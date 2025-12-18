Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy Tiên lên tiếng phản hồi tin đồn ly hôn Công Vinh

18-12-2025 - 22:44 PM | Lifestyle

Thủy Tiên lên tiếng phản hồi tin đồn ly hôn Công Vinh

Qua dòng trạng thái trên Facebook, Thuỷ Tiên gián tiếp khẳng định mối quan hệ hiện tại của cô và ông xã vẫn tốt đẹp, không như những gì cộng động mạng đồn đoán trước đó.

Sau hơn nửa năm gần như “im hơi lặng tiếng” trên Facebook, tối ngày 18/12, ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ thu hút sự chú ý của dư luận khi đăng tải một trạng thái ngắn. Đây được xem là động thái gián tiếp của nữ ca sĩ nhằm phản hồi những đồn đoán xoay quanh đời sống hôn nhân giữa cô và ông xã Công Vinh trước đó.

Trong bài đăng của mình, Thủy Tiên viết: “Trên mạng mà không nhắc là em không để ý luôn… tính ra clip này là ‘kỷ lục xài đồ cũ’ của em luôn á. Túi: dùng 12 năm; Chồng: dùng 17 năm. Em xài đồ không hao miếng nào luôn nè ơi…”, kèm theo biểu tượng cảm xúc vui vẻ. Nữ ca sĩ cũng trực tiếp gắn thẻ tên Công Vinh trong bài đăng.

Đáng chú ý, bài đăng được đính kèm đoạn clip Công Vinh lái xe đưa vợ đi chơi – hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây. Trong clip, Công Vinh chủ động lái xe, lấy túi xách cho vợ, cả hai trò chuyện cởi mở và vui vẻ.

Đặc biệt, khi có người thắc mắc về mối quan hệ hiện tại của họ, cả hai không phản ứng gay gắt mà chỉ mỉm cười, tiếp tục cuộc trò chuyện một cách bình thản. Những cử chỉ thân mật này khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa họ vẫn gắn bó, trái ngược với các tin đồn rạn nứt từng lan truyền.

Trước đó, tin đồn rạn nứt xuất phát chủ yếu từ việc Thủy Tiên và Công Vinh hiếm khi xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội, đồng thời hạn chế chia sẻ hình ảnh đời sống gia đình. Sự “ở ẩn” kéo dài của cặp đôi khiến không ít người hâm mộ và cư dân mạng suy đoán về tình trạng hôn nhân của họ.

Theo báo Ngôi Sao, trước những đồn đoán này, Công Vinh từng lên tiếng phủ nhận, cho biết cả hai bị suy diễn quá mức trên mạng xã hội, đến mức bố mẹ hai bên gia đình phải gọi điện nhắc nhở vì đọc phải những thông tin sai lệch. Chia sẻ của nam cựu cầu thủ được xem là lời khẳng định cho thấy hôn nhân của họ không như những gì đang bị đồn thổi. Dòng trạng thái mới nhất của Thuỷ Tiên cũng nhằm khẳng định điều này.

Theo VOV, Thủy Tiên và Công Vinh hẹn hò từ năm 2008, kết hôn năm 2014. Hai người có một cô con gái, đặt tên thân mật là Bánh Gạo. Được ví như "Victoria – Beckham" của Việt Nam, cuộc sống hôn nhân của ca sĩ Thủy Tiên và cầu thủ Công Vinh luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.

 (Tổng hợp)

Trường Giang đối đầu trực tiếp với Trấn Thành

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vợ chồng Thanh Hằng và con số 5,1 tỷ đồng

Vợ chồng Thanh Hằng và con số 5,1 tỷ đồng Nổi bật

Chiều nay: Một nơi tại Việt Nam xuống 1 độ C, tuyết đã rơi!

Chiều nay: Một nơi tại Việt Nam xuống 1 độ C, tuyết đã rơi! Nổi bật

Xuất hiện nhóm Facebook gần 200.000 thành viên chỉ bàn về một món Việt Nam: Không phải phở!

Xuất hiện nhóm Facebook gần 200.000 thành viên chỉ bàn về một món Việt Nam: Không phải phở!

22:40 , 18/12/2025
Nữ diễn viên 50 tuổi vẫn bị mẹ giục kết hôn, chỉ mong có bạn trai thấu hiểu, không cần giàu

Nữ diễn viên 50 tuổi vẫn bị mẹ giục kết hôn, chỉ mong có bạn trai thấu hiểu, không cần giàu

21:20 , 18/12/2025
Nhờ mua sớm 5 món này trước năm 55 tuổi, cuộc sống khỏe - nhàn - ít tốn kém hơn hẳn

Nhờ mua sớm 5 món này trước năm 55 tuổi, cuộc sống khỏe - nhàn - ít tốn kém hơn hẳn

21:06 , 18/12/2025
Vệ sĩ lớn tuổi chạy theo Mỹ Tâm lúc nửa đêm ở Hà Nội

Vệ sĩ lớn tuổi chạy theo Mỹ Tâm lúc nửa đêm ở Hà Nội

20:45 , 18/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên