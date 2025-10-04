Từng chơi nhạc cho Đức Phúc và loạt sao Việt, producer 10x Nhất Vũ nay lấn sân sang diễn xuất: “Âm nhạc là gốc, điện ảnh là hành trình mới”

Lê Nhất Vũ (sinh năm 2002, quê Thanh Hóa) không phải cái tên xa lạ trong làng giải trí - âm nhạc Việt. Chàng trai 10x là Producer (nhà sản xuất nhạc) và DJ nổi tiếng tại Hà Thành.

Nhất Vũ từng có cơ hội hợp tác cùng nhóm nhạc nam đình đám thế giới 911 trong chuyến lưu diễn tại Hà Nội năm 2023. Ngoài ra, anh chàng còn từng chơi nhạc cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam như: Đức Phúc, Amee, Andree Right Hand…

Bên cạnh đó, sở hữu ngoại hình điển trai, Nhất Vũ còn xuất hiện với vai trò người mẫu ảnh, sải bước trên nhiều sàn diễn thời gian. Mỹ nam quê gốc Thanh Hóa từng xuất sắc giành ngôi vị Á vương tại cuộc thi Mister & Miss Hà Nội 2025.

Thời gian gần đây, bên cạnh công việc DJ/Producer, Lê Nhất Vũ đang nỗ lực học tập để hoàn thiện bản thân. Anh chàng hiện đang theo học khóa diễn viên chuyên nghiệp tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

“Ngoài đam mê âm nhạc, mình mong muốn được tỏa sáng ở môn nghệ thuật thứ 7. Dù con đường này chắc chắn sẽ có nhiều thử thách, mình hy vọng với sự kiên trì và tình yêu dành cho nghệ thuật, mình sẽ dần tìm thấy chỗ đứng và khẳng định được dấu ấn riêng”, Nhất Vũ chia sẻ.

Để chuẩn bị cho hành trình lấn sân này, Nhất Vũ tham gia các lớp diễn xuất cơ bản, tập từ những bài đơn giản như luyện hơi thở, biểu cảm gương mặt, đến các tình huống ứng biến trên sân khấu. Anh chàng cũng tự đặt mình trước gương để rèn luyện ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể – những yếu tố quan trọng để tạo nên sự chân thật của một nhân vật.

Anh chàng cho biết ban đầu còn khá ngượng ngùng khi phải la hét, khóc hay cười to trong một lớp học có nhiều bạn diễn. Nhưng dần dần, Nhất Vũ coi đó như một phần của quá trình cởi bỏ sự e dè, bước ra khỏi “vùng an toàn” vốn quen thuộc trong phòng thu.

“Mình nghĩ nếu mình muốn trở thành diễn viên thực thụ thì không thể ngại bộc lộ cảm xúc. Càng thật thì khán giả càng dễ đồng cảm”, anh chia sẻ.

Song song với đó, Nhất Vũ bắt đầu tìm kiếm những vai diễn phù hợp, đăng ký tham gia các buổi casting phim ngắn, phim truyền hình. Anh chàng coi đó là cơ hội để cọ xát, giúp mình nhận ra những điểm mạnh và yếu của bản thân để tiếp tục cải thiện, nỗ lực nhiều hơn cho những vai diễn.

Dù dành nhiều tâm huyết cho con đường diễn xuất, Nhất Vũ khẳng định âm nhạc vẫn là niềm đam mê số 1. Anh chàng duy trì thói quen sáng tác, làm beat mỗi ngày, coi đó như cách giữ lửa sáng tạo và cân bằng cảm xúc.

“Âm nhạc là nơi tôi bắt đầu và cũng là chỗ để tôi quay về sau mọi trải nghiệm. Điện ảnh cho tôi cơ hội hoá thân, còn âm nhạc giúp tôi kể lại những điều mình đã đi qua bằng giai điệu”, Nhất Vũ chia sẻ. Chính sự song hành này khiến 10x tin rằng mỗi lĩnh vực sẽ bổ trợ cho nhau, giúp anh trở thành một nghệ sĩ đa diện hơn.