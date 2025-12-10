Chào tháng 12 cùng cuộc hội ngộ của 5 kiệt tác âm nhạc hàn lâm

Đêm diễn giao thoa các thế hệ âm nhạc

Mở đầu tháng 12, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tiếp nối hành trình âm nhạc hàn lâm năm 2025 bằng buổi hòa nhạc ấn tượng mang tên Hòa nhạc đặc biệt xuyên thế hệ VNAMYO & SSO (A Special VNAMYO & SSO Concert Across Generation), tổ chức tại Phòng hòa nhạc Lớn – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVÂNQGVN). Đêm nhạc quy tụ Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam (VNAMYO) và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO), dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine – nghệ sĩ từng giành nhiều giải thưởng quốc tế và đã cộng tác với nhiều dàn nhạc lớn trên thế giới.

Đúng với tinh thần gắn kết, sự kiện đã tạo nên những cuộc hội ngộ giàu cảm xúc. Đó là sự kết hợp giữa các tài năng trẻ và thế hệ nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, cùng làm nên thành công của buổi diễn. Sự hòa quyện của nhiệt huyết tuổi trẻ và sự tinh tế của kinh nghiệm đã tạo nên một dòng chảy âm thanh sống động, xóa nhòa khoảng cách thời gian và tuổi tác. Đây cũng là sự giao thoa của năm kiệt tác xuyên suốt các thời kỳ âm nhạc, từ Cổ điển tới Lãng mạn, chạm tới trái tim khán giả. Mỗi nốt nhạc không chỉ là sự tái hiện tác phẩm mà còn là cầu nối cảm xúc, nơi khán giả được đắm mình trong sự sang trọng, bay bổng của nghệ thuật giao hưởng đỉnh cao.

Cuộc hội ngộ của 5 kiệt tác cổ điển – trải nghiệm sự chuyển mình của âm nhạc qua hàng thế kỷ

Đêm diễn "A Special VNAMYO & SSO Concert Across Generation" đưa khán giả vào hành trình khám phá năm kiệt tác tiêu biểu của âm nhạc cổ điển châu Âu. Mỗi tác phẩm mang một tinh thần khác nhau, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành bức tranh đa dạng cảm xúc và văn hóa của nhiều thời kỳ.

Mở đầu đêm diễn là Overture Cây sáo thần – bản nhạc rực rỡ và thanh thoát được Mozart hoàn thành ngay trước khi qua đời năm 1791. Với kết cấu chặt chẽ đầy lý tính, từ ba hợp âm đến những bè phức điệu tinh xảo theo lối fugato, tác phẩm như lời chào mời tràn đầy năng lượng, dẫn người nghe bước vào không gian nghệ thuật trong trẻo và giàu tính nhân văn.

Dòng xúc cảm tươi sáng ấy được nối tiếp bằng Zigeunerweisen của Sarasate, tác phẩm giàu chất du mục được thể hiện bởi violinist trẻ tài năng Đỗ Phương Nhi. Cô đã tái hiện tinh thần Gypsy phóng khoáng qua những phân đoạn tương phản: mở đầu chậm rãi, mang màu sắc trữ tình, tiếp theo là những phần nhanh đầy kỹ thuật với sắc thái dữ dội và lôi cuốn. Màn độc tấu của Đỗ Phương Nhi cùng VNAMYO, SSO và nhạc trưởng Olivier Ochanine đã đưa khán giả trải nghiệm một thế giới du mục hoang dã nhưng đầy mê hoặc.

Không khí trữ tình dần được mở rộng với Concerto Piano No. 2 in C minor, Op. 18 (chương II & III) của Rachmaninov, do nghệ sĩ Phạm Ngọc Giang trình bày. Đây là tác phẩm gắn liền với hành trình hồi sinh của nhà soạn nhạc sau thời kỳ trầm cảm. Mỗi giai điệu đều mang chiều sâu đặc biệt, là thách thức khổng lồ đối với bất cứ nghệ sỹ piano nào bởi kỹ thuật cao cũng như yêu cầu biểu đạt nội tâm phức tạp. Chương II mềm mại, da diết; chương III mạnh mẽ, bừng sáng. Sự chuyển biến nội tâm trong tác phẩm giúp người nghe cảm nhận rõ những lát cắt cảm xúc mà Rachmaninov gửi gắm.

Sau khoảng lặng nghỉ ngơi, không gian lại được mở rộng với Tổ khúc Karelia, Op.11 của nhà soạn nhạc người Phần Lan Jean Sibelius. Những âm sắc mộc mạc, thoáng đãng mang hơi thở Bắc Âu đem đến cảm giác thư giãn, tạo điểm cân bằng giữa các phần trình diễn. Đây là khoảnh khắc để khán giả thả mình vào sự bình yên, trước khi bước vào phần kết đầy kịch tính.

Đêm hòa nhạc "A Special VNAMYO & SSO Concert Across Generation" khép lại bằng Carmen Suite No.1 của Georges Bizet – một trong những tác phẩm opera nổi tiếng nhất thế giới. Nhịp điệu dồn dập, giai điệu cuốn hút và tinh thần mạnh mẽ đậm chất Tây Ban Nha mang đến cao trào rực rỡ cho buổi diễn. Bầu không khí sôi nổi khiến khán giả chìm đắm trong cảm hứng tích cực – một dấu kết trọn vẹn cho hành trình nghệ thuật xuyên suốt chương trình.

Điểm hẹn của phong cách sống tinh hoa

Với MSB, nghệ thuật hàn lâm là một phần của phong cách sống tinh tế. Trong năm 2025, ngân hàng đã đồng hành cùng nhiều chương trình lớn để giới thiệu những kiệt tác đến cộng đồng yêu âm nhạc hàn lâm và khách hàng tinh hoa của mình. Có thể kể đến các buổi diễn "Vivaldi & Beethoven", "Italia Mistero","La Traviata", "The Masterpieces of Slavic Romanticism" và mới nhất là "A Special VNAMYO & SSO Concert Across Generation".

Mỗi buổi hòa nhạc là một món quà tinh thần MSB gửi tới những người trân trọng nghệ thuật. Trong không gian sang trọng và chuẩn mực quốc tế của Phòng hòa nhạc Lớn HVÂNQGVN, các thế hệ nghệ sĩ thăng hoa cùng âm nhạc, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, tạo nên trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn. Đây không chỉ là những đêm diễn đơn thuần, mà là nơi Ngân hàng kiến tạo nên những khoảnh khắc văn hóa đặc biệt, thăng hoa giá trị cảm xúc, xứng tầm với gu thưởng thức của giới tinh hoa.

Thông qua "Thanh Âm Tinh Hoa", MSB khẳng định định vị thương hiệu gắn với nghệ thuật sống, đồng hành cùng khách hàng trên cả phương diện tài chính và tinh thần. MSB tin rằng, sự giàu có đích thực không chỉ đo lường bằng tài sản mà còn bằng chiều sâu của tâm hồn và khả năng cảm thụ cái đẹp.