Bố Đức Phúc gửi tâm thư đến Mỹ Tâm, cảm ơn vì đã thực hiện cú bấm chọn thay đổi số phận của con mình!

Sáng 21/9 vừa qua, Đức Phúc làm nên lịch sử khi mang cúp vô địch Intervision 2025 về cho Việt Nam. Đây là giải thưởng quốc tế danh giá đầu tiên đối với một nghệ sĩ nước nhà, kể từ khi NSƯT Ái Vân giành chiến thắng tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Dresden (Đức). Nhờ tiết mục Phù Đổng Thiên Vương, Đức Phúc xuất sắc đạt được 422 điểm, “đoạn tầng” Á quân đến từ Kyrgyzstan (373 điểm).

Từ khán giả trường quay đến netizen dõi qua màn hình, trong nước đến quốc tế, ai ai cũng nức nở trước chiến thắng tuyệt đối thuyết phục của Đức Phúc. Điều này càng chứng minh rằng, nhạc Việt hoàn toàn có thể vươn tới đỉnh cao, nhất là khi được đặt vào đúng hoàn cảnh, được phát huy và cài cắm khéo léo giá trị văn hoá - lịch sử. Không chỉ vậy, Đức Phúc còn góp phần mở ra nhiều cánh cửa cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Trong lúc tàn dư Intervision 2025 và màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương vẫn âm ỉ mạnh mẽ, cộng đồng mạng không khỏi rần rần trước tâm thư từ bố Đức Phúc gửi đến một người đặc biệt. Ông Nguyễn Văn Trung gửi lời cảm ơn tới Mỹ Tâm - người thầy dìu dắt Đức Phúc vào con đường nghệ thuật.

Mỹ Tâm là người thực hiện cú bấm chọn mang tính quyết định, và sau này đã thay đổi số phận của cả một con người - đó là Đức Phúc

Gia đình Đức Phúc và Mỹ Tâm

Ông chia sẻ, Mỹ Tâm là người thực hiện cú bấm chọn mang tính quyết định, và sau này đã thay đổi số phận của cả một con người - đó là Đức Phúc. Sự tận tụy và những bài học quý giá từ nữ ca sĩ là điều gia đình luôn khắc ghi. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Trung không quên tri ân tới nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Tại vòng sơ tuyển miền Bắc, nếu không nhờ lựa chọn của Hồ Hoài Anh thì Đức Phúc đã có thể ra về, khó có thể viết nên câu chuyện thành công như hiện tại.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng góp phần làm nên thành công của Đức Phúc ở hiện tại

Ông Nguyễn Văn Trung còn bật mí, gia đình luôn dạy bảo Đức Phúc phải “uống nước nhớ nguồn”. Trên chặng đường 10 năm ca hát, ngoài sự nỗ lực và hy sinh của bản thân, thành quả hôm nay còn có công lao của thầy cô cùng sự đồng hành của bạn bè, cộng sự. Gia đình nam ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những ai đã góp phần tạo nên cột mốc đáng nhớ này.

Sau khi bức tâm thư của gia đình Đức Phúc được chia sẻ, netizen nhanh chóng để lại nhiều bình luận xúc động. Nhiều người cho rằng lá thư cho thấy sự giáo dục nền nếp và tình cảm ấm áp từ gia đình chính là yếu tố quan trọng làm nên một Đức Phúc khiêm nhường, biết ơn và tử tế. Có ý kiến nhận xét: “Đọc thư mà thấy rõ lý do vì sao Đức Phúc luôn ngoan ngoãn, chân thành như vậy”. Một số khác thì bày tỏ sự trân trọng khi gia đình nam ca sĩ vẫn không quên nhắc đến công lao của thầy cô, cộng sự, cho thấy sự tri ân xuất phát từ gốc rễ.

Nguyên văn bức tâm thư của ông Nguyễn Văn Trung:

Thật là thiếu sót nếu tôi không nói ra những điều này với sự biết ơn từ đáy lòng. Đức Phúc đã hoạt động nghệ thuật được 10 năm, vượt qua bao thăng trầm để vươn lên, và cũng đã đạt được nhiều mốc son trong sự nghiệp. Thành tích lần này là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, mang tầm cỡ quốc gia – Quán quân tại cuộc thi quốc tế Intervision 2025.

Mấy ngày qua, tôi thấy các tờ báo đưa tin rầm rộ, lên cả ti vi. Nhưng có một điều ít khi được nhắc đến, đó là cô Mỹ Tâm – người có tâm, có tầm – người đã thực hiện cú bấm chọn, cú bấm đó đã thay đổi số phận của một con người, đó là Đức Phúc ngày nay. Nói về tình thầy trò và những sự truyền đạt, rèn giũa mà cô Tâm dành cho Đức Phúc thì không bút mực nào tả nổi, chỉ người trong cuộc mới hiểu được điều đó. Tôi và gia đình, nói chung và cháu Đức Phúc, nói riêng, luôn biết ơn và trân trọng điều đó. Cảm ơn cô rất nhiều.

Xa hơn nữa về ký ức, tôi và gia đình cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Khi ở vòng sơ tuyển ngoài Bắc, nhạc sĩ PU đã bấm loại Đức Phúc, nhưng nhờ cú bấm chọn của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Đức Phúc mới có cơ hội thi tuyển tại The Voice 2015.

Tôi luôn hướng con theo đạo "uống nước nhớ nguồn". Suốt chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật, để có được những thành công đó, ngoài sự hy sinh thú vui cá nhân của tuổi trẻ, đam mê và chuyên tâm của Đức Phúc, ngoài công lao to lớn của cô Mỹ Tâm và chú Hồ Hoài Anh, còn có sự hợp tác của nhiều đối tác và bạn bè trong suốt chặng đường đến thành công hôm nay. Tôi và gia đình xin chân thành cảm ơn tất cả.”

Đức Phúc khiến khán giả cảm nhận rõ ở anh một tinh thần biết ơn sâu sắc. Chính thái độ trân trọng quá khứ, thầy cô và những người đã nâng đỡ mình đã trở thành điểm sáng trong tính cách, khiến sự nghiệp của anh nhiều lần nhận được “quả ngọt”. Không phải ngẫu nhiên mà Đức Phúc ứng xử đúng mực đến vậy. Điều này bắt nguồn từ nền tảng giáo dục chỉn chu trong gia đình. Khi cha mẹ đặt nền tảng đạo đức rõ ràng, thì việc người con trưởng thành với sự ngoan hiền và tử tế cũng là điều dễ hiểu.

Đức Phúc, có thể nói, một nghệ sĩ trong sạch, bền bỉ và biết kính trọng nghề. Anh là minh chứng cho câu nói “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” - một phẩm chất luôn được trân trọng trong giới giải trí đầy xô bồ. Sự tử tế không chỉ làm nên một hình ảnh đẹp trong lòng công chúng, mà còn giúp nam ca sĩ xây dựng con đường lâu dài, vững chắc, vượt khỏi khuôn khổ của những thành công nhất thời.