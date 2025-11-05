Running Man Vietnam "vắt kiệt" Trấn Thành

Sau một mùa vắng bóng, Trấn Thành trở lại Running Man Vietnam trong sự mong chờ của rất nhiều khán giả, bởi nam MC là một trong những nhân tố tạo nên sức hút cho chương trình ở mùa 1. Và Trấn Thành thật sự đã khiến khán giả hiểu rằng, có những vị trí, dù tạm rời đi bao lâu, vẫn không ai có thể thay thế. Trấn Thành trở lại không ồn ào, không cố tỏ ra khác biệt, nhưng chỉ với cách nói chuyện, phản ứng và năng lượng quen thuộc, anh đã khéo léo đưa chương trình về đúng "chất" mà khán giả từng yêu thích.

Và quả thật, Running Man đã "tận dụng", thậm chí có thể nói là "vắt kiệt" Trấn Thành để sản xuất content. Kết quả sau 5 tập phát sóng cho thấy, đây là 1 hướng đi hoàn toàn đúng đắn. Trấn Thành chứng minh mình là MC - host - người dẫn dắt truyền hình thực tế số 1 của Việt Nam. Thay vì tỏ ra cọc cằn hay khó chịu vì bị mang ra mua vui anh đối diện mọi tình huống bằng sự cởi mở và tinh thần của một người làm nghề thật sự, "bất chấp" tất cả miễn khán giả được giải trí. Từ những lần bị dìm hàng vòng hai "bé mỡ", bị cắt ghép meme lan truyền khắp mạng xã hội, cho đến khi trở thành tâm điểm trêu chọc của cả dàn cast, Trấn Thành vẫn hòa nhịp với cuộc vui một cách duyên dáng. Chính sự thoải mái đó khiến khán giả thấy ở anh không chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng, mà là một người chơi biết tận hưởng niềm vui đúng nghĩa.

Trấn Thành là nhân vật top 1 nhận được sự quan tâm của khán giả ở show thực tế

Cứ có Trấn Thành là có content

Ở Running Man Vietnam, khán giả vẫn hay đùa vui rằng cứ có Trấn Thành là có content. Bởi mỗi lần Trấn Thành xuất hiện, chương trình như được "bơm" thêm năng lượng, anh có thể biến một tình huống tưởng như nhạt nhẽo thành điểm nhấn, có thể xoay chuyển bầu không khí chỉ bằng một câu nói, một biểu cảm.

Điều đáng nói là, Trấn Thành không tạo content bằng kịch bản, mà bằng phản xạ tự nhiên của người làm nghề lâu năm. Ở anh có sự nhạy bén sân khấu hiếm có, anh biết khi nào khán giả sẽ cười, khi nào nên dừng, và khi nào cần để cảm xúc lắng lại. Đó là thứ cảm giác nghề mà không phải ai cũng có được, vừa đủ duyên để gây cười, vừa đủ tiết chế để không trở thành lố. Dù là trong game hay hậu trường, Trấn Thành vẫn luôn mang tinh thần của một người khuấy động đám đông thực thụ, người sẵn sàng làm trò, tự trêu mình, hay thậm chí để đồng đội dìm nhẹ, miễn là khán giả cười.

Chỉ trong 1 tập, khán giả đã thu được "rổ" biểu cảm lầy lội và những câu nói viral của Trấn Thành

Trấn Thành cứ xuất hiện là khán giả bật cười vì anh biết làm trò hài hước nhưng không quá lố lăng, ồn ào

Nếu nói Running Man Vietnam "vắt kiệt" Trấn Thành, thì đúng nhưng đó là vắt kiệt sự vui vẻ, hài hước và tận tâm của anh. Trong một chương trình mà mọi thứ đều được dựng nên để khán giả cười, Trấn Thành trở thành "nguyên liệu chính" cho ekip biên tập. Trấn Thành là một người mà bất kỳ biểu cảm, phản ứng, câu nói vu vơ nào cũng có thể trở thành mảng miếng đắt giá, viral khắp MXH.

Những tập vừa qua, Trấn Thành đã đi qua đủ các "thân phận" từ cô tiên xanh, cánh bướm đến hải cẩu, bò biển... Nhưng thay vì khó chịu hay bảo vệ hình ảnh cá nhân, Trấn Thành lại hào hứng hùa theo, anh thậm chí còn góp thêm mảng miếng, tự đăng trên Fanpage cá nhân đùa ngược lại chính mình, tạo cảm giác như anh là "đồng biên tập viên ngầm" của chương trình.

