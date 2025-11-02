Đức Phúc nói thẳng Trấn Thành: "Phải kiếm sống"

Mới đây, chương trình Siêu thực Thành đã lên sóng với sự tham gia của Trấn Thành, Đức Phúc và Erik.



Erik, Đức Phúc và Trấn Thành

Mở đầu chương trình, Erik xuất hiện trong một diện mạo khác lạ, khiến ai cũng phải trầm trồ thắc mắc. Trấn Thành thốt lên: "Erik dạo này trông đẹp trai hơn hẳn". Đức Phúc thì nói: "Nhìn mặt Erik cứ nhô nhô cái gì ra".

Erik phải giải thích: "Tôi vẫn vậy, chỉ thay đổi layout makeup thôi". Không những vậy, nam ca sĩ còn liên tục toát mồ hôi vì lo lắng, khiến Trấn Thành hỏi: "Sao Erik lắm mồ hôi vậy? Em có bị kích động gì không? Có sợ trôi phấn nền không?".

Đức Phúc nghe vậy liền tiết lộ: "Mỗi lần được anh Trấn Thành mời đi quay, tôi phải làm một việc ở nhà. Đó là tôi phải chuẩn bị một lớp kem nền thật dày trên mặt vì tôi biết đi quay với anh Trấn Thành sẽ phải cười rất nhiều".

Trấn Thành nhắc: "Nếu đánh phấn nền dày như vậy thì phải cười dọc, cười ngang sẽ bị rách nền đấy".

Tiếp đó, Trấn Thành nói Erik: "Dạo này tôi thấy Erik hay làm content mới, có rất nhiều content. Ngày xưa thì chỉ có Đức Phúc thôi, giờ thấy có thêm Erik nữa". Đức Phúc thấy vậy liền nói thẳng với Trấn Thành: "Phải kiếm sống!".

Tại chương trình tuần này, Trấn Thành mời Erik và Đức Phúc ăn bún thang vì biết hai đàn em là người gốc Hà Nội.

Một trong những đặc trưng của bún thang là ăn cùng mắm tôm. Cả Erik và Đức Phúc đều không ăn được mắm tôm nhưng vẫn bị Trấn Thành ép ăn bằng được.

Mặc cho hai đàn em kêu la, Trấn Thành vẫn cầm thìa mắm tôm đổ vào bát bún thang và nói: "Các em phải tin anh!". Cuối cùng, Erik và Đức Phúc đã chịu ăn mắm tôm.

Đức Phúc cũng tiết lộ về đàn anh: "Từ hồi xưa, khi chúng tôi quay chung chương trình The Masked Singer, tôi thấy anh Trấn Thành ăn liên tục đã biết rằng anh ấy rất sành ăn, món gì cũng biết và có gu ăn uống.

Hôm đó đi quay, tôi thấy anh Trấn Thành hay ăn món lạ nhưng nhìn rất ngon. Anh Trấn Thành cũng dụ tôi ăn nhưng tôi không ăn vì tôi đang giảm cân. Vì thế nên khi anh Trấn Thành làm chương trình này, tôi thấy rất đúng với đam mê của anh ấy".