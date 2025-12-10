Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nếu bạn gặp một người luôn có khoản dự phòng vững, không bao giờ “cháy ví” cuối tháng và vẫn tận hưởng cuộc sống, hãy tin rằng họ không chỉ kiếm tốt – mà họ tránh rất khéo những thói quen âm thầm đốt tiền.

Tiết kiệm giỏi không phải do kỷ luật thép hay mức thu nhập cao, mà đến từ việc không làm những điều khiến tiền rơi ra khỏi túi mỗi ngày. Dưới đây là 7 điều người tiết kiệm giỏi tuyệt đối tránh, và gần như ai đang gặp khó về tài chính đều mắc phải ít nhất 2–3 điều.

1. Mua đồ “rẻ nhưng không dùng lâu”

Hầu hết người tiêu hoang đều có chung một thói quen: chỉ nhìn giá tiền, không nhìn chi phí sử dụng trên từng ngày. Người tiết kiệm giỏi biết rằng:

- Một chiếc nồi tốt dùng 5 năm rẻ hơn một chiếc nồi rẻ dùng 8 tháng.

- Một bộ ga giường chất lượng giúp ngủ ngon giúp tăng năng suất – tăng thu nhập. Họ không ham rẻ, họ chọn bền – ít hỏng – dùng lâu.

2. Tiêu theo cảm xúc và “thưởng bản thân” quá đà

Người tiết kiệm giỏi sẽ tuyệt đối tránh 7 điều này- Ảnh 1.

Một ly trà sữa 60.000đ không nhiều. Nhưng 20 ly/tháng = 1,2 triệu. Một buổi shopping “cho vui” không đáng kể. Nhưng 3–4 lần/tháng, con số sẽ khiến bạn giật mình. Người tiết kiệm giỏi không cấm bản thân vui, nhưng họ có giới hạn rõ ràng:

- Chỉ mua khi thật sự thích

- Tránh mua khi buồn, stress, hoặc bị quảng cáo kích thích

3. Không bao giờ để ví trống kế hoạch

Người tiết kiệm giỏi không rơi vào cảnh “cuối tháng không còn đồng nào”. Họ luôn:

- Giữ một khoản cố định cho hoá đơn thiết yếu

- Một khoản cho chi tiêu cá nhân

- Một khoản bất khả xâm phạm cho tiết kiệm Họ biết tiền sẽ đi đâu ngay từ ngày 1 hàng tháng – nên không bao giờ tiêu vượt.

4. Mua theo phong trào – theo lời rủ rê

Từ nồi chiên không dầu tới máy massage, từ bộ chén bàn ăn tới robot hút bụi… không phải món nào trend cũng cần mua. Người tiết kiệm giỏi không mua vì “ai cũng có”. Họ hỏi đúng 3 câu trước khi bỏ tiền:

Người tiết kiệm giỏi sẽ tuyệt đối tránh 7 điều này- Ảnh 2.

- Món này giải quyết vấn đề gì của mình?

- Mình có món nào thay thế không?

- Dùng bao lâu? Tần suất bao nhiêu?

Nếu không trả lời được → không mua.

5. Trì hoãn kiểm tra tài chính cá nhân

Nhiều người không dám mở app ngân hàng vì sợ thấy tiền “hao”. Người tiết kiệm giỏi lại làm điều ngược lại:

- Kiểm tra chi tiêu mỗi tuần

- Nhìn lại thói quen mỗi tháng

- Điều chỉnh danh mục tiết kiệm mỗi 3 tháng Họ tin rằng: Không kiểm soát = không cải thiện.

6. Không “đốt tiền” vào những khoản nhỏ nhưng đều

Tiền không bay đi bằng những khoản lớn – mà bằng những khoản nhỏ lặp lại hằng ngày. Người tiết kiệm giỏi rất cảnh giác với các khoản:

- Phí giao hàng

- Mua ứng dụng theo tháng

- Giao đồ ăn liên tục

- Cà phê tiện đường

Họ cắt giảm thông minh: tự nấu 1–2 bữa, gom đơn mua chung, dùng gói miễn phí

Tiết kiệm 20–50 nghìn/ngày → 600.000–1.5 triệu/tháng.

7. Không mua thứ mình không hiểu – nhất là trong đầu tư

Người tiết kiệm giỏi hiểu rằng một sai lầm đầu tư có thể xoá sạch 3 năm tiết kiệm. Họ tuyệt đối tránh:

- “Bạn rủ đầu tư chung”

- “Dự án lợi nhuận 30–40%/năm”

- Mua vàng – chứng khoán – bất động sản theo tin đồn Họ chỉ bỏ tiền vào thứ mình hiểu rõ, và luôn giữ một khoản tiền mặt dự phòng.

Kết lại: Người tiết kiệm giỏi không làm nhiều điều – nhưng họ tránh rất tốt những sai lầm quen thuộc

Họ không hoàn hảo, không sống khắt khe, không cực đoan. Họ đơn giản là biết chọn đúng – cắt đúng – ưu tiên đúng, và nhờ đó tiền không bao giờ bị “bốc hơi” bí ẩn mỗi tháng.

Muốn tài chính nhẹ nhàng hơn? Thử tránh 7 điều trên trong 30 ngày – bạn sẽ thấy ví tiền thay đổi rõ rệt.

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

