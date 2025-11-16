Nữ diễn viên được chồng thạc sĩ xây biệt thự 300 tỷ cho ở, thấy đàn chị không có vàng liền cho mượn

Tuổi thơ khó khăn, phải làm đủ nghề kiếm sống



Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM, trong một gia đình có liên quan tới nghệ thuật, với bố là nghệ sĩ xiếc. Nhờ đó, cô sớm có niềm đam mê với sân khấu và bộc lộ năng khiếu từ nhỏ.

Tuy nhiên, tuổi thơ và giai đoạn đầu của Việt Hương khá gian nan. Sau khi bố mẹ chia tay, cô đã trải qua những ngày tháng buồn nhất của cuộc đời vì thiếu vắng tình thương đầy đủ của gia đình.

Việt Hương thời trẻ

Để có tiền phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống, Việt Hương phải trải qua rất nhiều công việc. Cô nhận show đi hát ở nhà hàng, quán ăn. Không chỉ đi hát, cô còn nhận làm cả những công việc lao động vất vả để kiếm tiền. Tuy vất vả nhưng chính những công việc này lại giúp Việt Hương có nhiều kinh nghiệm sống để nhập vai, dạn dĩ và bản lĩnh hơn khi đứng trên sân khấu.

Việt Hương chia sẻ: "Nhiều người chắc không biết tôi đã từng cực khổ với nghề thế nào mới được như ngày hôm nay nên nghĩ tôi ăn may. Họ nói tôi không biết gì về các vai diễn, nhưng xin lỗi, tôi biết hết.

Tôi vào nghề từ lúc hàn vi, phải đi xe đò, ngủ ngoài miếu, ngoài đình để đi diễn tới khi thành danh, sang Las Vegas, ở phòng tổng thống một đêm 18 ngàn đô nên đủ vốn sống để hiểu về mọi vai diễn.

Tôi từng phải ăn cơm chan nước trà, ăn cơm với xoài, với dưa hấu cho đến lúc được ăn cả đĩa bào ngư to bằng cái mặt tôi. Cái gì tôi cũng thử qua hết rồi nên đủ khả năng phân tích mọi vai diễn. Bản thân tôi từng đóng trên dưới cả ngàn vai diễn".

Học xong cấp 3, Việt Hương thi đỗ trường Sân khấu Điện ảnh để theo đuổi đam mê diễn xuất. Cô là học trò của nghệ sĩ Công Ninh, Minh Nhí và cùng lớp với những nghệ sĩ nổi tiếng như Thúy Nga, Cao Minh Đạt, Tiết Cương…

Tài năng diễn xuất của Việt Hương như cá gặp nước, sớm nở rộ. Từ khi còn là sinh viên, cô đã giành Huy chương Bạc cho Diễn viên xuất sắc trong Hội diễn Sân khấu Kịch nói Chuyên nghiệp Toàn quốc vào năm 1995 với vai Liên trong vở Trò đùa người lớn.

Ngay sau khi tốt nghiệp vào năm 1997, cô được mời vào nhiều vai diễn kịch dài như vở Nữ sinh, Hoài Thu của tôi...

Từ năm 1998 đến 2004, Việt Hương là một trong những diễn viên chính của Sân khấu Kịch Sài Gòn. Năm 1999, cô một lần nữa giành được Huy chương Vàng cho Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Sân khấu Chuyên nghiệp toàn quốc.

Sau khi được mời diễn cùng nhiều nhóm hài đình đám thời đó, Việt Hương quyết định lập nhóm hài riêng của mình vào năm 2002. Trong 3 năm liên tiếp, từ năm 2003 đến năm 2005, cô giành giải Nhóm hài được yêu thích nhất trong Gala Cười của VTV.

Ngoài ra, Tạp chí Sân khấu cũng bình chọn Việt Hương là Nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm 2004. Năm 2005, cô đoạt giải Mai Vàng cho Diễn viên Chính kịch qua vở Sự cám dỗ dịu dàng. Năm 2007, cô được khán giả bình chọn là Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất giải HTV Award.

Chưa dừng lại ở đó, Việt Hương còn lấn sân sang sân khấu cải lương trong một số vở như Hoa đồng cỏ nội, Chiếc áo Thiên Nga, Thúy Kiều...

