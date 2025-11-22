Phát hiện 1 mỏ vàng hơn 400 năm tuổi, trữ lượng hàng trăm tấn khi dùng mìn phá núi mở đường

Vào những năm 1980–1990, khi phong trào mở đường xuyên núi ở Trung Quốc phát triển mạnh, chính quyền địa phương huyện Toại Xương, tỉnh Chiết Giang, đã quyết định xây dựng một con đường mới để kết nối thị trấn miền núi với các khu vực bên ngoài. Dự án này không chỉ nhằm cải thiện giao thông mà còn thúc đẩy kinh tế địa phương.

Trong quá trình thi công, đội xây dựng phải dùng mìn nổ núi để mở đường. Ngay sau các vụ nổ, một cảnh tượng chấn động xuất hiện: một hang động khổng lồ hiện ra, tỏa ra ánh sáng vàng kỳ lạ. Khi đội công nhân tiến vào bên trong, họ phát hiện khối lượng vàng tự nhiên khổng lồ nằm rải rác trong hang. Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường và mời các chuyên gia khảo cổ đến nghiên cứu.

Ảnh minh hoạ: Sohu

Khi đến nơi, các chuyên gia khảo cổ rất ngạc nhiên bởi đây là địa điểm mà trước đây họ từng đến để kiểm tra. Theo đó, vào năm 1966, người dân tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Toại Xương bất ngờ phát hiện một con suốt chứa đầy vàng khi đang lên núi hái thuốc. Sau khi chính quyền địa phương nghe tin về vụ việc, họ lập tức mời chuyên gia khảo cổ đến hiện trường để điều tra.

Qua quan sát, các nhà địa chất nhận thấy số vàng tìm thấy không hoàn toàn tự nhiên mà có dấu hiệu tinh luyện. Nghi ngờ có mỏ vàng ở gần đó, họ lần theo hướng thượng nguồn để tìm kiếm và phát hiện một vũng nước nhỏ ẩn mình dưới những khóm cỏ, nơi mặt nước thỉnh thoảng nổi bọt khí.

Mặc dù các chuyên gia lên kế hoạch rút cạn nước để khám phá, công việc gặp vô vàn khó khăn: máy bơm không đủ công suất, chi phí vận chuyển thiết bị quá lớn và địa chất xung quanh vũng nước bắt đầu bất ổn, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro. Cuối cùng, họ buộc phải tạm dừng nghiên cứu, để bí ẩn vẫn chưa được giải đáp.

Ảnh minh hoạ: Sohu

Sau hơn 1 thập kỷ, nhờ việc xây dựng con đường xuyên núi, bí mật năm xưa mới được vén màn. Phát hiện này đã giúp lấp đầy những khoảng trống lịch sử tại địa phương.

Nhờ công nghệ khảo cổ hiện đại, các chuyên gia xác định hang động khổng lồ chứa hàng trăm tấn vàng. Trong quá trình khai quật, họ phát hiện một quặng vàng khổng lồ, ước tính trị giá khoảng 1,2 tỷ NDT (hơn 4.400 tỷ đồng). Không chỉ có vàng, hiện trường còn lưu giữ nhiều bộ hài cốt và công cụ lao động cổ xưa, bằng chứng cho thấy nơi đây từng là một mỏ vàng trữ lượng lớn.

Các chuyên gia tiếp tục tra cứu sách cổ và ghi chép lịch sử địa phương, từ đó củng cố nhận định của mình. Họ phát hiện vào thời Vạn Lịch triều Minh, triều đình từng xây dựng một mỏ vàng tại khu vực này. Tuy nhiên, do công nghệ khai thác và chế biến vàng hơn 400 năm trước còn hạn chế, một vụ sập mỏ quy mô lớn đã xảy ra, gây thiệt hại nặng nề về người và của, dẫn đến việc mỏ bị bỏ hoang và dần bị lãng quên.

Ảnh: Sohu

Thời gian trôi qua, câu chuyện về mỏ khai thác vàng này đã bị lãng quên, thế nhưng thiên nhiên dường như không muốn nó chìm vào dĩ vãng. Theo đó, sự xói mòn lâu dài của nước ngầm đã mang số vàng xa xưa theo dòng suối xuất hiện trước mặt mọi người. Cũng từ đây, câu chuyện về dòng suối vàng được người dân trong vùng biết đến và trở nên nổi tiếng.

Ngày nay, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền Trung Quốc, khu vực này đã được phát triển thành điểm du lịch hấp dẫn. Du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan núi rừng hùng vĩ mà còn tìm hiểu về lịch sử khai thác vàng, về một bí ẩn từng làm kinh ngạc cả giới khảo cổ và người dân địa phương.

Ánh Lê (Theo Sohu)