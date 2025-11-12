"Người đàn bà" đã đồng hành cùng Trấn Thành suốt 1 thập kỷ

Trong dòng chảy hối hả của showbiz Việt, hiếm có cặp đôi nào giữ được sự ngọt ngào như Trấn Thành và Hari Won. Trấn Thành vừa đăng tải status đầy hài hước, lãng mạn trên trang cá nhân, khiến cộng đồng mạng "tan chảy" vì sự chân thực.

"Sáng vợ nói: - Anh Xìn, mình lấy nhau được 9 năm rồi! Còn yêu nhau là chính thức được 10 năm rồi đó! Sao mình ở với nhau dc tới giờ này hay vậy ta???" – Trấn Thành mở đầu bằng giọng điệu quen thuộc, dí dỏm. Anh đáp: "Chắc định mệnh rồi! Vì anh gặp em ở chương trình 'Ơn giời', nên giờ mỗi khi nhìn lại các cột mốc anh cũng chỉ biết thốt lên: 'Ơn giời'!" Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang khoảnh khắc "lãng mạn hỏng việc" khi Hari Won thốt lên: "Ôi sao hôm nay chồng mình 'ấm cúng' quá!".

Sau 3 giây lặng im, Trấn Thành "sửa sai": "Em ơi!!! Ấm áp!!!!" và kết thúc bằng tiếng cười: "Ok! Anh đi làm đây!".

Anh còn đăng kèm tấm ảnh Hari Won hào hứng đi xem phim – minh chứng cho "người đàn bà" đã đồng hành cùng anh suốt thập kỷ.

Ảnh chụp màn hình

Status nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt tương tác, bìn luận. Nhiều khán giả hóm hỉnh nhận xét: “Việc đúng nhất mà Hari từng làm , đó là lấy anh Thành". Mình sống trên đời, ai cũng có lúc sai, có khi đúng. Nhưng chọn bạn đời mà gặp trúng người vì bạn mà sống tốt đẹp hơn, vì bạn mà ôm lấy mọi muộn phiền của bạn, dẫu cuộc đời của họ cũng chẳng dễ dàng. Thì chưa chắc 1 kiếp đã gặp được cảm thấy ngưỡng mộ anh chị quá".

Đây không phải lần đầu Trấn Thành "khoe" vợ theo cách gần gũi, nhưng lần này đặc biệt chạm đến trái tim khán giả vì sự đời thường giữa guồng quay công việc bận rộn. Từ khi công khai hẹn hò năm 2015 qua chương trình "Ơn Giời Cậu Đây Rồi", cặp đôi đã đối mặt vô vàn thị phi – từ tin đồn "cướp chồng" khi Hari Won chia tay tình cũ sau 9 năm, đến áp lực dư luận về "hợp đồng hôn nhân". Thế nhưng, họ vượt qua bằng sự thấu hiểu và hài hước – "gia vị thăng hoa" mà Hari Won từng bật mí.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won vẫn luôn ngọt ngào, ấm áp mỗi khi xuất hiện cùng nhau

Đám cưới Giáng sinh 2016 tại TP.HCM đánh dấu chương mới cho cặp đôi, và suốt 9 năm qua, họ vẫn luôn "ngọt ngào như mới yêu".

Vợ chồng Trấn Thành thường xuyên thể hiện tình yêu với nửa kia trên mạng xã hội, biến những khoảnh khắc riêng tư thành nguồn cảm hứng. Trấn Thành hay viết "tâm thư" dài, như lời nhắn tháng 7/2025: "Nhiệm vụ của em là phải luôn hạnh phúc, còn thế giới để anh lo!" Hari Won thì chia sẻ bí quyết "giữ lửa": không ép chuyện con cái, luôn "không chán nhau" bằng du lịch, nấu ăn cùng nhau. Gần đây, cô tiết lộ Trấn Thành "dạy" cô cách ăn chơi, nhưng thực ra chính anh học từ vợ sự giản dị – như đoạn tin nhắn ấm áp với ba chồng: "Ba chỉ cần hai con mãi hạnh phúc". Dù tin đồn rạn nứt thỉnh thoảng ập đến, họ luôn đáp lại bằng hành động: đồng hành sự nghiệp, ủng hộ nhau qua sóng gió.

Hari Won – "người đàn bà" của Trấn Thành – không chỉ là bà xã mà còn là chỗ dựa tinh thần. Từ cô gái Hàn Quốc tới Việt Nam lập nghiệp, cô đã "bị" anh chinh phục bằng sự chân thành. Sau gần 10 năm bên nhau, Trấn Thành - Hari Won vẫn là biểu tượng của tình yêu văn minh, bền vững. Những khoảnh khắc họ cùng xuất hiện trong hậu trường hay trên sân khấu vẫn khiến khán giả “tan chảy” vì sự ngọt ngào.