Trấn Thành bị "biến hình" thành đủ nhân vật hoạt hình, mọi hành động đều bị "vắt kiệt" để gây cười

Trấn Thành "đèo" dàn cast giữa dải ngân hà

Phải dành 1 lời khen cho biên dựng của chương trình, "thêm muối" cho mọi hành động của Trấn Thành

Trong 1 trò chơi thôi mà Trấn Thành đã "hoá thân" 3 lần

Ở tập mới nhất, chương trình còn biến Trấn Thành thành bò biển khi anh té xuống nước. Khán giả đùa rằng vì phải xử lý kỹ xảo cỡ này nên phải dời chiếu 1 ngày

Cái hay ở Trấn Thành là anh không sợ xấu, không sợ bị meme hóa hay lộ khuyết điểm ngoại hình. Ngược lại, anh xem đó là cách khán giả tương tác và thể hiện tình cảm với mình. Khi thấy hình ảnh mình bị cắt ghép, trêu đùa trên mạng, anh không né tránh mà còn chia sẻ lại với caption chọc ghẹo bản thân. Cách anh đón nhận mọi chuyện bằng sự hài hước khiến cho cả ê-kíp lẫn khán giả đều cảm thấy gần gũi hơn.

Ở Running Man Vietnam, những khoảnh khắc Trấn Thành bị vắt kiệt năng lượng thực chất là điểm sáng cho thấy anh hiểu showbiz hơn ai hết. Anh biết mình đang ở đâu, vai trò của mình là gì, và quan trọng nhất, anh hiểu rằng truyền hình thực tế không phải cuộc thi để thắng thua, mà là sân chơi để người ta tìm thấy niềm vui.

Trấn Thành trở lại quá nhiệt tình, bất chấp hết miễn vui là được

Running Man Việt mùa 3 đã đúng!

Sự trở lại của Trấn Thành ở Running Man Vietnam mùa mới có thể xem là một trong những quyết định đúng đắn nhất của ekip. Ở một chương trình có dàn cast đa thế hệ cần một người đủ bản lĩnh, đủ duyên và đủ tinh tế để giữ nhịp cảm xúc, tránh việc show bị "đứt mạch" giữa những tính cách khác biệt. Và người đó, không ai phù hợp hơn Trấn Thành.

Anh bước vào Running Man không chỉ với tư cách một MC, một danh hài, mà còn là "đầu tàu", "anh cả" của cả đội. Trong những trò chơi có phần hỗn loạn, anh luôn biết lúc nào nên "châm dầu", lúc nào nên "hạ nhiệt". Ở cạnh dàn cast trẻ, Trấn Thành không làm đàn anh theo nghĩa nghiêm khắc, mà theo kiểu người anh lớn biết lắng nghe, biết hòa mình vào nhịp trẻ, nhưng vẫn đủ kinh nghiệm để giữ tinh thần fair-play.

Điều này thể hiện rõ nhất ở những khoảnh khắc hậu trường, khi anh chủ động pha trò với đàn em, xua tan không khí mệt mỏi giữa các cảnh quay dài, hay lúc anh đỡ lời cho đồng đội trước máy quay để tránh gây hiểu lầm. Ở Trấn Thành, khán giả thấy được hình ảnh người dẫn dắt tự nhiên, không cần chức danh, không cần spotlight.

Trấn Thành biết cách dung hoà, người chơi kỳ cựu hay "tân binh" đều có "đất" để toả sáng

Sự trở lại của anh cũng khiến Running Man Vietnam tìm lại được chất cũ - cái vibe vui nhộn, duyên dáng, vừa ồn ào vừa ấm áp mà khán giả từng yêu thích ở mùa đầu. Nếu trước đây, chương trình có lúc bị nhận xét là thiếu sức hút vì cast chưa đủ ăn ý, thì giờ đây, sự có mặt của Trấn Thành như bôi trơn lại toàn bộ cỗ máy Running Man Việt, giúp mọi tương tác trở nên tự nhiên, không gượng ép.

Trấn Thành tái xuất không chỉ mang đến tiếng cười, mà còn mang đến cảm giác quen thuộc, như "linh hồn" giúp show giữ đúng tinh thần gốc, nhưng vẫn làm mới đủ để không bị nhàm. Anh chính là điểm cân bằng giữa sự lầy lội trẻ trung của dàn cast và sự chỉn chu của một chương trình có tính giải trí cao.

Trấn Thành đích thị là người giữ linh hồn của chương trình, không ai có thể thay thế được

Trong truyền hình thực tế, có hai kiểu người chơi: một là để thắng, hai là để khiến người khác nhớ. Trấn Thành chọn cách thứ hai. Ở mùa 3 này vì thể lực không còn được "đỉnh" như trước, nên có thể Trấn Thành không phải người mạnh nhất hay nhanh nhất, nhưng lại là người khiến mỗi tập Running Man đều có ấn tượng riêng. Dù bị trêu đùa không ngớt, anh vẫn bước ra khỏi cuộc chơi với nụ cười và tinh thần của một người hiểu rõ giá trị của tiếng cười trên sóng truyền hình. Và đó mới là điều khiến Trấn Thành là nhân tố quan trọng, không ai có thể thay thế hay bắt chước được.