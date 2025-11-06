Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng lại gây chú ý: Chuyện gì đang xảy ra?

Mới đây, thương hiệu Ecochic hợp tác cùng CANIFA cho ra mắt bộ sưu tập len Thu Đông 2025 mang tên “Knit The Confidence” - Dệt Chất Lượng - Khoác Phong Cách. Cú bắt tay này là tuyên ngôn mạnh mẽ về tầm vóc, chất lượng của thời trang Việt trên bản đồ khu vực.

Thảm đỏ của sự kiện hội tụ nhiều mỹ nhân của showbiz Việt như Miss Intercontinental Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu Miss Intercontinental Ngọc Hằng, Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Cẩm Ly, người mẫu Nàng Mơ…

Lê Nguyễn Bảo Ngọc thu hút sự chú ý của giới truyền thông với nhan sắc ngày càng thăng hạng. Cô cũng gây chú ý khi tiếp tục đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Miss World 2026.

Bảo Ngọc mang trên mình các thiết kế của BST lần này

Nàng Mơ cũng không kém cạnh về nhan sắc khi chọn thiết kế bồng bềnh cùng kiểu tóc chuẩn nàng thơ. Dẫu là gương mặt mới trong showbiz, cô nàng chứng tỏ bản lĩnh cùng nhan sắc cuốn hút khi đứng cùng các nàng hậu quốc tế.

Nàng Mơ cũng không kém cạnh về nhan sắc khi chọn thiết kế bồng bềnh cùng kiểu tóc chuẩn nàng thơ

Tại sự kiện, các người đẹp cũng khoác lên mình những thiết kế áo len nằm trong bộ sưu tập mới của Ecochic. Khác với hình ảnh chuẩn beauty queen thường thấy, Bảo Ngọc, Kiều Duy, Ngọc Hằng, Cẩm Ly trẻ trung, năng động khi phối len cùng chân váy ngắn.

Bên cạnh đó, chia sẻ với vị trí của một khách hàng, Bảo Ngọc cho biết thiết kế mới của Ecochic không chỉ giúp giữ ấm cho mùa đông, mà còn dễ ứng dụng, thẩm mỹ, năng động đậm chất Ecochic. Bên cạnh đó, bản thân cô đặc biệt ấn tượng với cảm giác thoải mái của chất liệu len được bảo chứng chất lượng từ thương hiệu lâu năm Canifa.

Trước sự kiện ra mắt và mở bán, Ecochic đã gây chú ý khi hé lộ một số thiết kế trong bộ sưu tập có gương mặt người mẫu đại diện là ca sĩ Hồ Ngọc Hà và siêu mẫu Thanh Hằng. Sự kết hợp giữa hình ảnh bản lĩnh, hiện đại, thanh lịch của Thanh Hằng cùng Hồ Ngọc Hà - nữ hoàng thời trang, truyền cảm hứng sống tự tin giúp thương hiệu truyền mạnh mẽ thông điệp “Knit The Confidence”, khoác lên phong cách và song hành cùng chất lượng bền bỉ.

Siêu mẫu Thanh Hằng là người mẫu đại diện cho một số thiết kế trong BST lần này

Hồ Ngọc Hà - nữ hoàng thời trang là gương mặt đại diện cho một số thiết kế

BST “Knit The Confidence – Dệt chất lượng, Khoác phong cách” bao gồm nhiều thiết kế đa dạng như áo len knit tee, cardigan, jumper, oversize sweater và chân váy len, được hoàn thiện tỉ mỉ để đảm bảo độ thoải mái, tính thời trang và sự tự tin cho người mặc.

Về sự hợp tác đáng chú ý lần này, Bà Phạm Thị Lan, Giám đốc Chuỗi Cung Ứng CANIFA cho biết đây là sự cộng hưởng giữa hai thương hiệu Việt với thế mạnh khác nhau. Trong khi CANIFA có nền tảng sản xuất vững mạnh, nổi tiếng với các sản phẩm len với hơn 25 năm kinh nghiệm thì Ecochic mang tinh thần sáng tạo, mới mẻ cùng tư duy trẻ trung. Sự kết hợp của hai thương hiệu không chỉ mang đến những sản phẩm thời trang len thoải mái, thời trang, trendy mà còn để lại những giá trị về sự bền vững, thân thiện với môi trường - tôn chỉ chung mà hai thương hiệu cùng theo đuổi.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Long - CEO của Ecochic cho biết cái bắt tay này là sự cộng hưởng của những thương hiệu Việt, truyền cảm hứng cho việc hợp tác của những thương hiệu local để cùng ra mắt những sản phẩm đảm bảo chất lượng quốc tế, mang giá trị bền vững với giá cả hợp lý hướng đến đối tượng khách hàng Việt Nam.