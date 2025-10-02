Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có gì bên trong căn hộ 10 tỷ Đức Phúc tự mua năm 25 tuổi?

02-10-2025 - 19:41 PM | Lifestyle

Ở tuổi 28, Đức Phúc đang sống một căn hộ cao cấp với 3 mặt kính hướng view sông Sài Gòn tọa lại tại TP.HCM trị giá 10 tỷ.

Ở tuổi 28, ca sĩ Đức Phúc không chỉ ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng giọng hát giàu cảm xúc và sự nghiệp nghệ thuật ngày càng thăng hoa, mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng tự lập cùng khối tài sản đáng kể do chính anh tích lũy từ những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Có gì bên trong căn hộ 10 tỷ Đức Phúc tự mua năm 25 tuổi?- Ảnh 1.

Đức Phúc khiến khán giả nức lòng khi giành chiến thắng tại cuộc thi Intervision,

Trong sự nghiệp ca hát, Đức Phúc đã gặt hái nhiều thành công ấn tượng. Anh khiến khán giả nức lòng khi giành chiến thắng tại cuộc thi Intervision, khẳng định tên tuổi ở một sân chơi quốc tế. Ngay khi trở về Việt Nam, nam ca sĩ đã dành 1 tỷ đồng gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão Bualoi. Nghĩa cử đẹp ấy càng khiến hình ảnh của Đức Phúc trở nên gần gũi, ấm áp trong mắt công chúng.

Có gì bên trong căn hộ 10 tỷ Đức Phúc tự mua năm 25 tuổi?- Ảnh 2.

Đức Phúc dành 1 tỷ đồng gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão Bualoi.

Đến tuổi 28, Đức Phúc sở hữu sự nghiệp thành công với loạt bản hit đình đám, nhiều giải thưởng uy tín cùng lượng fan hùng hậu luôn đồng hành. Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật, anh còn gây chú ý bởi cuộc sống riêng tư đầy viên mãn. Nam ca sĩ hiện sở hữu căn hộ cao cấp tại TP.HCM được thiết kế với tông trắng chủ đạo, toát lên sự tinh tế, hiện đại nhưng vẫn giữ nét giản dị.

Có gì bên trong căn hộ 10 tỷ Đức Phúc tự mua năm 25 tuổi?- Ảnh 3.
Có gì bên trong căn hộ 10 tỷ Đức Phúc tự mua năm 25 tuổi?- Ảnh 4.

Nam ca sĩ hiện sở hữu căn hộ cao cấp tại TP.HCM được thiết kế với tông trắng chủ đạo, toát lên sự tinh tế, hiện đại nhưng vẫn giữ nét giản dị.

Căn hộ đặc biệt ấn tượng với ba mặt kính rộng mở, đón trọn ánh sáng tự nhiên và hướng tầm nhìn ra sông Sài Gòn. Không gian sống ấy vừa mang lại cảm giác thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên, vừa là minh chứng cho hành trình lao động nghiêm túc, bền bỉ mà Đức Phúc đã theo đuổi từ những ngày đầu bước chân vào con đường nghệ thuật.

Có gì bên trong căn hộ 10 tỷ Đức Phúc tự mua năm 25 tuổi?- Ảnh 5.
Có gì bên trong căn hộ 10 tỷ Đức Phúc tự mua năm 25 tuổi?- Ảnh 6.
Có gì bên trong căn hộ 10 tỷ Đức Phúc tự mua năm 25 tuổi?- Ảnh 7.
Có gì bên trong căn hộ 10 tỷ Đức Phúc tự mua năm 25 tuổi?- Ảnh 8.
Có gì bên trong căn hộ 10 tỷ Đức Phúc tự mua năm 25 tuổi?- Ảnh 9.

Không gian ấn tượng bên trong căn hộ của Đức Phúc.

Không dừng lại ở bất động sản, nam ca sĩ còn mạnh tay sắm cho mình một chiếc xe hơi tiền tỷ, phục vụ công việc và di chuyển hằng ngày. Hình ảnh Đức Phúc ngày nay là sự kết hợp giữa trẻ trung, thành đạt, một mẫu nghệ sĩ mới của showbiz Việt: tài năng, chăm chỉ, nói ít làm nhiều và luôn biết cách lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

Có gì bên trong căn hộ 10 tỷ Đức Phúc tự mua năm 25 tuổi?- Ảnh 10.

Có gì bên trong căn hộ 10 tỷ Đức Phúc tự mua năm 25 tuổi?- Ảnh 11.

Đức Phúc dần trở thành hình mẫu của giới trẻ.

Có gì bên trong căn hộ 10 tỷ Đức Phúc tự mua năm 25 tuổi?- Ảnh 12.

Đức Phúc tậu xe 3 tỷ năm 22 tuổi.

Ở tuổi đời còn khá trẻ, Đức Phúc đã trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho đông đảo bạn trẻ Việt Nam. Hành trình của anh là minh chứng rõ ràng rằng: chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực và kiên trì theo đuổi đam mê, thành công và cuộc sống mơ ước hoàn toàn có thể đạt được, ngay cả khi tuổi đời còn rất trẻ.

Bố Đức Phúc gửi tâm thư đến Mỹ Tâm, cảm ơn vì đã thực hiện cú bấm chọn thay đổi số phận của con mình!

Theo Vân Chi

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng lại tung ‘bom tấn’

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng lại tung ‘bom tấn’ Nổi bật

Hơn 2 tỷ lượt người Trung Quốc đang đổ xô đến đâu? Hóa ra đây mới là nơi có thể sẽ đón khách bùng nổ

Hơn 2 tỷ lượt người Trung Quốc đang đổ xô đến đâu? Hóa ra đây mới là nơi có thể sẽ đón khách bùng nổ Nổi bật

Vì sao Lưu Hiểu Khánh được mệnh danh là “Nữ hoàng phỉ thúy” của showbiz Hoa ngữ?

Vì sao Lưu Hiểu Khánh được mệnh danh là “Nữ hoàng phỉ thúy” của showbiz Hoa ngữ?

18:58 , 02/10/2025
Trấn Thành bị tấn công?

Trấn Thành bị tấn công?

18:55 , 02/10/2025
Nữ idol “ngậm thìa vàng” ê chề bán được 0 album, hát live 1 lần gây sốt cả nước

Nữ idol “ngậm thìa vàng” ê chề bán được 0 album, hát live 1 lần gây sốt cả nước

17:35 , 02/10/2025
1 năm sau khi giã từ sự nghiệp, huyền thoại Nadal chuyển sang đam mê 1 môn thể thao: Nhẹ nhàng, ít chấn thương, còn dễ tạo quan hệ

1 năm sau khi giã từ sự nghiệp, huyền thoại Nadal chuyển sang đam mê 1 môn thể thao: Nhẹ nhàng, ít chấn thương, còn dễ tạo quan hệ

16:55 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên