển khai nhiều chính sách thúc đẩy giáo dục chất lượng và học tập suốt đời cho mọi công dân.

Với sự gia nhập của các Thành phố học tập mới năm nay, Mạng lưới hiện có 425 thành phố thành viên thuộc 91 quốc gia trên toàn thế giới.

Theo Báo điện tử Chính phủ, tham gia Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu sẽ giúp Thủ đô Hà Nội có thêm cơ hội trao đổi ý tưởng, tri thức và kinh nghiệm với các Thành phố học tập khác trên toàn thế giới và với các chuyên gia hàng đầu thế giới về giáo dục.

Thủ đô Hà Nội cũng sẽ có thêm cơ hội thu hút đầu tư và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục với các Thành phố học tập khác, trở thành hình mẫu về xây dựng xã hội học tập và là điểm sáng của khu vực trong hợp tác giáo dục, văn hóa và sáng tạo.

Ngoài Hà Nội, danh sách các thành viên mới từ châu Á năm nay còn có Kermanshah (Iran), Ninh Ba (Trung Quốc), Gangdong-gu (Hàn Quốc),... Một số quốc gia có tới ba đại diện, như Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan. Châu Á - Thái Bình Dương cũng là khu vực có đông thành viên mới nhất năm nay.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)