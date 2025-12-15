Thói quen mãi không sửa của Linh Rin

Linh Rin vẫn luôn được biết đến với hình ảnh thanh lịch, kín tiếng và nhẹ nhàng của nàng dâu nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng hay chia sẻ đời sống cá nhân nhiều trên mạng xã hội, nhưng mỗi lần Linh Rin đăng tải điều gì, mọi người đều lập tức chú ý. Một trong những chủ đề khiến người theo dõi thích thú nhất chính là thói quen ăn uống của cô, đặc biệt là các sở thích với món Huế mà cô “mãi không sửa đổi”.

Linh Rin rất hay chia sẻ những món ăn ngon trên trang cá nhân

Mới đây, Linh Rin lại tiếp tục khiến nhiều người tò mò khi đăng một loạt hình ảnh món Huế đầy hấp dẫn. Không chỉ đơn thuần là giới thiệu bữa ăn, cô còn tiết lộ rằng đây là “chốn quen mỗi khi thèm đồ Huế bao năm nay”. Điều này đồng nghĩa với việc Linh Rin có một thói quen bền vững đến mức không thể thay đổi: hễ thèm là quay về đúng một quán, không thay thế, không đổi mới. Sự chung thủy này làm cư dân mạng càng thêm tò mò không biết quán ăn nào đầy đủ hương vị để giữ chân nàng dâu nhà tỷ phú trong suốt nhiều năm như vậy.

Chia sẻ của Linh Rin trên trang cá nhân

Theo chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân, Linh Rin gọi đủ ba món đặc trưng của ẩm thực Huế. Tô bún bò Huế nóng hổi với nước dùng trong, phủ đầy thịt bò thái dày và hành tây khiến ai nhìn cũng phải thèm. Bên cạnh đó là những chén bánh bèo chén gốm nhỏ xinh, mặt bánh phủ tôm cháy màu cam bắt mắt thêm miếng mỡ giòn nhìn thôi cũng cảm nhận được độ thơm béo khi chấm cùng nước mắm. Bánh ít Huế gói lá xanh bóng, bên trên là lớp bột dẻo trong phủ thêm lớp tóp mỡ màu vàng rụm tạo nên hương vị đậm chất miền Trung.

Điều khiến nhiều người càng tò mò chính là Linh Rin hoàn toàn không tiết lộ tên quán. Dù vậy, chỉ với một dòng chú thích ngắn gọn cư dân mạng đã thi nhau suy đoán địa điểm và mong muốn đến thưởng thức quán ruột của nàng dâu nhà tỷ phú.

Thực tế, đây không phải là lần đầu Linh Rin chia sẻ về các món ăn mình yêu thích. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh quán quen, món ăn ruột hay thậm chí là tự tay review hương vị. Đôi khi, Linh Rin còn vào bếp chia sẻ những video làm món ăn, làm đồ uống đồ ngâm như mật ong với các nguyên liệu sấy khô.

Cô nàng hay chia sẻ những hàng quán món ngon

Có lẽ vì vậy, thói quen mãi không sửa của Linh Rin cứ thèm đồ Huế là phải về đúng một quán quen, không chỉ khiến người xem thích thú mà còn cho thấy một nét rất đời thường gần gũi của nàng dâu nhà tỷ phú.