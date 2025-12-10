Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài xế chạy taxi 36.000 đồng được khách chuyển khoản 500 triệu đồng kèm lời nhắn "khỏi thối", cảnh sát phải vào cuộc khẩn cấp

10-12-2025 - 14:28 PM | Sống

Một vụ việc hy hữu đã xảy ra khi khách đi taxi chuyển khoản số tiền gấp hơn 14.000 lần giá của cuốc xe đã xảy ra. Ngay sau đó, tài xế đã phải nhờ cảnh sát can thiệp khẩn cấp.

Đây là một câu chuyện có thật xảy ra tại huyện Phú Thuận (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Nam tài xế taxi tên Chu Vĩ chính là nhân vật chính của vụ việc này. Vào khoảng 3h30 sáng ngày 21/8, anh đã có cuốc xe vào lúc nửa đêm đón một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi trong tình trạng say khướt, phải nhờ người quen dìu lên xe.

Chuyến đi diễn ra chóng vánh, chỉ mới đến đầu cầu Tống Độ thì vị khách nằng nặc đòi xuống. Lúc này, đồng hồ tính tiền mới chỉ nhích đến con số khiêm tốn là 10 NDT (khoảng 36.000 đồng). Từ hàng ghế sau, vị khách lảo đảo đưa điện thoại lên quét mã QR thanh toán rồi chuẩn bị rời đi.

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên khiến anh Chu điếng người: Tài khoản của anh vừa nhận được 146.528 NDT (tương đương 538 triệu đồng). Chưa kịp hoàn hồn trước con số khổng lồ, anh Chu vội vã hô lớn rằng khách đã chuyển nhầm, nhưng đáp lại sự lo lắng tột độ của tài xế chỉ là cái xua tay bất cần: "Không cần trả lại đâu". Nói rồi, bóng dáng nam thanh niên nhanh chóng biến mất vào màn đêm, để lại người tài xế bàng hoàng với số tiền "trên trời rơi xuống".

Ảnh minh họa

Cầm trên tay số tiền quá lớn, nỗi bất an dâng lên tột độ trong lòng người tài xế. Không chỉ lo ngại về vấn đề pháp lý, anh còn sợ vị khách đang trong trạng thái thiếu tỉnh táo kia có thể gặp nguy hiểm giữa đêm khuya. Không chút do dự, anh Chu lập tức lái xe lao thẳng đến đồn công an Đặng Tỉnh Quan trình báo sự việc khẩn cấp.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng lập tức cùng anh Chu quay lại hiện trường để truy tìm tung tích "vị thượng đế" bí ẩn. May mắn thay, họ phát hiện nam thanh niên đang ngồi thất thần bên vệ đường, dường như đã mất phương hướng và không nhớ đường về nhà.

Khoảng 30 phút sau, cả hai nhân vật chính của câu chuyện hy hữu được đưa về trụ sở cảnh sát. Tại đây, khi hơi men đã vơi bớt và nhìn thấy sắc phục công an, nam thanh niên mới bàng hoàng kiểm tra lại điện thoại và nhận ra sai lầm tai hại của mình. Trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng, toàn bộ số tiền hơn nửa tỷ đồng đã được anh Chu hoàn trả nguyên vẹn.

Câu chuyện kịch tính khép lại bằng một cái kết ấm lòng khi anh Chu tiếp tục lái xe đưa vị khách về tận nhà an toàn vào lúc 4 giờ sáng. Hành động trung thực và trách nhiệm của nam tài xế sau đó đã được cơ quan quản lý giao thông và công ty chủ quản vinh danh, trở thành câu chuyện đẹp về lòng tốt giữa đời thường.

Vừa bị lừa hơn 3,7 tỷ đồng tiền tiết kiệm, người phụ nữ vẫn chuyển thêm “3,3 tỷ” cho kẻ lừa đảo: Cảnh sát không ngăn cản mà còn ủng hộ

Theo Khả Văn

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giáo sư Nhật chỉ mặt 10 món ăn người Việt “nghiện” mỗi ngày đang âm thầm "phá thận"

Giáo sư Nhật chỉ mặt 10 món ăn người Việt “nghiện” mỗi ngày đang âm thầm "phá thận" Nổi bật

Từ năm học 2026-2027, hàng triệu học sinh có thể được miễn phí loại tiền này

Từ năm học 2026-2027, hàng triệu học sinh có thể được miễn phí loại tiền này Nổi bật

Từ ngày 1/1/2026, học sinh cả nước nhận tin vui, chờ bao nhiêu năm cuối cùng cũng đến ngày này!

Từ ngày 1/1/2026, học sinh cả nước nhận tin vui, chờ bao nhiêu năm cuối cùng cũng đến ngày này!

14:24 , 10/12/2025
Giao thông Hà Nội trong ngày đầu dự kiến vận hành 1.837 camera AI

Giao thông Hà Nội trong ngày đầu dự kiến vận hành 1.837 camera AI

14:10 , 10/12/2025
Quý tử 17 tuổi nhà hoa khôi Thu Hương lọt top 16 giải đua xe F4 thế giới

Quý tử 17 tuổi nhà hoa khôi Thu Hương lọt top 16 giải đua xe F4 thế giới

13:35 , 10/12/2025
AEON Việt Nam - Khai phóng tiềm năng, kiến tạo cơ hội việc làm cho thế hệ trẻ

AEON Việt Nam - Khai phóng tiềm năng, kiến tạo cơ hội việc làm cho thế hệ trẻ

13:30 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên