Tiết lộ về khách sạn 5 sao vừa được cặp đôi Văn Hậu - Hải My “chọn mặt gửi vàng”?

Khách sạn 5 sao mang đậm hơi thở Việt giữa lòng Hà Nội

Mới đây, những hình ảnh về lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới của cặp đôi vàng làng bóng đá Việt Nam của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã thực sự gây bão trên cộng đồng mạng.

Đúng dịp 20/10 – ngày Phụ nữ Việt Nam, Văn Hậu bất ngờ đăng tải loạt ảnh "nét căng" ghi lại khoảnh khắc gia đình nhỏ rạng rỡ bên con trai, với chú rể và cô dâu diện trang phục trắng thanh lịch, tái hiện không khí lãng mạn của đám cưới năm 2023.

Không chỉ visual (thần thái) "đỉnh của chóp" khiến netizen (cư dân mạng) trầm trồ, bộ ảnh còn được thực hiện tại một không gian sang trọng bậc nhất Hà Nội, khiến nhiều người tò mò "đào bới" ngay lập tức. Đặc biệt, hình ảnh khách sạn 5 sao xuất hiện trong clip (đoạn video) và ảnh chụp đã trở thành tâm điểm, với vẻ ngoài xa hoa như những resort quốc tế hàng đầu, nhưng lại mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam – từ kiến trúc tinh tế đến không gian ấm cúng, gần gũi.

"Sang như nước ngoài mà đậm chất Việt, Văn Hậu chọn chỗ này đúng chuẩn ‘chọn mặt gửi vàng’!", một cư dân mạng bình luận.

Không gian cho những khoảnh khắc ngọt ngào ấy nằm trong khuôn viên khách sạn 5 sao Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi – hay còn gọi là Dusit Cung điện Từ Hoa.

Cặp đôi cùng con trai tỏa sáng trong từng khung hình của khách sạn!

Nằm nép mình bên bờ Hồ Tây thơ mộng (số 9 ngõ 431 phố Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ), chỉ cách sân bay Nội Bài vỏn vẹn 20 phút di chuyển, khách sạn Dusit Cung điện Từ Hoa mang đến vị trí đắc địa hiếm có: gần gũi với nhịp sống sôi động của Hà Nội nhưng vẫn giữ được sự yên bình, tách biệt khỏi sự huyên náo của phố cổ. Từ đây, du khách chỉ mất 10-15 phút để đến các địa danh nổi tiếng như Phố Cổ, Lăng Bác hay Nhà hát Lớn, đồng thời dễ dàng dạo quanh Hồ Tây, tham quan chùa Kim Liên thế kỷ 18 và làng nghề Nghi Tàm - nguồn cảm hứng chính cho thiết kế của khách sạn.

Khách sạn chính thức khai trương vào ngày 9/5/2025, đánh dấu sự kết hợp hoàn hảo giữa Dusit International – tập đoàn khách sạn Thái Lan hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản với Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH). Đây là dự án chiến lược của OCH, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái hospitality.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện của nàng Công chúa Từ Hoa, mỗi chi tiết kiến trúc của khách sạn đều mang đậm nét văn hóa lịch sử thời nhà Lý!

Với 207 phòng và suite sang trọng, Dusit Cung điện Từ Hoa được thiết kế hòa quyện giữa nét hiện đại và yếu tố văn hóa Việt, lấy cảm hứng từ Công chúa Từ Hoa - người khởi dựng làng nghề dệt lụa Nghi Tàm. Không gian sảnh atrium (không gian lớn thông tầng) cao vút, cầu thang xoắn ốc lộng lẫy và các chi tiết lụa thủ công mang đến cảm giác vừa xa hoa, vừa gần gũi.

Ngay sau khi vận hành, Dusit Cung điện Từ Hoa đã nhanh chóng ghi dấu ấn trong giới du lịch cao cấp, đạt 9.2/10 điểm trên Booking.com và 4.5/5 sao trên TripAdvisor, được khen ngợi vì vị trí thuận tiện, dịch vụ tinh tế và không gian "đậm chất Hà Nội".

OCH – Nhà đầu tư đứng sau thành công của Dusit Cung điện Từ Hoa

Đằng sau vẻ đẹp ấn tượng của Dusit Cung điện Từ Hoa là tầm nhìn dài hạn của One Capital Hospitality (OCH) – bàn tay "vàng" trong lĩnh vực đầu tư và vận hành khách sạn cao cấp.

OCH hiện sở hữu danh mục ấn tượng với các thương hiệu nổi tiếng như Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa, StarCity Hotel & Condotel Nha Trang, các tòa nhà hạng A, cùng các thương hiệu thực phẩm nổi tiếng như Kem Tràng Tiền và Bánh Givral. Doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn HNX, có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, với chiến lược tập trung vào các dự án bất động sản nghỉ dưỡng mang đậm bản sắc Việt.

Năm 2024, OCH ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 1.010 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 176,7 tỷ đồng, gấp 4 lần kế hoạch năm. Thành quả này đến từ chiến lược tái cấu trúc hiệu quả, M&A (mua bán và sát nhập) chọn lọc và mô hình đầu tư song hành cùng các đối tác quốc tế uy tín như Dusit International.

Bước sang 2025, OCH đặt mục tiêu mở rộng danh mục khách sạn tại các điểm đến du lịch trọng điểm như Nha Trang, Quảng Ninh – hướng tới xây dựng hệ sinh thái hospitality cao cấp mang bản sắc Việt.

Sự thành công của Dusit Cung điện Từ Hoa không chỉ minh chứng cho năng lực vận hành và tầm nhìn dài hạn của OCH, mà còn thể hiện định hướng "Kiến tạo Di sản – Chia sẻ Giá trị (Creating Legacy – Sharing Value)" mà Công ty theo đuổi.

Và việc cặp đôi Văn Hậu – Hải My lựa chọn Dusit Cung điện Từ Hoa làm nơi lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào chính là minh chứng tinh tế nhất cho giá trị đó: một không gian kết hợp hoàn hảo giữa chuẩn mực quốc tế và tâm hồn Việt Nam – nơi di sản được khơi dậy qua từng trải nghiệm.