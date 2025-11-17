Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý

17-11-2025 - 10:45 AM | Lifestyle

Sau hơn 1 tháng kể từ khi lấy chồng, Thủy Tiên mới chính thức chia sẻ tin vui đến mọi người.

Mới đây, "hot girl trăm ký" Ngô Thủy Tiên bất ngờ đăng loạt ảnh cưới khiến nhiều người bất ngờ. Theo thông tin từ chính chủ chia sẻ, hỷ sự đã diễn ra từ đầu tháng 10/2025 nhưng đến hiện tại, cô mới "xả suộc" những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 1.
“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 2.

Vợ chồng Thủy Tiên

Trong ngày trọng đại, Thủy Tiên cười rạng rỡ khi chú rể lên phòng nắm tay bước xuống gặp quan viên hai họ. Như nhiều cô dâu khác, cô diện váy cưới trắng tinh khôi và duyên dáng, kết hợp cùng trang điểm tự nhiên, toát lên vẻ hạnh phúc. Chú rể lịch lãm trong bộ vest cưới, luôn kề sát, trao cho cô những cái nhìn trìu mến.

Phía dưới bài đăng, bạn bè, người thân, đồng nghiệp trong lĩnh vực giải trí - truyền hình cũng như cư dân mạng để lại nhiều bình luận chúc mừng vợ chồng son.

“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 3.
“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 4.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi

Được biết, chồng của Thủy Tiên tên là Lê Tiến Đạt, đến từ Hà Nam (nay là Ninh Bình), không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cặp đôi bắt đầu công khai chuyện hẹn hò từ tháng 5 và làm lễ dạm ngõ vào tháng 8 vừa qua.

Dù đăng nhiều hình ảnh đi du lịch, đi chơi cùng nhau nhưng cặp đôi chưa chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm.

“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 5.

Lễ dạm ngõ

“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 6.
“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 7.

Đám hỏi của cặp đôi

Ngô Thủy Tiên sinh năm 1995, cao khoảng 1,7 m, tốt nghiệp ngành Sân khấu - Điện ảnh tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô nổi tiếng với ngoại hình đầy đặn, từng có thời điểm cân nặng hơn 100 kg, thậm chí lên đến 127 kg. Nhờ ngoại hình này, cô dễ gây ấn tượng và được lựa chọn cho nhiều vai hài trong phim truyền hình và tiểu phẩm.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Ngô Thủy Tiên thường đảm nhận các vai cá tính, hài hước hoặc vai "xấu tính, ham ăn". Vai Liễu trong Về Nhà Đi Con là một trong những vai diễn mà cô để lại dấu ấn với khán giả. Cô cũng tham gia các clip hài, tiểu phẩm vui về tuổi học đường. Dù ngoại hình lớn, Thủy Tiên luôn giữ tinh thần lạc quan, xem vóc dáng như một thế mạnh và tự tin trên sân khấu.

“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 8.

Thủy Tiên trong Về Nhà Đi Con

Về sau, để giảm cân và cải thiện sức khỏe, cô từng giảm hơn 40 kg trong 3 tháng khi tham gia chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, đồng thời thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, cắt bỏ khoảng 4 kg mỡ ở vùng bụng. Việc giảm cân vừa giúp cô duy trì sức khỏe, vừa mở ra nhiều cơ hội diễn xuất hơn, nhưng Thủy Tiên vẫn giữ quan điểm tích cực về hình thể của mình béo khỏe, béo đẹp.

Từ năm 2025, Thủy Tiên ít khi lên sóng và cũng ít chia sẻ về các hoạt động diễn xuất. Thay vào đó, cô cũng công việc kinh doanh thời trang riêng.

“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 9.
“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 10.
“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 11.
“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 12.

Một số hình ảnh khác trong đám cưới của cặp đôi

“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 13.
“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 14.
“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 15.
“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 16.

Ảnh cưới nhiều concept nhưng vẫn toát lên nét hài hước, nghịch ngợm của Thủy Tiên

“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 17.
“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 18.
“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 19.
“Diễn viên trăm ký” Thủy Tiên kết hôn: Danh tính chồng điển trai gây chú ý- Ảnh 20.

Hiện tại, Thủy Tiên có vóc dáng gọn gàng hơn nhiều so với trước đây

Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên được chồng thạc sĩ xây biệt thự 300 tỷ cho ở, thấy đàn chị không có vàng liền cho mượn

Theo S.A

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 người bạn chung tiền xây nhà kính bên vách núi, cùng nhau dưỡng già: Gian nan khởi nghiệp trở thành ký ức ấm áp, có nỗ lực có thành công

3 người bạn chung tiền xây nhà kính bên vách núi, cùng nhau dưỡng già: Gian nan khởi nghiệp trở thành ký ức ấm áp, có nỗ lực có thành công Nổi bật

Màn cải tạo nhà đỉnh nóc khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc vỗ tay: Hồi sinh 4 cuộc đời

Màn cải tạo nhà đỉnh nóc khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc vỗ tay: Hồi sinh 4 cuộc đời Nổi bật

Hà Anh Tuấn lại tạo ra “cuộc chiến”

Hà Anh Tuấn lại tạo ra “cuộc chiến”

10:24 , 17/11/2025
Vượt qua Pháp và Ý, đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 7 điểm đón bình minh hàng đầu thế giới

Vượt qua Pháp và Ý, đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 7 điểm đón bình minh hàng đầu thế giới

10:15 , 17/11/2025
Cuộc sống khó tin sau 40 năm của nam diễn viên đóng Hồng Hài Nhi nổi tiếng nhất

Cuộc sống khó tin sau 40 năm của nam diễn viên đóng Hồng Hài Nhi nổi tiếng nhất

10:12 , 17/11/2025
Khán giả vỡ òa khi chứng kiến sự “xuất hiện” của cố GS.NSND Trung Kiên cùng các thế hệ học trò trên sân khấu

Khán giả vỡ òa khi chứng kiến sự “xuất hiện” của cố GS.NSND Trung Kiên cùng các thế hệ học trò trên sân khấu

10:03 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên