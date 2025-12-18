Thủy Tiên lên tiếng phản hồi tin đồn ly hôn Công Vinh

Sau hơn nửa năm gần như “im hơi lặng tiếng” trên Facebook, tối ngày 18/12, ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ thu hút sự chú ý của dư luận khi đăng tải một trạng thái ngắn. Đây được xem là động thái gián tiếp của nữ ca sĩ nhằm phản hồi những đồn đoán xoay quanh đời sống hôn nhân giữa cô và ông xã Công Vinh trước đó.

Trong bài đăng của mình, Thủy Tiên viết: “Trên mạng mà không nhắc là em không để ý luôn… tính ra clip này là ‘kỷ lục xài đồ cũ’ của em luôn á. Túi: dùng 12 năm; Chồng: dùng 17 năm. Em xài đồ không hao miếng nào luôn nè ơi…”, kèm theo biểu tượng cảm xúc vui vẻ. Nữ ca sĩ cũng trực tiếp gắn thẻ tên Công Vinh trong bài đăng.

Đáng chú ý, bài đăng được đính kèm đoạn clip Công Vinh lái xe đưa vợ đi chơi – hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây. Trong clip, Công Vinh chủ động lái xe, lấy túi xách cho vợ, cả hai trò chuyện cởi mở và vui vẻ.

Đặc biệt, khi có người thắc mắc về mối quan hệ hiện tại của họ, cả hai không phản ứng gay gắt mà chỉ mỉm cười, tiếp tục cuộc trò chuyện một cách bình thản. Những cử chỉ thân mật này khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa họ vẫn gắn bó, trái ngược với các tin đồn rạn nứt từng lan truyền.

Trước đó, tin đồn rạn nứt xuất phát chủ yếu từ việc Thủy Tiên và Công Vinh hiếm khi xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội, đồng thời hạn chế chia sẻ hình ảnh đời sống gia đình. Sự “ở ẩn” kéo dài của cặp đôi khiến không ít người hâm mộ và cư dân mạng suy đoán về tình trạng hôn nhân của họ.

Theo báo Ngôi Sao, trước những đồn đoán này, Công Vinh từng lên tiếng phủ nhận, cho biết cả hai bị suy diễn quá mức trên mạng xã hội, đến mức bố mẹ hai bên gia đình phải gọi điện nhắc nhở vì đọc phải những thông tin sai lệch. Chia sẻ của nam cựu cầu thủ được xem là lời khẳng định cho thấy hôn nhân của họ không như những gì đang bị đồn thổi. Dòng trạng thái mới nhất của Thuỷ Tiên cũng nhằm khẳng định điều này.

Theo VOV, Thủy Tiên và Công Vinh hẹn hò từ năm 2008, kết hôn năm 2014. Hai người có một cô con gái, đặt tên thân mật là Bánh Gạo. Được ví như "Victoria – Beckham" của Việt Nam, cuộc sống hôn nhân của ca sĩ Thủy Tiên và cầu thủ Công Vinh luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.

