Trấn Thành “ấm ức” vì chợ quê Hari Won

Sau những lần review các hàng quán ở Việt Nam, nay Trấn Thành đã cùng Hari Won đi review chợ Hàn Quốc với các món ăn đường phố vô cùng độc đáo. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người phải chú ý đó chính là phong cách review hài hước của Trấn Thành khiến cư dân mạng phải lên tiếng “đi thêm miếng nữa chắc Trấn Thành nói xấu nguyên cái chợ”.

Hàn Quốc được mệnh danh là một trong những quốc gia thu hút nhiều khách du lịch trên thế giới do sức ảnh hưởng của văn hóa Kpop và những món ăn, địa điểm nổi tiếng nơi đây. Đặc biệt nhất chính là ẩm thực Hàn Quốc với các món ăn nức tiếng như kim chi, thịt nướng, tokbokki, mì tương đen,...

Trấn Thành đã cùng Hari Won đã đến khu vực đông đúc nhộn nhịp ở Hàn Quốc để thưởng thức các món ăn đường phố và tận tình chỉ đường cho các thực khách đến ăn nếu có cơ hội. Trong video này, hai vợ chồng đã thưởng thức rất nhiều món ăn đường phố độc đáo tại con đường sầm uất của Hàn Quốc.

Món đầu tiên mà Trấn Thành cùng Hari Won đã mua chính là bánh cá Hàn Quốc. Trấn Thành cho biết, món bánh cá được bán ở đây rất khác so với Việt Nam khi được phủ thêm một lớp đường nhằm tăng thêm vị ngọt cho bánh và dung hoà với vị mặn, béo của phô mai bên trong.

Tại gian hàng này, Trấn Thành đã bất ngờ “nói xấu” chủ quán: “Bà này bả làm biếng lắm, biểu bả hâm bánh mặt bả không vui”. Ngay sau đó nam MC đã nhanh chóng nói thêm rằng nhưng bánh này ăn rất ngon và anh thích ăn bánh mới ra lò còn nóng hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là một lời nói đùa để video thêm phần hấp dẫn và chủ quán khi bán vẫn làm nóng theo yêu cầu của Trấn Thành.

Không những thế, sang đến gian hàng miến bò xào, nam MC lại tiếp tục “nói xấu” chủ quán khi xào món ăn quá mặn mặc dù nam MC đã dặn trước với chủ quán. Nhưng Trấn Thành cũng không phủ nhận rằng món ăn này rất ngon, sợi miến dai giòn, thịt không quá dai lại rất đậm vị mặc dù tổng thể món ăn mặn hơn so với khẩu vị của anh.

Ngay cả những vị khách Tây gần đó Trấn Thành cũng không bỏ qua. Khi đang ăn tại một quầy thịt nướng, một nhóm khách Tây đã đến hỏi anh rằng thịt cừu hay thịt bò ngon hơn, anh cũng nhiệt tình đáp lại rằng cả hai đều ngon nhưng chỉ chọn một thì thịt cừu theo anh là ngon hơn. Cuối cùng, vị khách này lại dõng dạc gọi thịt bò khiến Trấn Thành phải đứng hình.

Nhiều khán giả sau khi xem xong đoạn video trên đều bật cười vì sự hài hước vốn có của của Trấn Thành, nhiều người sau khi xem xong còn bình luận rằng: “Đi thêm một xíu nữa chắc nguyên cái chợ bị Trấn Thành nói xấu hết”, “Nhưng mà trông 2 vợ chồng đi review đồ ăn trông ngon miệng quá trời, lần đầu tiên tôi coi siêu thực thành mà không tua 1 đoạn nào” hay “Tập này coi xong bị đói, bị thèm ăn, bị muốn bay sang Hàn Quốc ngay”.

Tiếp theo đó, Trấn Thành đã cùng Hari Won thưởng thức những món ăn khác như: chả cá Hàn Quốc, ốc nướng, nước ép bưởi, sinh tố dâu và thịt nướng. Tóm lại, Trấn Thành và Hari Won đã có một buổi trải nghiệm ẩm thực đường phố Hàn Quốc đầy tiếng cười và năng lượng. Với cách nói chuyện dí dỏm, pha chút “cà khịa” quen thuộc, Trấn Thành không chỉ mang đến những khoảnh khắc giải trí cho khán giả mà còn khiến nhiều người thêm tò mò và muốn thử ngay những món ăn đặc trưng của xứ kim chi.