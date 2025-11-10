5 cặp đôi phim giả tình thật đẹp nhất Việt Nam: Trấn Thành - Hari Won xếp thứ 2, hạng 1 đúng chuẩn "tiên đồng ngọc nữ"

Mới đây trên Tiktok có 1 video xếp hạng các cặp đôi phim giả tình thật đang nhận được rất đông bình luận từ netizen. Những video cắt ghép cảnh quay, hậu trường, ánh mắt và nụ cười của các cặp đôi từng hợp tác trong phim khiến dân mạng “lụi tim”.

Hạng 5: Văn Anh - Tú Vi, tình yêu nảy nở từ Bếp Hát

Cặp đôi gặp nhau lần đầu trong bộ phim ca nhạc, tình cảm Bếp Hát (2014). Từ những phân cảnh vui nhộn trên phim trường, Văn Anh và Tú Vi dần tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc lẫn cảm xúc.

Sau khi phim kết thúc, cả hai công khai tình cảm và chính thức về chung một nhà vào năm 2015 bằng đám cưới ấm cúng.

Giờ đây, Văn Anh - Tú Vi là một trong những gia đình nghệ sĩ được yêu thích nhất showbiz Việt. Họ ít ồn ào, sống kín đáo, chăm con và cùng phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Trên TikTok, nhiều clip hậu trường Bếp Hát vẫn được khán giả chia sẻ lại.

Hạng 4: Lương Thế Thành - Thúy Diễm, từ Trái Tim Hoa Hồng đến mái ấm hạnh phúc

Nên duyên khi đóng chung phim Trái Tim Hoa Hồng (2012), Lương Thế Thành và Thúy Diễm được khán giả yêu mến nhờ sự ăn ý trong từng khung hình. Cũng từ bộ phim ấy, họ tìm thấy nhau trong đời thật. Sau ba năm yêu nhau, cặp đôi tổ chức đám cưới năm 2016 và hiện có một cậu con trai kháu khỉnh.

Từ bạn diễn đến bạn đời, Lương Thế Thành - Thúy Diễm vẫn giữ hình ảnh đẹp, bền bỉ và không scandal. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, họ khiến người xem tin rằng giữa showbiz đầy thử thách, vẫn có tình yêu được xây từ lòng tin và sự giản dị.

Hạng 3: Trường Giang - Nhã Phương, phim giả tình thật kinh điển của màn ảnh Việt

Bắt đầu từ bộ phim điện ảnh 49 Ngày (2015), Trường Giang và Nhã Phương nhanh chóng khiến khán giả chú ý bởi “phản ứng hóa học” cực tự nhiên. Từ bạn diễn trở thành người yêu, rồi về chung nhà, chuyện tình của họ từng trải qua không ít sóng gió nhưng kết lại bằng một đám cưới cổ tích năm 2018.

Sau nhiều năm, cả hai vẫn song hành trong công việc và cuộc sống, trở thành hình mẫu “vợ chồng showbiz” đúng nghĩa. Mỗi khoảnh khắc Trường Giang chăm sóc vợ trên sân khấu hay Nhã Phương lặng lẽ đứng phía sau ủng hộ chồng đều khiến netizen cảm động.

Hạng 2: Trấn Thành - Hari Won, chuyện tình định mệnh từ Bệnh Viện Ma

Khi Bệnh Viện Ma ra mắt năm 2016, Trấn Thành và Hari Won khiến khán giả chú ý không chỉ vì diễn xuất ăn ý mà còn bởi sự gần gũi đặc biệt ngoài đời. Bộ phim đã vô tình trở thành “chất xúc tác” cho chuyện tình đình đám bậc nhất Vbiz.

Dù từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi công khai yêu nhau, cả hai vẫn kiên định nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió. Đám cưới cuối năm 2016 trở thành một trong những sự kiện đáng nhớ nhất của showbiz Việt.

Sau gần 10 năm bên nhau, Trấn Thành - Hari Won vẫn là biểu tượng của tình yêu văn minh, bền vững. Trên TikTok, những khoảnh khắc họ cùng xuất hiện trong hậu trường hay trên sân khấu vẫn khiến khán giả “tan chảy” vì sự ngọt ngào.

Hạng 1: Đình Tú - Ngọc Huyền, “tiên đồng ngọc nữ” thế hệ mới của màn ảnh Việt

Cặp đôi Đình Tú - Ngọc Huyền nên duyên từ bộ phim truyền hình ăn khách Đừng Nói Khi Yêu (2023). Trong phim, Đình Tú vào vai nam chính Tú, còn Ngọc Huyền đảm nhận vai phụ San - một cô đầu bếp trẻ trung, nhiệt huyết, luôn dành cho Tú ánh nhìn si mê không che giấu. San thậm chí còn chủ động "cưa cẩm" Tú bằng cách giúp đỡ anh tìm chỗ ở ngay cả khi anh chưa biết cô là ai.

Đây có lẽ chính là những khoảnh khắc đầu tiên mà hai người gặp nhau. Nhìn lại ánh mắt si mê thấy rõ của San dành cho Tú trên phim cách đây 2 năm, nhiều người cho rằng đây có lẽ là tình cảm thật của chính Ngọc Huyền dành cho Đình Tú. Chỉ tiếc trên phim, San và Tú không thành một đôi.

Sau thời gian dài im lặng trước tin đồn, Đình Tú chính thức cầu hôn Ngọc Huyền tại Nhật Bản. Vào ngày 8/1 vừa qua, cả 2 đã chính thức nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới ngọt ngào. Không phô trương, không chiêu trò, cả hai vẫn khiến người xem cảm nhận được tình cảm thật qua từng ánh mắt.