Phạm 4 lỗi phong thủy này gia chủ nghèo bền vững, tài lộc "đội nón ra đi"

Trong phong thủy, không phải thiết kế càng độc đáo càng tốt. Người ta quan niệm là bố cục mà sai một ly, đôi khi lại lệch cả vận may. Có những chi tiết tưởng là đẹp, sang, lạ, nhưng vô tình lại khiến tài vận trong nhà thất thoát. Dưới đây là 4 tình huống dễ gặp trong đời sống nhưng lại được xem là điểm trừ lớn về phong thủy, đặc biệt là với những ai quan tâm đến sự ổn định, hanh thông và sự sung túc trong gia đạo.

1. Tường rào xây quá cao

Nhiều gia đình thích dựng tường rào kiên cố để tạo sự riêng tư và tăng tính an toàn. Xét theo phong thủy, tường rào giúp tụ khí, nhờ đó mà tài khí cũng dễ lưu lại trong nhà. Tuy nhiên, tường càng cao không đồng nghĩa với việc giữ tài lộc tốt hơn.

Tường rào quá cao có thể tạo cảm giác nặng nề, bí bách, thậm chí như đóng kín toàn bộ sinh khí của ngôi nhà. Về mặt thị giác, bố cục này khiến tổng thể trở nên tù túng và thiếu sự giao hòa với môi trường xung quanh. Phong thủy gọi đây là khung cảnh bị giam giữ, vừa kém thông thoáng vừa khó đón khí lành. Tốt nhất, tường rào chỉ nên cao vừa phải. không quá khoảng 1m5 để giữ được sự cân bằng giữa an toàn và thoáng đãng.

Gợi ý khắc phục: hạ bớt chiều cao tường rào, thay bằng hàng rào thấp kết hợp lam chắn hoặc khung sắt trang trí. Nếu không thể hạ tường, hãy tạo lỗ thoáng, trồng dải cây leo để ánh sáng và gió vẫn đi qua. Đặt thêm đèn mặt tiền để “kích hoạt” sự minh bạch và mở rộng tầm nhìn.

2. Nhà phạm xuyên tâm sát - Cửa thẳng cửa, gió thẳng gió

Xuyên tâm sát (hay trực xung) là thế phong thủy xảy ra khi cửa trước - cửa sau - cửa phòng hoặc cửa sổ đặt thẳng hàng với nhau. Điều này khiến luồng khí đi theo đường thẳng, gió vào bao nhiêu thì thoát ra bấy nhiêu, tài khí không thể lưu lại trong nhà. Ngoài việc gây thất thoát tài sản, thiết kế này còn khiến năng lượng không lưu lại được trong nhà, đồng nghĩa cơ hội, quý nhân khó ở lại.

Gợi ý hóa giải: dùng vách kính mờ, bình phong thấp, kệ đựng giày hoặc thảm lối để làm gián đoạn đường thẳng. Hãy đặt một vật trang trí lớn nhẹ nhàng (bình hoa, chậu cây) ở vị trí vừa tầm để khí phải chuyển hướng nhẹ nhàng trước khi lan vào sâu trong nhà.

3. Bếp đặt sát hoặc đối diện nhà vệ sinh

Bếp là nơi “thu tiền” trong phong thủy hiện đại vì liên quan tới thu chi, sức khoẻ và dinh dưỡng. Nếu bếp nằm sát hoặc đối diện nhà vệ sinh, yếu tố ô uế dễ xâm nhập vào khu nấu nướng thì vừa mất vệ sinh, vừa ảnh hưởng năng lượng tốt. Trong thực tế, hơi ẩm, mùi và vi khuẩn từ nhà vệ sinh cũng làm giảm chất lượng thực phẩm và không khí nhà bếp.

Gợi ý khắc phục: nếu không thể di dời bếp, hãy dùng vách ngăn, cửa lùa hoặc tủ cao ngăn giữa bếp và nhà vệ sinh. Đảm bảo nhà vệ sinh luôn đóng cửa, quạt hút hoạt động tốt, khử mùi liên tục. Thường xuyên vệ sinh, sơn lại bề mặt tường và giữ khu vực khô ráo.

4. Lối vào bừa bộn, cửa chính bị che khuất

Lối vào ngập đồ đạc, giày dép bừa bãi, hay cửa chính bị che bởi tủ lớn, biển hiệu, bồn hoa quá cỡ đều khiến không khí đến nhà bị nghẽn. Ngoài khía cạnh thẩm mỹ, điều này còn trực tiếp chặn nguồn năng lượng tích cực và làm khách, cơ hội khó bước chân vào. Về lâu dài, bừa bộn tại cửa chính còn gây cảm giác nặng nề, giảm động lực làm việc.

Gợi ý khắc phục: dọn sạch lối vào, để khoảng đệm thông thoáng trước cửa chính tối thiểu 1,5 - 2 m. Chọn tủ giày có cửa đóng, đặt thảm chào ở vị trí hợp lý để tạo điểm dừng. Bảo đảm ánh sáng mặt tiền đủ mạnh; một ngọn đèn ấm đặt gần cửa sẽ “mời” năng lượng tốt vào nhà.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm tham khảo



