Bắt gặp Quang Hải lao ra đường ăn mừng U22 Việt Nam vô địch: Người tạo trend "đi bão" nay được đi bão rồi!

Quang Hải đi bão mừng U22 Việt Nam vô địch (Nguồn: TikTok nhân vật)

Đêm 18/12, ĐT U22 Việt Nam đã đem đến màn trình diễn bùng nổ ở chung kết SEA Games 33 và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước U22 Thái Lan trên SVĐ Rajamangala (Bangkok). Tấm huy chương vàng này khiến hàng triệu trái tim Việt Nam vỡ oà, ở Việt Nam, người dân đổ xô ra đường "đi bão" ăn mừng U22 Việt Nam vô địch, tạo nên bầu không khí tuyệt vời của sự đoàn kết, triệu trái tim chung một tình yêu với màu cờ sắc áo.

Ra đường "đi bão", netizen vô tình bắt gặp một gương mặt thân quen. Đó là tuyển thủ Nguyễn Quang Hải. Quang Hải cũng như hàng trăm nghìn người trẻ, không thể giấu được niềm phấn khích, hạnh phúc vỡ oà, hoà vào dòng người đổ xô ra đường khi U22 Việt Nam giành chiến thắng ngoạn mục trên đất Thái Lan.

Quang Hải ra đường "đi bão" mừng U22 Việt Nam vô địch

Quang Hải nhảy múa cùng mọi người ăn mừng

Quang Hải vẫy cờ Tổ quốc khi đi bão mừng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Quang Hải lúc này diện bộ đồ màu đen giản dị, tay cầm kèn cổ động, liên tục vừa cười vừa thổi kèm vang vọng, cùng các bạn trẻ nhảy múa ăn mừng, hát những bài ca yêu nước, vẫy cờ Tổ quốc. Năm ấy, Quang Hải với bàn thắng "cầu vồng trong tuyết" cùng U23 Việt Nam vẽ nên kì tích Á quân U23 châu Á 2018 khiến người dân Việt Nam đổ ra đường ăn mừng, trend "đi bão" cũng từ đây xuất hiện và vẫn duy trì đến hiện tại mỗi khi các đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Và nay, thế hệ kế cận của Quang Hải cũng đang làm rất tốt nhiệm vụ, trở thành nhà vua bóng đá nam Đông Nam Á. Từ người tạo trend đi bão, Quang Hải nay lần đầu trải nghiệm cảm giác được đi bão.

Không chỉ Quang Hải, Hoàng Đức cũng bị "team qua đường" tóm dính khi lặng lẽ hoà vào dòng người "đi bão" khiến netizen vừa thích thú vừa bàn luận không ngớt.