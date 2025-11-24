Chủ tiệm vàng vứt nhầm túi nilon chứa hơn 13 lượng vàng, 20 cảnh sát lục tung 5 tấn rác để tìm lại

Tháng 5/2025, một sự cố hy hữu xảy ra tại Thiên Tân, Trung Quốc, khi một cặp vợ chồng kinh doanh tiệm vàng vô tình vứt nhầm túi nilon chứa hơn 500 gram vàng (hơn 13 lượng vàng) vào thùng rác sinh hoạt. Chỉ đến khi kiểm kê kho vào hôm sau, họ mới tá hỏa phát hiện số vàng trị giá khoảng 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng) đã “bốc hơi”.

Do khu vực xảy ra sự việc có lượng người qua lại lớn, hai vợ chồng này nghi ngờ vàng bị người đi đường nhặt mất nên hốt hoảng tới đồn cảnh sát trình báo. Nhận được tin, cảnh sát Thiên Thân nhanh chóng trích xuất camera tại hiện trường và khu vực lân cận, phát hiện túi chứa vàng đã bị xe thu gom rác mang đi.

Lần theo lộ trình của chiếc xe, cảnh sát xác định số rác được chuyển đến một trạm trung chuyển ở ngoại thành. Tuy nhiên, vì tại đây mỗi ngày xử lý hàng chục tấn rác, cảnh sát nghi ngờ số vàng đã bị vùi sâu bên trong. Việc tìm vàng giờ đây chẳng khác nào “mò kim đáy biển”.

Để giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất, cảnh sát phối hợp nhân viên trạm trung chuyển khoanh vùng khu vực nghi vấn. Do rác đã bị ép thành khối, họ buộc phải bóc tách thủ công từng lớp rác. Hơn 20 cán bộ chiến sĩ thay phiên làm việc, dùng tay bới rác liên tục trong gần 8 giờ.

Cuối cùng, họ phát hiện túi rác chứa vàng ở tầng rác sâu nhất. Kiểm tra tại chỗ cho thấy hơn 500 gram vàng vẫn nguyên vẹn, chỉ có một số món trang sức bị biến dạng nhẹ do lực nén.

“Chúng tôi mất chưa đến 6 giờ để trích xuất camera và xác định vị trí, nhưng quá trình tìm kiếm thực tế kéo dài hơn 24 giờ,” một cảnh sát cho biết.

Mùa hè nóng nực, mùi rác phân hủy nồng nặc, nhưng đặc tính nặng và khó bị oxy hóa của vàng khiến cảnh sát không từ bỏ hy vọng. Hiện số vàng đã được hai vợ chồng chủ tiệm vàng ký xác nhận và đưa trở lại kho.

Ảnh: News.qq

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện tiệm vàng này không xây dựng quy trình bảo quản tài sản giá trị. Họ chỉ dùng túi nilon thông thường để cất vàng, dẫn đến sự cố hy hữu. Ngoài ra, nhiều hộ kinh doanh có thói quen để lẫn bao bì bỏ đi, giấy tờ và tài sản giá trị, vô tình tạo rủi ro tương tự.

Các chuyên gia Trung Quốc nhận định, nếu vàng bị người khác nhặt hoặc cầm nhầm, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm chứng minh. Trong trường hợp rác đã được thu gom hợp pháp, việc truy đòi gần như bất khả thi. Việc cảnh sát dốc sức tìm kiếm vàng lần này đã giúp chủ tiệm vàng tìm lại được tài sản, nhưng không phải lúc nào “vận may” cũng xuất hiện.

Giới chuyên môn khuyến nghị các chủ tiệm vàng nhỏ cần sử dụng két sắt có khóa để cất giữ kim loại quý và kiểm tra lại bao bì trước khi vứt bỏ, tránh mất mát đáng tiếc.

Vụ việc cũng nhắc nhở mọi người: đừng để tài sản quý giá rơi vào tình huống may rủi. Bởi chỉ một phút sơ ý với một chiếc túi nilon, mọi tính toán “khôn ngoan” cũng có thể tan thành mây khói.

(Theo News.qq)