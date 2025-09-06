5 lỗi phong thủy khiến gia đạo sa sút, tài lộc tiêu tán, hãy điều chỉnh ngay kẻo muộn!

Người xưa vẫn quan niệm: “Phong thủy thuận thì gia đạo an, công việc hưng thịnh”. Quả thực, cách bố trí không gian sống có thể tác động đến vận khí của mỗi thành viên trong gia đình. Nếu biết tận dụng, phong thủy giúp hóa giải mâu thuẫn, thu hút may mắn và tài lộc.

Ngược lại, những sai lầm trong thiết kế, sắp đặt đôi khi lại biến thành “thế cục phá tài”, khiến gia vận khó thăng hoa. Dưới đây là 5 lỗi phong thủy phổ biến mà nhiều gia đình thường gặp phải, hãy xem nhà mình có đang rơi vào không để kịp thời hóa giải.

1. Cửa chính hút sát khí

Trong phong thủy, cửa chính được coi là “miệng ngôi nhà”, nơi đón nhận cát khí hay hung khí. Nếu cửa hướng về phía xấu, hoặc kích thước không hợp mệnh chủ, dễ khiến gia vận suy bại. Theo chuyên gia phong thủy, người làm kinh doanh nên mở cửa hướng Đông Nam còn gọi là “cửa tài lộc” để hút vượng khí, giúp công việc hanh thông, gia đình hạnh phúc.

2. Cửa sổ phạm thế “xung sát”

Cửa sổ là nơi lưu thông khí, cân bằng âm dương trong nhà. Thế nhưng, cửa sổ quá to khiến khí tán, tiền bạc khó giữ; cửa quá nhỏ lại khiến năng lượng tù đọng, tài vận kém. Đặc biệt, nếu cửa sổ đối diện với góc nhọn của tòa nhà, thân cây lớn hay cột điện, gia chủ dễ gặp khó khăn trong sự nghiệp, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng, nhất là mắt và tim mạch.

3. Trước cửa nhà đọng nước thối

Nhiều người nghĩ “nhà gần nước” là điềm tốt. Nhưng nếu nước trước cửa đọng lại thành vũng – gọi là “tử thủy” thì lại ngược hoàn toàn. Nước không chảy đồng nghĩa với tài không lưu thông, lâu ngày dễ dẫn đến hao tài, sự nghiệp trì trệ. Nếu nhà ở nơi trũng, gia chủ nên tìm cách san lấp hoặc thoát nước để tránh thế “tử thủy phá tài”.

4. Mở cửa gặp bếp hoặc nhà vệ sinh

Theo quan niệm phong thủy, bước vào nhà đầu tiên phải thấy phòng khách – nơi hội tụ vượng khí. Nhưng nhiều căn hộ hiện đại lại thiết kế cửa chính đối diện bếp hoặc nhà vệ sinh. Đây là đại kỵ: bếp là “tài khố” của gia đình, để lộ ngay khi mở cửa đồng nghĩa với tiền bạc thất thoát. Nhà vệ sinh lại mang uế khí, nếu “đập vào mắt” ngay khi bước vào nhà sẽ làm vận khí đi xuống, gia vận sa sút.

5. Quý nhân vị không vững

Trong sự nghiệp, ngoài nỗ lực bản thân, ai cũng cần quý nhân hỗ trợ. Trong phong thủy, điều này liên quan đến thế “tựa sơn”. Nếu giường ngủ hoặc bàn làm việc không có điểm tựa vững chắc (ví dụ kê giữa phòng, phía sau trống trơn), thì quý nhân khó xuất hiện, công danh trắc trở, danh tiếng khó bền. Chỉ cần điều chỉnh như kê bàn ghế, giường tủ sát tường đã có thể củng cố “quý nhân vị”, giúp công việc thêm thuận lợi.

Phong thủy không phải mê tín, mà là cách con người khéo léo sắp xếp không gian để sống hài hòa với thiên nhiên và vận mệnh. Nhà ở khó có thể hoàn hảo tuyệt đối, nhưng chỉ cần tinh ý điều chỉnh, gia chủ có thể biến hung thành cát, giữ được tài lộc và bình an. Một chút thay đổi nhỏ, đôi khi lại mở ra bước ngoặt lớn cho vận trình của cả gia đình.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)