5 lỗi phong thủy trong nhà khiến bạn ngày càng nghèo đi

Trong phong thủy nhà ở, có những chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy năng lượng trong không gian sống. Khi năng lượng tốt khó vào, năng lượng xấu tích tụ, tài lộc sẽ hao mòn dần mà bạn không hề hay biết. Dưới đây là 5 lỗi phong thủy phổ biến nhất khiến gia chủ dễ gặp cảnh tiền vào ít hơn tiền ra.

1. Cửa chính bị chắn hoặc luôn bừa bộn

Cửa chính là nơi năng lượng tốt đi vào nhà. Nếu khu vực này bị chắn bởi giày dép, thùng hộp, cây cối rậm rạp hay vật cản nặng nề, tài vận rất dễ bị chặn lại. Nhiều gia đình vô tình biến cửa chính thành nơi chất đồ linh tinh khiến không khí bí bách, năng lượng khó lưu thông. Chỉ cần dọn sạch lối vào, sắp xếp gọn gàng và để ánh sáng chiếu tới, vận khí đã cải thiện rõ rệt.

2. Nhà quá tối hoặc thiếu thông gió

Một ngôi nhà luôn tối tăm, thiếu ánh sáng và không khí tươi rất dễ tích tụ năng lượng xấu. Ánh sáng tự nhiên được xem như nguồn sống trong phong thủy, giúp thanh lọc không khí và mang lại sự hanh thông. Nếu nhà bạn suốt ngày phải bật đèn, cửa sổ hiếm khi mở hoặc gió không lưu thông, sức khỏe, tinh thần và cả vận may đều bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Bạn chỉ cần mở cửa sổ mỗi sáng, giữ rèm gọn, đảm bảo nhà có ít nhất một nguồn sáng tự nhiên.

3. Nhà bếp đặt sai vị trí hoặc luôn lộn xộn

Bếp tượng trưng cho tài lộc và sự ấm no. Bếp đặt đối diện cửa nhà vệ sinh, sát bồn rửa hay ngay lối vào dễ tạo xung đột năng lượng, tiền bạc khó giữ. Không ít gia đình cũng để bếp quá bừa bộn, đồ đạc chất đống, dầu mỡ tích tụ, khiến năng lượng xấu luôn bao trùm. Chỉ cần dọn dẹp gọn, lau chùi bếp thường xuyên và tránh đặt bếp đối diện nguồn nước hay cửa nhà vệ sinh, tài vận sẽ ổn định hơn.

4. Gương đặt sai vị trí

Gương có khả năng nhân đôi năng lượng, vì vậy đặt sai vị trí rất dễ nhân đôi điều xấu. Gương đối diện cửa chính được xem là tối kỵ vì sẽ phản ngược năng lượng tốt ra ngoài, khiến vận may và tiền bạc không vào được nhà. Gương đối diện giường ngủ cũng gây bất an, ngủ không sâu giấc, tinh thần mệt mỏi, từ đó dễ đưa ra quyết định sai lầm. Hãy đặt gương ở vị trí nhận ánh sáng tự nhiên hoặc phản chiếu góc đẹp trong nhà, tuyệt đối tránh đối diện cửa chính.

5. Nhà quá bừa bộn, nhiều đồ không dùng đến

Phong thủy coi sự bừa bộn là nguyên nhân lớn nhất khiến năng lượng tốt không thể lưu thông. Đồ đạc quá nhiều không chỉ chiếm diện tích mà còn giữ lại năng lượng trì trệ, khiến cuộc sống ngày càng nặng nề và tài lộc khó tụ. Bạn có thể bắt đầu từ những khu vực nhỏ như tủ giày, bàn bếp, góc phòng khách. Chỉ cần bỏ bớt đồ cũ, sắp xếp lại lối đi cho thông thoáng, ngôi nhà sẽ sáng hơn và vận khí cũng cải thiện đáng kể.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo