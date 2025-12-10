Quý tử 17 tuổi nhà hoa khôi Thu Hương lọt top 16 giải đua xe F4 thế giới

Ben Nguyễn là đại diện của Việt Nam tại giải đấu quy tụ 28 tay đua đến từ 21 quốc gia, phần lớn thuộc các lò đào tạo châu Âu và Trung Đông. Việc một tay đua mới chỉ bước vào F4 từ tháng 4/2025 đạt thành tích này được giới chuyên môn đánh giá cao, cho thấy sự tiến bộ nhanh hiếm thấy ở một vận động viên đến từ quốc gia chưa có hệ thống đào tạo xe công thức chuyên nghiệp.

Trước khi đến với F4, Ben chỉ làm quen Go Kart từ tháng 12/2024 - giai đoạn mà đa số tay đua mất nhiều năm tích lũy kinh nghiệm. Cậu nhanh chóng ghi dấu ấn khi vô địch Go Kart International 2024, mở đường cho quá trình chuyển cấp tốc sang dòng xe công thức.

Sang đầu năm 2025, Ben được dẫn dắt bởi Alex Young - tay đua F1 đầu tiên của Malaysia - và bắt đầu làm quen với yêu cầu kỹ thuật khắt khe của F4, từ khí động học, điều khiển tốc độ cao đến chiến thuật thi đấu.

Tại F4 Southeast Asia (F4 SEA), nơi được xem là bậc thang đầu tiên trong lộ trình tiến lên F3 – F2 – F1, Ben gây bất ngờ khi giành vị trí thứ ba ngay chặng mở màn. Thành tích này càng nổi bật khi phần lớn đối thủ đã trải qua một đến hai mùa F4 trước đó. Ben được ghi nhận là một trong hai tay đua trẻ gây chú ý của F4 SEA trong năm.

Nhờ phong độ ổn định, Ben được mời tham dự F4 Formula Trophy Abu Dhabi 2025, giải đấu mở màn cho chặng F1 và là nơi các đội F3, F2 săn tìm tài năng. Thành tích top 16 không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn là lần đầu motorsport Việt Nam xuất hiện ở cấp độ F4 thế giới, cho thấy khả năng cạnh tranh của tay đua Việt Nam trên sân chơi quốc tế.

Hiện là học sinh lớp 12 tại một trường quốc tế ở TP HCM, Ben theo đuổi song song đam mê tốc độ và định hướng học thuật về kỹ thuật, cơ khí, khí động học và thiết kế xe đua. Từ năm 2026, cậu dự định theo học đại học tại Mỹ, đồng thời tham gia các giải F4 châu Á và thế giới để tích lũy kinh nghiệm, tiến dần theo lộ trình FIA Road to F1 - con đường mà đa số tay đua F1 hiện tại từng đi qua.

Ngoài việc phát triển sự nghiệp thi đấu, Ben và gia đình mong muốn đồng hành cùng FIA Việt Nam trong các chương trình xây dựng sân chơi motorsport an toàn, chuyên nghiệp cho giới trẻ; góp phần định hình cộng đồng đua xe thể thao trong nước và kết nối tài năng Việt với quốc tế.

Hành trình từ Go Kart cuối năm 2024 đến F4 thế giới năm 2025 cho thấy sự bứt phá hiếm có của một tay đua trẻ Việt Nam trong môn thể thao đòi hỏi kỷ luật, kỹ thuật và nguồn lực lớn. Thành tích tại F4 SEA và F4 Trophy Abu Dhabi đánh dấu bước tiến quan trọng, khẳng định motorsport Việt Nam có thể vươn ra quốc tế khi được đầu tư và định hướng đúng.