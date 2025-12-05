Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sai lầm khi để áo khoác trong ngăn hành lý máy bay

05-12-2025 - 09:10 AM | Sống

Khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, áo khoác mùa đông trở thành vật bất ly thân. Tuy nhiên, việc để áo khoác trong ngăn hành lý phía trên đầu đang gây ra nhiều phiền toái cho hành khách và tiếp viên.

Các ngăn hành lý trên đầu chỉ dành cho hành lý xách tay, trong khi áo khoác mùa đông thường cồng kềnh và không cần thiết phải cất trong đó. Hành khách vô tình chiếm chỗ cho túi xách và vali của người khác, dẫn đến tranh cãi, thậm chí một số hành lý bị yêu cầu lấy xuống.

Các hãng hàng không đều khuyến cáo hành khách nên để túi nhỏ, ví dụ như túi xách, và áo khoác dưới ghế phía trước. Nhiều ghế còn trang bị móc treo áo, giúp hành khách để áo khoác gọn gàng trong lúc cất cánh và hạ cánh. Nếu muốn tiết kiệm không gian để chân, hành khách có thể nhét áo khoác vào vali trong ngăn hành lý, nhưng cần tuân thủ hướng dẫn của tiếp viên.

Kara Godfrey - Phó Biên tập Du lịch của tờ The Sun - cho biết: "Tôi thường xuyên đi du lịch chỉ với hành lý xách tay, và việc thấy hành khách để áo khoác trong ngăn trên đầu là điều phiền toái nhất. Tiếp viên phải mất thời gian hỏi từng áo khoác để lấy xuống, làm chậm quá trình lên máy bay".

Trên Reddit, nhiều hành khách cũng bày tỏ sự bực bội với những người “chiếm trọn ngăn hành lý bằng cách đặt vali, balo và áo khoác cạnh nhau”.

Một người bình luận: “Đây không phải do thiếu hiểu biết mà là một quyết định ích kỷ và cố ý”.

Hành khách nên giữ áo khoác bên mình hoặc để theo hướng dẫn của hãng để tránh phiền cho bản thân, tiếp viên và những hành khách khác.

Người phụ nữ tử vong tại chỗ sau khi bị cuốn vào hệ thống băng chuyền hành lý tại sân bay, 5 tiếng sau thi thể mới được phát hiện

Theo Hồng Nhung

Tiền phong