Được chồng thạc sĩ xây biệt thự 300 tỷ cho ở

Hiện nay, Việt Hương được biết đến là một trong những nữ danh hài nổi tiếng, đắt show và giàu có nhất nhì showbiz Việt. Tên tuổi của cô phủ sóng khắp các gameshow truyền hình và sân khấu, với giá cát xê rất cao.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Việt Hương còn rất mát tay trong công việc kinh doanh và nhờ đó, cô tậu được khá nhiều biệt thự giá trị và nhiều siêu xe đắt tiền. Có thể nói, nữ nghệ sĩ hiện có một cuộc sống không phải lo lắng về tiền bạc.

Cô chia sẻ: "Tôi nói thật, bây giờ tôi ngưng làm ở nhà cũng không chết đói vì từ bé tôi đã ra đường buôn bán, giờ buôn đất đủ sống rồi. Tôi kinh doanh nhà đất, nên có mua đến 8 căn Vinhomes cũng chỉ là buôn bán, chứ không phải để ở".

Chính vì thế, Việt Hương khá hào phóng và mạnh tay trong việc chi tiền làm sản phẩm. Cô từng bỏ ra những khoản tiền lớn để sản xuất các dự án như Em gái mưa (bản điện ảnh), Sài Gòn anh yêu kem, Trật tự... với kinh phí lên đến hàng tỷ đồng.

Việt Hương và chồng

Giàu có và nổi tiếng, nhưng Việt Hương lại có lối sống khá dân dã. Trước đây, mỗi khi về Việt Nam, cô thường ở nhờ nhà chị gái mình trong một xóm chợ đông đúc. Cô từng tâm sự rằng, bản thân có biệt thự, hồ bơi rộng 6 mét, dài tận 20 mét nhưng không thích ở những căn nhà lớn, sang trọng như vậy nên cho thuê hết, chỉ ở trong khu lao động nghèo đó suốt 44 năm.

Tại đây, Việt Hương sống rất tình cảm với bà con hàng xóm xung quanh. Mỗi lần đi quay, cô đều bảo chị gái mình nấu dư đồ ăn để chia cho mọi người, còn cô chỉ mang đi một ít.

Không những vậy, mỗi lần đi nước ngoài về, Việt Hương đều chuẩn bị quà cho mọi người. Chính vì thế, Việt Hương khá được lòng hàng xóm láng giềng. Cô tiết lộ, chỉ cần 3 giờ sáng ra cửa kêu đói là có đồ ăn, ăn tới 3 giờ chiều không hết.

Việt Hương còn hào phóng với anh chị em đồng nghiệp. Chẳng hạn, từ thời còn chưa nổi tiếng và giàu có như bây giờ, Việt Hương đã sẵn sàng chi tiền mua một chiếc đồng hồ xịn ở nước ngoài tặng cho đàn chị của mình là nghệ sĩ Phương Dung.

Thấy Phương Dung không có trang sức, Việt Hương liền cho cô mượn vàng để đeo và bảo: "Chị cứ đeo cho sang lên. Chị đeo chán đi rồi trả cũng được".

Cách đây một thời gian, chồng thạc sĩ của Việt Hương là nhạc sĩ Hoài Phương đã khiến mọi người bất ngờ khi tậu thêm một biệt thự trị giá 300 tỷ tại khu đất sang trọng dành cho người giàu, được xây dựng, thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết, với nội thất đắt tiền. Rất nhiều Youtuber tìm đến để quay căn biệt thự nhưng không được vào. Hoài Phương thiết kế căn biệt thự theo đúng phong cách, sở thích của vợ mình.

Ngoài kinh doanh bất động sản, mỹ phẩm, Việt Hương cũng có một thương hiệu nhà hàng, bánh mì, bánh ngọt của riêng mình.

Vợ chồng Việt Hương cũng vừa trải qua một chuyến đi khắp châu Âu rồi lại sang Mỹ để dự liên hoan phim. Cô vẫn đang là một trong những gương mặt vàng đắt show của điện ảnh Việt, thường xuyên được mời tham gia các dự án phim điện ảnh lớn. Điều đó cho thấy, tên tuổi của Việt Hương vẫn còn nhiều sức hút với công chúng và dù giàu có, nữ nghệ sĩ vẫn đam mê, nhiệt huyết với nghề.