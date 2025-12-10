Cảnh báo nóng liên quan đến Thẩm mỹ viện Mailisa

Thời gian gần đây, Công an xã Quỳnh Thắng ghi nhận xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, khi các đối tượng giả danh nhân viên Thẩm mỹ viện Mailisa để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng mạo danh gọi điện, nhắn tin cho người dân với lý do “hỗ trợ hoàn tiền”, “xác nhận hóa đơn trên 1 triệu đồng”, “trả lại tiền đặt cọc”… nhằm tạo sự tin tưởng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc truy cập các đường link giả mạo. Khi người dân cung cấp thông tin, tiền trong tài khoản bị rút chỉ trong vài phút.

Ảnh minh hoạ

Thẩm mỹ viện Mailisa khẳng định không yêu cầu khách hàng cung cấp OTP, mật khẩu ngân hàng hay bất kỳ thông tin bảo mật nào trong quá trình chăm sóc khách hàng hoặc thực hiện chương trình ưu đãi.

Để phòng tránh, Công an xã Quỳnh Thắng khuyến cáo người dân: Không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai. Tuyệt đối không truy cập đường link lạ, đường link chưa được kiểm chứng. Kiểm tra thông tin qua fanpage chính thức, hotline của Mailisa hoặc đến trực tiếp cơ sở để xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho Công an xã Quỳnh Thắng để được hỗ trợ kịp thời.

Công an xã đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và chia sẻ thông tin rộng rãi để phòng ngừa các hành vi lừa đảo đang có xu hướng gia tăng trên địa bàn.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An﻿