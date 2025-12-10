Mua rau mùa đông, 5 loại nhìn đẹp nhưng “trời cho cũng đừng lấy”, vừa ít dinh dưỡng, lại có nguy cơ hại sức khỏe

Một người quen làm nghề bán rau lâu năm tiết lộ, có 5 loại rau mùa đông họ tuyệt đối không ăn, thậm chí cho không họ cũng lắc đầu. Dưới đây là lý do.

1. Cà tím quá to, thẳng đuột

Mùa đông muốn ăn món cà tím nướng cũng dễ hiểu, nhưng loại cà tím “siêu to khổng lồ”, thân thẳng như thước, đều tăm tắp thì cần cảnh giác. Những quả này rất có thể đã dùng chất kích thích sinh trưởng để tăng kích cỡ cho dễ bán.

Cà tự nhiên sẽ có cong - thẳng - to - nhỏ khác nhau, chính vì vậy, khi thấy cả lô cà quá đều và quá lớn, tốt nhất nên bỏ qua và chọn những quả cỡ vừa, không quá đồng nhất, ăn sẽ đúng vị hơn.

2. Củ sen trắng sáng bất thường

Mùa lạnh ăn bát canh củ sen nóng thật dễ chịu, nhưng những củ sen trắng như được “tẩy bóng”, không hạt đất, không vết đen, có khả năng đã bị ngâm hóa chất để đẹp mã.

Củ sen ngon thật sự phải hơi sần màu, có chút “rỉ sét” tự nhiên trên vỏ. Loại này già, bột, nấu canh sánh và thơm.

3. Cà rốt vỏ nhăn, mềm, da nhàu

Cà rốt già hoặc bị mất nước khi để quá lâu sẽ có vỏ nhăn nheo. Loại này không chỉ giảm dinh dưỡng mà còn khô xơ, khó tiêu.

Khi mua nên chọn củ có vỏ láng, chắc tay, nếu còn hơi dính đất càng tốt, dấu hiệu mới nhổ chưa lâu.

4. Nấm kim châm có mùi lạ

Nấm kim châm cực kỳ nhanh hỏng. Một số người bán dùng chất bảo quản để giữ màu trắng lâu hơn và đóng kín trong túi nhựa. Nấm tươi chỉ có mùi thơm nhẹ đặc trưng. Nếu mở ra có mùi hắc, mùi hóa học hoặc mùi chua bất thường thì nên tránh.

Tốt nhất chọn loại bán theo mớ, nhìn được tận mắt, sờ được tận tay.

5. Cà chua cứng như đá

Dù mùa nào cũng bán, nhưng cà chua mùa đông thường bị thu hoạch sớm rồi kích chín. Những quả đỏ nhưng cứng đanh, bổ ra còn lõi xanh, ít nước, vị chua đậm là dấu hiệu chưa chín tự nhiên.

Hãy chọn quả mềm nhẹ, có độ đàn hồi và phần cuống rụng tự nhiên thành vết lõm nhỏ.

Mùa đông mua rau, đừng chỉ nhìn màu sắc bóng bẩy hay giá rẻ mà vội vàng. Cà tím “quá chuẩn”, củ sen trắng bệch, cà rốt nhăn, nấm kim châm có mùi lạ và cà chua cứng đanh đều nên tránh. Thực phẩm trông mộc mạc, bình thường, đôi khi lại là lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe. Người hiểu chuyện luôn chọn những thứ tự nhiên, tươi đúng mùa, đó chính là bí quyết ăn ngon, an toàn trong mùa lạnh.

Nguồn và ảnh: QQ