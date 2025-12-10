Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2025: Từ cựu sinh viên đến vị trí Phó Hiệu trưởng trường, từng học thẳng lên Tiến sĩ trong 4 năm

10-12-2025 - 15:18 PM | Sống

Giảng viên này có profile học vấn khủng cùng một loạt các bằng khen.

Vào cuối tháng 11 vừa qua, 30 giảng viên đến từ ĐH Bách khoa Hà Nội đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư. Đáng chú ý, ông Phạm Văn Sáng là ứng viên trẻ tuổi nhất của ĐH Bách khoa Hà Nội được công nhận chức danh Giáo sư.

Giáo sư Phạm Văn Sáng (ở giữa) - Phó Hiệu trưởng trường Cơ khí - ĐH Bách khoa Hà Nội

Dựa theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, giảng viên Phạm Văn Sáng sinh năm 1983, tại TP Hải Phòng. Ông theo học tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội và nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí hàng không vào năm 2005. Không học thạc sĩ, giảng viên này học thẳng lên tiến sĩ tại trường ĐH quốc gia Singapore và Viện khoa học công nghệ Massachusetts - MIT (Mỹ) từ năm 2008-2012. Đến năm 2012, ông được cấp bằng tiến sĩ ngành cơ khí, 8 năm sau, tiếp tục nhận chức danh phó giáo sư.

Theo đó, sau khi tốt nghiệp cử nhân tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ông được giữ lại trường làm giảng viên tại khoa cơ khí, Viện Cơ khí Động lực trong giai đoạn 2005-2008. Kể từ 2012-2014, ông nghiên cứu sau tiến sĩ tại trung tâm SMART (Singapore) và Viện khoa học công nghệ Massachusetts.

Từ 2014 đến nay, ông quay trở về công tác tại Trường cơ khí - ĐH Bách khoa Hà Nội và trải qua các vị trí từ giảng viên đến chức vụ cao nhất là Phó Hiệu trưởng trường Cơ khí - ĐH Bách khoa Hà Nội.

Trong suốt những năm theo đuổi ngành cơ khí, Giáo sư Phạm Văn Sáng tập trung nghiên cứu 3 hướng chính: Phát triển các phương pháp mô phỏng số tiên tiến cho các bài toán đa vật lý, đa tỷ lệ; Nghiên cứu các hiện tượng vận chuyển ở cấp độ vi mô và ứng dụng trong y sinh; Ứng dụng các công cụ mô phỏng số trong tính toán, thiết kế, tối ưu các vấn đề cơ khí.

Thời gian công tác tại ĐH Bách khoa HN, giảng viên này đã hướng dẫn 1 NCS bảo vệ thành công luận án TS, 5 HVCH bảo vệ thành công luận án ThS. Ông còn là tác giả của 75 bài báo khoa học và 2 cuốn sách.

Giảng viên Phạm Văn Sáng cùng sinh viên ôn luyện cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc

Với những gì đã đóng góp, ông Phạm Văn Sáng đã nhận khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ 2018 - 2024; Chiến sĩ thi đua cấp bộ năm 2021, Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019); Bằng khen thành tích Ôn luyện đội tuyển Olympic cơ học môn thủy lực năm 2025.

Giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2025 tự đánh giá bản thân có lối sống lành mạnh, văn minh, tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, chuẩn mực trong quan hệ với đồng nghiệp và sinh viên.

Triết lý nghề nghiệp của ông là chủ động nghiên cứu đổi mới về kiến thức chuyên môn, vận dụng sáng tạo, phù hợp các hình thức, phương pháp bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm, hỗ trợ sinh viên và đồng nghiệp phát triển sự nghiệp. Ông cũng tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học; hợp tác tốt với đồng nghiệp trong nhóm chuyên môn và nhà trường, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.

