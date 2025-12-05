Từ du lịch nghỉ ngơi đến trị liệu phục hồi: Cuộc cách mạng sức khỏe toàn cầu

Khi già hóa và bệnh mãn tính định hình lại nhu cầu sống khỏe

Báo cáo của Liên Hợp Quốc dự báo đến năm 2050, cứ ba người thì có một người trên 60 tuổi, cho thấy tốc độ già hóa toàn cầu đang diễn ra nhanh chưa từng có và kéo theo nhu cầu chăm sóc dài hạn ngày càng lớn. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này: từ năm 2011 đã bước vào giai đoạn "già hóa dân số", và đến năm 2038 được dự báo trở thành nước có dân số già.

Vấn đề không chỉ là sống lâu hơn, mà là sống khỏe hơn. Người lớn tuổi mong muốn duy trì sự minh mẫn, vận động tốt và chất lượng sống tích cực, trong khi bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, thoái hóa khớp hay rối loạn giấc ngủ lại gia tăng mạnh. Sau đại dịch COVID-19, sức khỏe tinh thần cũng trở thành mối lo đáng kể, nhất là với những người sống xa con cháu hoặc nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế. Tất cả những điều này đang thúc đẩy người cao tuổi tìm kiếm lối sống mới, nơi việc chăm sóc bản thân trở thành nhu cầu thiết yếu, không còn là điều xa xỉ.

Nghỉ dưỡng trị liệu - xu hướng sống khỏe toàn cầu

Trên toàn thế giới, du lịch và nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe đang trở thành ngành công nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ USD. Theo Global Wellness Institute, đến năm 2025, thị trường này có thể đạt gần 1.000 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng gần 9% mỗi năm – gấp đôi du lịch truyền thống. Từ Thụy Sĩ, Nhật Bản đến Mỹ và Hàn Quốc, các khu nghỉ dưỡng trị liệu ngày càng nở rộ, nơi du khách không chỉ tìm kiếm khung cảnh yên bình hay dịch vụ cao cấp, mà còn hướng đến phục hồi thân – tâm – trí thông qua spa, yoga, thiền, trị liệu âm thanh hay chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa. Nghỉ dưỡng trị liệu không còn là đặc quyền của giới thượng lưu; tầng lớp trung niên và trung lưu cũng chủ động theo đuổi lối sống khỏe, cân bằng và ý nghĩa hơn.

Tại Việt Nam, xu hướng này đang chuyển dịch mạnh mẽ cùng nhu cầu sống khỏe trong xã hội đô thị và già hóa dân số. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu đưa trị liệu tự nhiên, chăm sóc dự phòng và phục hồi tinh thần vào mô hình nhà ở và nghỉ dưỡng. Trong số đó, Onsen Fuji là một trong những đơn vị tiên phong với chuỗi dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên và Tokyu Retreat. Cả ba theo đuổi mô hình Thera Home – dòng căn hộ trị liệu đầu tiên tại Việt Nam – giúp cư dân chăm sóc sức khỏe toàn diện từ thân, tâm đến trí thông qua khoáng nóng tự nhiên, y học hiện đại và môi trường sống an lành. Đây được xem là bước chuyển quan trọng khi người Việt ngày càng tìm kiếm một cuộc sống khỏe – sống an yên – sống cân bằng.

Điểm đột phá làm nên sự khác biệt của Thera Home nằm ở hệ thống chăm sóc y tế và điều dưỡng 24/7 ngay trong nội khu, được xem như "trái tim vận hành" của dự án. Đây không chỉ là một tiện ích bổ sung, mà là bước tiến trong tư duy sống khỏe: đưa y tế chủ động vào đời sống hằng ngày, thay vì để cư dân phụ thuộc hoàn toàn vào bệnh viện mỗi khi cần hỗ trợ.

Tại Thera Home, cư dân được theo dõi sức khỏe định kỳ với đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng túc trực 24/7, đảm bảo xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp và chăm sóc tại chỗ – điều hiếm thấy ở các khu đô thị hiện nay. Dữ liệu sức khỏe được quản lý trên Thera Life App, theo dõi liên tục giấc ngủ, huyết áp, nhịp tim, đường huyết và mức năng lượng. Nhờ đó, cư dân dễ dàng phòng bệnh, còn đội ngũ y tế can thiệp sớm khi có dấu hiệu bất thường, mang lại sự an tâm cho người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính.

Bên cạnh y tế, Thera Home còn sở hữu bồn khoáng nóng và bể Onsen 4 mùa – liệu pháp đã được chứng minh giúp giảm căng cơ, tăng tuần hoàn máu và cải thiện giấc ngủ. Nghiên cứu của Đại học Tokyo (2020) cho thấy tắm khoáng ấm 30 phút mỗi ngày có thể giảm 25% nguy cơ tái phát đột quỵ nhẹ ở bệnh nhân cao huyết áp.

Không gian sống được tăng cường bởi hệ thống lọc không khí ion âm, đèn quang trị liệu sinh học, cùng các khu trị liệu như Detox Lab, Oxy Healing Lounge và các phòng chuyên biệt hỗ trợ phục hồi hô hấp, giảm mệt mỏi mãn tính và tái tạo sinh lực.

Khi thế giới đang bước vào "kỷ nguyên của sức khỏe", nghỉ dưỡng trị liệu không còn là xu hướng ngắn hạn, mà là hướng đi lâu dài - phản ánh nhu cầu sâu sắc nhất của con người - được sống khỏe, sống ý nghĩa và sống trọn vẹn.

Thera Home, với triết lý "nghỉ dưỡng không chỉ để nghỉ ngơi - mà để phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần". Đó không chỉ là một căn hộ, mà là lời mời gọi con người quay trở về với chính mình - sống chậm hơn, lành hơn và hạnh phúc hơn, trong chính ngôi nhà của mình.