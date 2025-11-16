Trấn Thành tiếp tục phải trả giá

Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc hậu trường Running Man Vietnam mùa 3. Trong loạt hình được đăng tải, nam nghệ sĩ xuất hiện với vẻ ngoài “tàn tạ”: gương mặt chi chít vết trầy xước, cơ thể bầm dập, biểu cảm mệt mỏi thấy rõ. Những hình ảnh này lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, không chỉ vì ngoại hình “xuống cấp” bất ngờ mà còn bởi tinh thần lăn xả đáng nể của anh ở tuổi ngoài 35.

Đính kèm những bức ảnh “trầy da tróc vẩy”, Trấn Thành hài hước cho biết:

“Tuần nào cũng như đi đánh ghen vậy đó!

Dạo này mưu sinh khó quá!!!!

Xé bảng tên chứ có phải xé khô bò đâu mà dữ zị??!!”

Cách kể khổ dí dỏm của Trấn Thành khiến khán giả bật cười, nhưng đằng sau đó là sự thật rằng Running Man không phải sân chơi nhẹ nhàng. Trong chương trình, xé bảng tên vẫn được xem là phần thi cam go, tốn sức nhất. Hình ảnh Trấn Thành bầm dập, te tua sau mỗi trận đấu càng làm người hâm mộ nể phục tinh thần “chơi là chiến” của anh.

Dù cơ thể chi chít thương tích, nam MC vẫn giữ thái độ lạc quan. Trong bài đăng trước đó, anh khẳng định mình ổn:

“Ok! Xé bảng tên vui lắm!

Không có trầy xước hay mệt mỏi gì hết!

Hai ổn, không sao nha!! Bò biển mà nó xé như Bò Pía.”

Giọng nói nửa đùa nửa thật của Trấn Thành cho thấy anh luôn cố gắng giữ tinh thần tích cực, dù mức độ vận động của Running Man nổi tiếng là khắc nghiệt. Các trò chơi như đập gối, xé bảng tên, vật lộn dưới bùn… dường như đã trở thành “đặc sản thương hiệu” của chương trình suốt nhiều mùa.

Không chỉ riêng Trấn Thành, mùa 3 cũng chứng kiến nhiều sự cố sức khỏe của dàn cast. Ngay những chặng quay đầu tiên, Liên Bỉnh Phát bị bong gân, Lan Ngọc gặp vấn đề sức khỏe. Điều đó cho thấy mức độ “máu chiến” của các thành viên – những người sẵn sàng lăn xả để mang đến cho khán giả những màn đối kháng hấp dẫn nhất. Chính sự nhiệt huyết ấy tạo nên sức hút bền bỉ của Running Man Vietnam, khẳng định màu sắc riêng biệt mà không gameshow vận động nào khác thay thế được.

Về phần Trấn Thành, trong một phỏng vấn trước khi ghi hình mùa 3, nam nghệ sĩ thẳng thắn thừa nhận tuổi tác và thể trạng hiện tại khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Việc chấp nhận tham gia một chương trình vận động cường độ cao ở tuổi ngoài 35 đồng nghĩa với việc anh phải đối mặt với rủi ro chấn thương, kiệt sức.

Tuy nhiên, chính sự thuyết phục của ban tổ chức và mong muốn mang lại một mùa giải bùng nổ cho khán giả khiến Trấn Thành quyết định “liều mình” trở lại. Và sự thật cho thấy, anh là mảnh ghép không thể thiếu của chương trình.

Ở mỗi tập phát sóng, dù phải “trả giá” bằng những chấn thương lớn nhỏ, Trấn Thành vẫn “bật mode chiến binh” khi bước vào trận đấu. Tinh thần máu lửa, sự nhanh nhạy cùng độ lầy lội quen thuộc giúp anh trở thành nhân tố nổi bật xuyên suốt chương trình. Sự tận tâm, thái độ cống hiến và việc bất chấp đau đớn để mang đến khoảnh khắc giải trí tốt nhất cho người xem khiến phần đông công chúng không khỏi khâm phục.

Nhìn loạt ảnh và nghe chính chủ than thở đầy hài hước, khán giả vừa thương, vừa buồn cười – nhưng trên hết là sự trân trọng dành cho một nghệ sĩ luôn đặt tâm huyết vào từng phút giây xuất hiện trên truyền hình. Trấn Thành một lần nữa chứng minh rằng Running Man không chỉ là cuộc chơi của tuổi trẻ, mà còn là sân khấu của bản lĩnh, ý chí và tình yêu nghề.

