Vừa bị lừa hơn 3,7 tỷ đồng tiền tiết kiệm, người phụ nữ vẫn chuyển thêm “3,3 tỷ” cho kẻ lừa đảo: Cảnh sát không ngăn cản mà còn ủng hộ

Chiếc bẫy siêu tinh vi

Tháng 10/2025, khi lướt một nền tảng mạng xã hội, bà Ngô ở Hoàng Cương, Hồ Bắc, nhìn thấy quảng cáo giới thiệu phần mềm tư vấn cổ phiếu “TongDaXin”. Quảng cáo nói chỉ cần tải app và đăng ký sẽ được nhận “suất nội bộ”. Bà Ngô làm theo hướng dẫn, kết bạn với tài khoản chăm sóc khách hàng và ngay lập tức được kéo vào một nhóm hơn 1.000 người.

Theo chia sẻ của bà Ngô, trong nhóm này, các “chuyên gia” ngày nào cũng đăng bài chia sẻ kinh nghiệm đầu tư. Các thành viên khác thì khoe ảnh cổ phiếu tăng trần, chia sẻ “chiến lược giao dịch”. Thậm chí, có người còn chụp cả xấp tiền mặt để khoe lợi nhuận. Điều đó khiến bà Ngô tin rằng mình đã tiếp cận được một cộng đồng đầu tư chuyên nghiệp.

Người đóng vai “cố vấn” trực tiếp của bà Ngô là anh Phùng. Người này cho biết đang làm việc cho Chứng khoán Tây Bộ - một công ty chứng khoán khá nổi tiếng. Anh ta còn gửi ảnh thẻ nhân viên và dẫn link tới trang của Hiệp hội Chứng khoán Trung Quốc. Khi tự tra cứu, bà Lý thấy thông tin khớp nên hoàn toàn tin tưởng.

Bà được yêu cầu ký hợp đồng dịch vụ gia hạn theo tháng, theo đó “cố vấn” sẽ hướng dẫn bà giao dịch và nhận 20% lợi nhuận làm phí. Để tạo niềm tin, đối tượng họ Phùng còn gửi link tải ứng dụng đầu tư. Trong quá trình sử dụng, diễn biến giá trong app luôn trùng khớp với phân tích của “cố vấn”, khiến bà Ngô ngày càng tin tưởng vào khả năng dự đoán “chính xác từng điểm mua bán” của người này.

Ở giao dịch đầu tiên, bà Ngô lỗ 9.000 NDT. Cố vấn giải thích rằng đó là vì bà không bán đúng thời điểm được chỉ dẫn. Ở giao dịch thứ hai, bà làm theo chỉ đạo của cố vấn Phùng và “kiếm” hơn 10.000 NDT. Số lãi này khiến bà Ngô càng tin tưởng tuyệt đối vào cố vấn của mình.

Cuối tháng 10/2025, cố vấn họ Phùng yêu cầu bà Ngô mua 80.000 cổ phiếu của một doanh nghiệp mới lên sàn. Sau khi niêm yết, tài khoản của bà hiển thị giá trị hơn 4 triệu NDT.

Theo quy trình “quen thuộc”, bà Ngô nộp yêu cầu rút tiền nhưng lần này, tiền không về. Những ngày sau đó, tài khoản của bà vẫn bị khóa chức năng rút. Khi liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng, bà Ngô tá hoả khi không nhận được phản hồi. Lúc này, bà mới nhận ra mình đã rơi vào một mô hình lừa đảo sử dụng ứng dụng và dữ liệu thị trường giả nên đã trình báo sự việc cho cảnh sát.

“Tôi nghĩ mình đã rất cẩn thận. Tôi quan sát nhóm này hơn 1 tuần, sau đó chỉ nạp một khoản nhỏ để thử. Không ngờ đến lúc dồn hết 1,02 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng) tiền tiết kiệm vào thì lại không rút được”, bà Ngô cho biết.

Hợp tác với cảnh sát để giăng bẫy kẻ xấu

Dựa trên hình ảnh thẻ nhân viên và đoạn trò chuyện mà bà Ngô cung cấp, cảnh sát địa phương đã xác minh rằng nhân viên họ Phùng đúng là người thuộc Chứng khoán Tây Bộ, nhưng người này làm việc tại trụ sở chính và không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tại tỉnh Hồ Bắc.

Cảnh sát cũng khẳng định ứng dụng mà bà Ngô sử dụng là giả mạo và người được gọi là "cố vấn Phùng" thực chất là một thành viên của băng nhóm lừa đảo. Chúng sử dụng thông tin nhân viên môi giới thật để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc.

Dù vô cùng hoang mang, bà Ngô vẫn cố giữ bình tĩnh và phối hợp với cảnh sát địa phương để dựng nên một vở kịch nhằm gài bẫy những kẻ lừa đảo. Theo kế hoạch, bà giả vờ tiếp tục hợp tác với cố vấn họ Phùng, nói rằng hợp đồng một tháng đã hết và muốn chuyển thêm phí dịch vụ để gia hạn. Với “lợi nhuận ảo” hơn 4 triệu NDT, phí dịch vụ được tính lên đến 900.000 NDT (hơn 3,3 tỷ đồng).

Với số tiền phí này, bà Ngô lấy một phần tiền thật kẹp bên ngoài, còn bên trong sử dụng giấy màu để tạo thành xấp tiền “900.000 NDT” rồi chụp ảnh gửi cho đối phương. Chỉ sau đó ít lâu, cố vấn họ Phùng cho biết sẽ phái 1 người đàn ông tới nhận tiền.

Ngày 21/11/2025, khi người nhận tiền xuất hiện, lực lượng cảnh sát đã phục kích theo kế hoạch và bắt giữ người này ngay tại chỗ. Sau đó, đối tượng này đang bị giam giữ để tiếp tục mở rộng điều tra.

Chiều 26/11, bà Ngô cho biết “cố vấn họ Phùng” vẫn tiếp tục nhắn tin cho bà qua WeChat. Trên mạng xã hội Trung Quốc, quảng cáo liên quan đến ứng dụng lừa đảo “Tongdaxin” vẫn xuất hiện.

Cảnh sát địa phương xác nhận hiện vụ việc đã chính thức được khởi tố và cho biết: “Đây là đường dây lừa đảo. Mọi người không nên tiếp tục liên lạc với họ hay cố gắng tự đàm phán để lấy lại tiền.”

Vụ việc của bà Ngô là lời cảnh tỉnh cho nhiều nhà đầu tư cá nhân. Trong môi trường mạng, mọi “chuyên gia” và “lợi nhuận khủng” đều có thể là cái bẫy được những kẻ lừa đảo dàn dựng tinh vi. Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo rằng đầu tư luôn đi kèm rủi ro, và không ai có thể cam kết lợi nhuận. Khi gặp dấu hiệu bất thường, mọi người hãy dừng lại, kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống và liên hệ cơ quan chức năng để tránh mất mát không thể cứu vãn.

