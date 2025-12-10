Giúp tìm ví cho khách Việt kiều, tài xế taxi ở Hải Phòng từ chối tiền cảm ơn, về nhà phát hiện điều bất ngờ

Mới đây mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại câu chuyện tài xế taxi liên tục từ chối tiền cảm ơn của một nhóm khách. Trong clip, người phụ nữ ngồi ở ghế sau lấy tiền, đưa cho tài xế, nói lời cảm ơn và muốn gửi chút quà cho con của tài xế.

Tuy nhiên, nam tài xế dứt khoát không nhận, nói: “Cháu giúp cô chú thôi, cô chú không phải lăn tăn gì. Sau cô chú đi đâu xa thì gọi cháu, cháu chở, còn tiền thì cháu không lấy”. Được biết, tài xế trong đoạn clip là anh Phạm Văn Khéo (ở Hải Phòng). Anh Khéo đã giúp những vị khách là Việt kiều tìm được chiếc ví thất lạc.

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Khéo cho biết hôm đó anh nhận cuốc xe đi quãng đường khoảng 3km, từ tòa chung cư trên đường Võ Nguyên Giáp đến đường Tô Hiệu (TP. Hải Phòng). Tuy nhiên khi đến nơi, một cặp vợ chồng trung niên là Việt kiều cho biết, họ không có nhu cầu đi xe mà muốn nhờ anh hỗ trợ tìm chiếc ví bị thất lạc, bên trong có khoảng 600 AUD (khoảng 10,4 triệu đồng) cùng một số giấy tờ.

Người vợ có quốc tịch Australia, còn người chồng mang quốc tịch Canada. Đôi vợ chồng sẽ bay về Australia trong ít ngày tới, họ sẽ không thể lên máy bay nếu không tìm thấy giấy tờ.

Anh Khéo từ chối món quà cảm ơn từ 2 vị khách Việt kiều.

2 vị khách cho biết khoảng 4 tiếng trước, họ đi một chuyến xe khác cùng lộ trình từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Tô Hiệu và đã để quên ví trên xe. Từ nước ngoài về thăm quê, đôi vợ chồng Việt kiều không biết làm thế nào để liên hệ với tài xế, tìm đồ thất lạc.

Anh Khéo từng có thời gian làm việc tại nước ngoài nên rất hiểu nếu thất lạc giấy tờ có thể gây nhiều phiền toái cũng như mất thời gian làm lại, do đó, anh đã nhận lời giúp đỡ. Anh Khéo nhanh chóng đăng thông tin sự việc lên một nhóm của các tài xế ở Hải Phòng. Sau đó vài giờ, tài xế từng chở đôi vợ chồng Việt kiều đã liên hệ lại. Đến sáng ngày 4/12, anh Khéo đã đưa cặp vợ chồng Việt kiều đi nhận lại tài sản. Trên đường về, họ gửi lời cảm ơn vì sự giúp đỡ tận tình của anh Khéo và muốn gửi quà hậu tạ.

Dù đã từ chối nhưng trong lúc nam tài xế không để ý, vị khách đã bỏ số tiền hơn 3 triệu đồng vào chỗ chứa đồ cạnh ghế lại. Đến khi về nhà, anh Khéo bất ngờ phát hiện số tiền này. Người đàn ông cho biết sẽ dùng toàn tiền đó để làm từ thiện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một vị khách Hàn Quốc liên tục cúi đầu cảm ơn, dúi tiền vào tay anh Trần Hoàng Phương - người bán trái cây ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm.

Vị khách Hàn Quốc gửi khoảng 13 triệu đồng để cảm ơn anh Phương nhưng anh dứt khoát từ chối.

Theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, anh Phương đã giúp vị khách Hàn Quốc tìm thấy mẹ gia đi lạc trong chuyến du lịch tới Phú Quốc. Sau khi tìm được mẹ, vị khách đã gửi số tiền khoảng 13 triệu đồng nhưng anh Phương dứt khoát từ chối.

Thông tin về sự việc không chỉ có báo, đài tại Việt Nam đưa tin mà nhiều trang thông tấn, báo, đài tại Hàn Quốc cũng đưa tin hàng loạt.

Bà Park Eun Jung - Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (Korea Tourism Organization – KTO) tại Việt Nam sau đó đã đến nhà anh Phương để tri ân, cảm ơn hành động của anh. Bà đã trao tặng anh Phương một phần quà và giấy khen thay cho lời cảm ơn chân thành từ đất nước Hàn Quốc.