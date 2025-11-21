Shipper nhận giao gói trà nặng bất thường, mở ra lại thấy 4 cây vàng liền báo cảnh sát

Shipper phát hiện kiện hàng bất thường

Ngày 17/11/2025, lực lượng cảnh sát tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã phối hợp với một nhân viên bưu cục, kịp thời chặn lại một kiện hàng có dấu hiệu bất thường. Bên trong bưu kiện chứa tới 145 gram vàng (tương đương gần 4 cây vàng, trị giá hơn 570 triệu đồng). Nhờ phát hiện kịp thời, cơ quan chức năng đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng, kịp thời cứu được người phụ nữ suýt nữa đã trở thành nạn nhân.

Hình ảnh kiện hàng

Sự việc bắt đầu vào khoảng 16 giờ ngày 7/11. Khi kiểm tra và tiếp nhận hàng hóa như thường lệ tại một điểm giao nhận, thì nhân viên bưu cục nhận được một kiện hàng do chị Vương gửi, trên nhãn ghi là “trà”.

Tuy nhiên, khi cầm lên, anh lập tức nhận thấy gói “trà” này nặng bất thường, vượt xa trọng lượng của các kiện trà thông thường. Kinh nghiệm nghề nghiệp khiến anh nảy sinh nghi ngờ, nên đã ngay lập tức báo thông tin lạ này vào nhóm công tác của Công an để được kiểm tra kịp thời.

Lời khai mâu thuẫn hé lộ vụ lừa đảo tinh vi

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng phân tích và đánh giá tình hình. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác phòng chống lừa đảo, họ nhận thấy phía sau kiện hàng bất thường này rất có thể là một vụ lừa đảo viễn thông.

Để ngăn chặn thiệt hại về tài sản cho người dân, cảnh sát đã lập tức triệu tập chị Vương đến cục Cảnh sát để xác minh tình hình và tìm hiểu rõ người nhận kiện hàng.

Khi cán bộ phòng chống lừa đảo tiếp cận, chị Vương khẳng định mình không hề bị lừa, đồng thời cho biết số vàng trong kiện hàng được gửi cho con trai của một người bạn để làm lễ đính hôn.

Tuy nhiên, khi được hỏi kỹ hơn, lời khai của chị bắt đầu xuất hiện nhiều điểm bất thường. Khi được yêu cầu cung cấp liên hệ của người bạn, chị hoàn toàn không đưa ra được. Hỏi về mối quan hệ giữa hai người, lúc thì chị nói đó là “bạn thân nhiều năm”, lúc lại bảo là “trợ lý của sếp”, câu trả lời trước sau mâu thuẫn và thiếu logic.

Thấy chị Vương liên tục trả lời vòng vo, không rõ ràng, cán bộ phòng chống lừa đảo đã yêu cầu kiểm tra điện thoại chị Vương. Khi kiểm tra điện thoại của chị, cảnh sát phát hiện trong máy có hàng loạt đoạn chat giữa chị và một người tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, cùng với một kịch bản ứng phó khiến ai nhìn cũng giật mình.

Hóa ra, kẻ lừa đảo đã dặn dò chị cách đối phó từ trước nếu bị công an kiểm tra. Trong đoạn chat này ghi rõ những câu như: “tuyệt đối không được tiết lộ”, “chỉ cần nói là bạn nhờ gửi trà và vàng giúp”, cho thấy toàn bộ lời khai trước đó của chị Vương đều là lời bị kẻ gian này chỉ đạo sẵn.

Khi cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, toàn bộ sự thật dần được làm rõ.

Theo lời khai của chị Vương, vì có sở thích đầu tư tài chính nên thời gian gần đây chị thường xuyên truy cập các trang mạng liên quan. Trong quá trình đó, chị bị một người tự xưng là “chuyên gia đầu tư” dụ dỗ tải về một ứng dụng đầu tư giả mạo.

Kẻ này dùng chiêu bài “lợi nhuận cao” để lôi kéo chị tham gia vào một dự án gọi là “đặt mua cổ phiếu mới niêm yết”. Hắn còn bịa ra chuyện đã tạm ứng trước cho chị 140.000 NDT tiền đầu tư và yêu cầu chị gửi vàng để hoàn trả.

Do tin tưởng tuyệt đối vào tên chuyên gia này, chị Vương đã làm theo hướng dẫn. Chị lấy 145 gram vàng giấu trong một gói trà, hy vọng qua mặt được nhân viên bưu cục và hoàn tất việc chuyển vàng cho đối tượng lừa đảo.

Công an cảnh báo người dân trước chiêu trò lừa đảo đầu tư giả mạo

May mắn là nhân viên bưu cục đã kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường từ kiện hàng và báo ngay cho cơ quan chức năng. Nhờ đó, Công an đã kịp thời chặn đứng kiện hàng chứa số vàng này, giúp chị Vương tránh được thiệt hại tài sản.

Ngày 8/11, chị Vương cùng chồng đã quay lại cục Cảnh sát để nhận lại 145 gram vàng vừa thoát khỏi tay kẻ lừa đảo. Đối mặt với lực lượng công an và cán bộ phòng chống lừa đảo, chị liên tục gửi lời cảm ơn, đồng thời bày tỏ sự hối hận vì quá tin lời người lạ, suýt nữa đã rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Hiện vụ lừa đảo qua mạng này vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những “chuyên gia đầu tư”, “dự án sinh lời cao” tràn lan trên mạng. Tuyệt đối không tải các ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc, không chuyển tiền hay gửi tài sản giá trị cho người lạ. Nếu gặp dấu hiệu đáng ngờ, người dân nên liên hệ ngay cơ quan công an để được tư vấn, bảo vệ an toàn cho túi tiền của mình.

Theo Toutiao