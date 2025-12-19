Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt gặp Quang Hải lao ra đường ăn mừng U22 Việt Nam vô địch: Người tạo trend "đi bão" nay được đi bão rồi!

19-12-2025 - 22:04 PM | Lifestyle

Ra đường "đi bão" ăn mừng U22 Việt Nam vô địch, netizen gặp ngay người hùng Thường Châu năm ấy - Nguyễn Quang Hải.

Quang Hải đi bão mừng U22 Việt Nam vô địch (Nguồn: TikTok nhân vật)

Đêm 18/12, ĐT U22 Việt Nam đã đem đến màn trình diễn bùng nổ ở chung kết SEA Games 33 và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước U22 Thái Lan trên SVĐ Rajamangala (Bangkok). Tấm huy chương vàng này khiến hàng triệu trái tim Việt Nam vỡ oà, ở Việt Nam, người dân đổ xô ra đường "đi bão" ăn mừng U22 Việt Nam vô địch, tạo nên bầu không khí tuyệt vời của sự đoàn kết, triệu trái tim chung một tình yêu với màu cờ sắc áo.

Ra đường "đi bão", netizen vô tình bắt gặp một gương mặt thân quen. Đó là tuyển thủ Nguyễn Quang Hải. Quang Hải cũng như hàng trăm nghìn người trẻ, không thể giấu được niềm phấn khích, hạnh phúc vỡ oà, hoà vào dòng người đổ xô ra đường khi U22 Việt Nam giành chiến thắng ngoạn mục trên đất Thái Lan.

Bắt gặp Quang Hải lao ra đường ăn mừng U22 Việt Nam vô địch: Người tạo trend "đi bão" nay được đi bão rồi!- Ảnh 1.

Quang Hải ra đường "đi bão" mừng U22 Việt Nam vô địch

Bắt gặp Quang Hải lao ra đường ăn mừng U22 Việt Nam vô địch: Người tạo trend "đi bão" nay được đi bão rồi!- Ảnh 2.

Quang Hải nhảy múa cùng mọi người ăn mừng

Bắt gặp Quang Hải lao ra đường ăn mừng U22 Việt Nam vô địch: Người tạo trend "đi bão" nay được đi bão rồi!- Ảnh 3.

Quang Hải vẫy cờ Tổ quốc khi đi bão mừng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Quang Hải lúc này diện bộ đồ màu đen giản dị, tay cầm kèn cổ động, liên tục vừa cười vừa thổi kèm vang vọng, cùng các bạn trẻ nhảy múa ăn mừng, hát những bài ca yêu nước, vẫy cờ Tổ quốc. Năm ấy, Quang Hải với bàn thắng "cầu vồng trong tuyết" cùng U23 Việt Nam vẽ nên kì tích Á quân U23 châu Á 2018 khiến người dân Việt Nam đổ ra đường ăn mừng, trend "đi bão" cũng từ đây xuất hiện và vẫn duy trì đến hiện tại mỗi khi các đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Và nay, thế hệ kế cận của Quang Hải cũng đang làm rất tốt nhiệm vụ, trở thành nhà vua bóng đá nam Đông Nam Á. Từ người tạo trend đi bão, Quang Hải nay lần đầu trải nghiệm cảm giác được đi bão.

Không chỉ Quang Hải, Hoàng Đức cũng bị "team qua đường" tóm dính khi lặng lẽ hoà vào dòng người "đi bão" khiến netizen vừa thích thú vừa bàn luận không ngớt.

Bắt gặp Quang Hải lao ra đường ăn mừng U22 Việt Nam vô địch: Người tạo trend "đi bão" nay được đi bão rồi!- Ảnh 4.

Hoàng Đức cũng "đi bão" cực vui (Ảnh: FBNV)

Thủy Tiên lên tiếng phản hồi tin đồn ly hôn Công Vinh

Theo PH

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bí ẩn sau đôi mắt đẹp mơ màng của "tiểu Lưu Diệc Phi"

Bí ẩn sau đôi mắt đẹp mơ màng của "tiểu Lưu Diệc Phi" Nổi bật

Xúc động trước căn nhà 12m² của cụ bà 70 tuổi: Sống 1 mình vẫn ổn, không làm gánh nặng cho con cháu

Xúc động trước căn nhà 12m² của cụ bà 70 tuổi: Sống 1 mình vẫn ổn, không làm gánh nặng cho con cháu Nổi bật

Nam nghệ sĩ Việt vừa thông báo tổ chức liveshow đầu tiên ở tuổi U90 là ai?

Nam nghệ sĩ Việt vừa thông báo tổ chức liveshow đầu tiên ở tuổi U90 là ai?

22:02 , 19/12/2025
Thầy của Trấn Thành là ai?

Thầy của Trấn Thành là ai?

21:35 , 19/12/2025
Cục trưởng Xuân Bắc nói gì về U22 Việt Nam mà cả MXH rần rần?

Cục trưởng Xuân Bắc nói gì về U22 Việt Nam mà cả MXH rần rần?

21:06 , 19/12/2025
Sáng tỏ thông tin Thủy Tiên, Công Vinh ly hôn

Sáng tỏ thông tin Thủy Tiên, Công Vinh ly hôn

20:36 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên