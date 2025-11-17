“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý

Mới đây, "hot girl trăm ký" Ngô Thủy Tiên bất ngờ đăng loạt ảnh cưới khiến nhiều người bất ngờ. Theo thông tin từ chính chủ chia sẻ, hỷ sự đã diễn ra từ đầu tháng 10/2025 nhưng đến hiện tại, cô mới "xả suộc" những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Vợ chồng Thủy Tiên

Trong ngày trọng đại, Thủy Tiên cười rạng rỡ khi chú rể lên phòng nắm tay bước xuống gặp quan viên hai họ. Như nhiều cô dâu khác, cô diện váy cưới trắng tinh khôi và duyên dáng, kết hợp cùng trang điểm tự nhiên, toát lên vẻ hạnh phúc. Chú rể lịch lãm trong bộ vest cưới, luôn kề sát, trao cho cô những cái nhìn trìu mến.

Phía dưới bài đăng, bạn bè, người thân, đồng nghiệp trong lĩnh vực giải trí - truyền hình cũng như cư dân mạng để lại nhiều bình luận chúc mừng vợ chồng son.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi

Được biết, chồng của Thủy Tiên tên là Lê Tiến Đạt, đến từ Hà Nam (nay là Ninh Bình), không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cặp đôi bắt đầu công khai chuyện hẹn hò từ tháng 5 và làm lễ dạm ngõ vào tháng 8 vừa qua.

Dù đăng nhiều hình ảnh đi du lịch, đi chơi cùng nhau nhưng cặp đôi chưa chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm.

Lễ dạm ngõ

Đám hỏi của cặp đôi

Ngô Thủy Tiên sinh năm 1995, cao khoảng 1,7 m, tốt nghiệp ngành Sân khấu - Điện ảnh tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô nổi tiếng với ngoại hình đầy đặn, từng có thời điểm cân nặng hơn 100 kg, thậm chí lên đến 127 kg. Nhờ ngoại hình này, cô dễ gây ấn tượng và được lựa chọn cho nhiều vai hài trong phim truyền hình và tiểu phẩm.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Ngô Thủy Tiên thường đảm nhận các vai cá tính, hài hước hoặc vai "xấu tính, ham ăn". Vai Liễu trong Về Nhà Đi Con là một trong những vai diễn mà cô để lại dấu ấn với khán giả. Cô cũng tham gia các clip hài, tiểu phẩm vui về tuổi học đường. Dù ngoại hình lớn, Thủy Tiên luôn giữ tinh thần lạc quan, xem vóc dáng như một thế mạnh và tự tin trên sân khấu.

Thủy Tiên trong Về Nhà Đi Con

Về sau, để giảm cân và cải thiện sức khỏe, cô từng giảm hơn 40 kg trong 3 tháng khi tham gia chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, đồng thời thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, cắt bỏ khoảng 4 kg mỡ ở vùng bụng. Việc giảm cân vừa giúp cô duy trì sức khỏe, vừa mở ra nhiều cơ hội diễn xuất hơn, nhưng Thủy Tiên vẫn giữ quan điểm tích cực về hình thể của mình béo khỏe, béo đẹp.

Từ năm 2025, Thủy Tiên ít khi lên sóng và cũng ít chia sẻ về các hoạt động diễn xuất. Thay vào đó, cô cũng công việc kinh doanh thời trang riêng.

Một số hình ảnh khác trong đám cưới của cặp đôi

Ảnh cưới nhiều concept nhưng vẫn toát lên nét hài hước, nghịch ngợm của Thủy Tiên

Hiện tại, Thủy Tiên có vóc dáng gọn gàng hơn nhiều so với trước đây

Ảnh: FBNV