Hai “đôi chân đẹp nhất Việt Nam” đụng độ trên 1 sàn diễn

Ngày 13/12, Vietnam Beauty Fashion Fest XIII với chủ đề “Season of Joy” chính thức diễn ra tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, khu vực Bãi Sau - Vũng Tàu. Không khí lễ hội cuối năm được tái hiện sống động qua không gian trình diễn ngoài trời, nơi sàn runway đặt ngay bên bờ biển, hòa quyện giữa thiên nhiên khoáng đạt và nhịp sống hiện đại của thành phố biển, tạo nên một bức tranh thời trang giàu cảm xúc.

Gây chú ý tại sự kiện là bộ sưu tập “The Harmony in Motion - From Comfort to Confidence” của ECOCHIC, mang đến làn gió tươi mới với tinh thần trẻ trung, năng động, phản ánh nhịp sống không ngừng chuyển động của người phụ nữ hiện đại. Bộ sưu tập khẳng định rằng thời trang ứng dụng hoàn toàn có thể hiện diện thuyết phục trên những sàn diễn lớn, khi các thiết kế mặc hằng ngày vẫn đủ đẹp, đủ chiều sâu và truyền tải trọn vẹn tinh thần thời trang.

Lấy cảm hứng từ chính đời sống của phụ nữ đương đại - những người luôn bận rộn nhưng không ngừng tìm kiếm sự cân bằng - “The Harmony in Motion” khai thác chuyển động theo cách nhẹ nhàng và hài hòa. Đó là khi người phụ nữ thấu hiểu bản thân, tự tin với lựa chọn của mình và di chuyển với trạng thái chủ động, không vội vã.

Thông điệp “From Comfort to Confidence” được thể hiện xuyên suốt qua ngôn ngữ thiết kế tập trung vào cảm giác khi mặc. Sự tự tin không đến từ những chi tiết cầu kỳ, mà bắt nguồn từ sự thoải mái, dễ chịu và phù hợp. Khi được là chính mình trong trang phục, phong thái tự tin sẽ xuất hiện một cách tự nhiên.

Siêu mẫu Thanh Hằng

Các thiết kế chú trọng phom dáng linh hoạt, cắt may theo chuyển động cơ thể, sử dụng chất liệu mềm nhẹ nhằm hạn chế cảm giác gò bó. Dù trên sàn diễn hay trong đời sống thường ngày, trang phục vẫn mang lại sự tự do và tính ứng dụng cao cho người mặc.

Trên sàn diễn VBFF XIII, Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy mở màn show diễn với hình ảnh trẻ trung, năng động, trong khi siêu mẫu Thanh Hằng khép lại ở vị trí vedette, thể hiện phong thái bản lĩnh và khả năng làm chủ sân khấu. Sự sắp đặt này góp phần làm rõ tinh thần “Harmony in Motion” - sự hài hòa giữa các trạng thái khác nhau của người phụ nữ hiện đại.

Bộ sưu tập hướng đến nhóm khách hàng là những phụ nữ bận rộn nhưng biết trân trọng bản thân, đề cao các thiết kế tinh tế, dễ mặc và có giá trị sử dụng lâu dài. Tinh thần tối giản, tiện dụng được lựa chọn thay cho sự phô trương, đồng thời thể hiện tư duy thời trang bền vững khi một thiết kế có thể đồng hành cùng người mặc qua nhiều năm.

Hoa hậu Thanh Thủy

Sau sàn diễn, các thiết kế trong “The Harmony in Motion” sẽ tiếp tục được đưa vào đời sống thông qua hệ thống phân phối và nền tảng trực tuyến, giúp khán giả có thể sở hữu và trải nghiệm những trang phục từng xuất hiện trên runway.

Với bộ sưu tập này, thông điệp được gửi gắm một cách rõ ràng: ăn mặc thoải mái không làm người phụ nữ kém sang, mà chính sự thoải mái ấy là nền tảng để họ tự tin hơn - và khi đã tự tin, phong cách sẽ tự nhiên được định hình.