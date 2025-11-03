Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc có công bố mới ở tuổi 24

Chiều 2/11, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Gen Zero phối hợp cùng YNet Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. HCM, Hội Sinh viên Việt Nam TP. HCM tổ chức Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Phát triển Bền vững - Vietnam Youth Sustainability Summit 2025 tại Đại học Ngân hàng (TP.HCM).

Với chủ đề Tương lai khí hậu bắt đầu từ bạn, hội nghị là dịp để nhìn lại chặng đường Trao quyền Thanh niên Việt Nam hành động vì Khí hậu (Vietnam Youth Climate Empowerment Pathway - VYCEP), chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm, và mở ra chương trình Tuần lễ Thanh niên Việt Nam hành động vì Khí hậu (Youth Climate Action Wewk - YCAW 2025).

Chương trình có sự tham gia của Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Ông Lê Trương Hải Hiếu - Bí thư Đảng ủy Phường An Lạc, Bà Nguyễn Minh Bảo Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. HCM, Đồng chí Nguyễn Vĩnh Kha - Ủy viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. HCM… và các diễn giả là chuyên gia, những người đã và đang đóng góp không ngừng nghỉ cho sự phát triển của cộng đồng, xã hội.

Về phía công ty Sen Vàng, Thạc sĩ Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng góp mặt. Giữ vai trò Đại sứ truyền thông của Hội nghị lần này là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nam vương Phạm Tuấn Ngọc, Á vương Võ Minh Toại và Á vương Đinh Ta Bi, sinh viên Nhân ái Nguyễn Thị Thảo Nhi, Bà Trần Đỗ Bảo Nghi - Giám đốc YNet Việt Nam.

Hoa hậu Bảo Ngọc nêu thách thức 1.000 tỷ USD, kêu gọi trao quyền cho thanh niên hành động vì khí hậu

Trong phần đầu của hội nghị, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Ths. Phan Kỳ Trung - Quản lý Chương trình Thanh niên và Biến đổi Khí hậu (Viện Mekong, Đại học Cần Thơ) và Nam vương Phạm Tuấn Ngọc cùng đặt ra những vấn đề trọng tâm xoay quanh chủ đề trao quyền cho thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nêu bật thách thức toàn cầu về khoảng trống 1.000 tỷ USD trong mục tiêu tài chính khí hậu và khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm của giới trẻ, những người cần được trang bị năng lực, tiếng nói và cơ hội tham gia chính sách khí hậu.

Ths. Phan Kỳ Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của “nguồn lực xanh”, với việc khai mở tiềm năng và sức mạnh của thanh niên trong công cuộc phát triển bền vững đồng thời đưa ra những phân tích sắc bén về Mô hình Kỹ năng Xanh.

Với vai trò Đại sứ chương trình, Nam vương Phạm Tuấn Ngọc trình bày cách hiện thực hóa mô hình này thông qua Lộ trình Trao quyền Thanh niên Việt Nam Hành động vì Khí hậu – VYCEP, gồm ba trụ cột Nhận thức – Năng lực – Tham gia. Đây được xem là mô hình giúp trang bị kỹ năng xanh và đưa tiếng nói của thanh niên Việt Nam vào tiến trình chính sách khí hậu trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, phần Trao giải Cuộc thi Mô phỏng Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hợp Quốc – Mock COP 2025 cũng được tổ chức, nhằm vinh danh những gương mặt thanh niên tiêu biểu đã thể hiện xuất sắc vai trò đàm phán viên, phóng viên và quan sát viên tại sân chơi mô phỏng tiến trình đàm phán khí hậu quốc tế.

Phần đối thoại mở với chủ đề “Tăng cường hành động của các bên liên quan – Trao quyền cho thanh niên tiên phong hành động vì khí hậu” có sự tham gia của các diễn giả uy tín, truyền cảm hứng như GS. Chung Hoàng Chương – Cố vấn Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Mekong ĐH Cần Thơ, chị Nguyễn Minh Bảo Ngọc – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, Ths. Phan Kỳ Trung - Quản lý Chương trình Thanh niên và Biến đổi Khí hậu Viện Mekong – ĐH Cần Thơ…

Tại đây, các diễn giả chia sẻ những thách thức, cơ hội và bài học thực tiễn trong hành trình hành động vì khí hậu, đồng thời truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ngay sau phần đối thoại, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng các đại biểu và khách mời đã thực hiện nghi thức cam kết hành động, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm lan tỏa nhận thức cộng đồng về ứng phó với biến đổi khí hậu. Nghi thức mang thông điệp kêu gọi mọi người tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức và chung tay xây dựng một Trái đất xanh, bền vững cho các thế hệ mai sau.

Kết thúc chương trình là phần khởi động Tuần lễ Thanh niên Việt Nam hành động vì Khí hậu – Climate Week 2025, do YNet Việt Nam khởi xướng. Chuỗi hoạt động sẽ bao gồm đào tạo, truyền thông và kết nối chính sách, hướng tới mục tiêu trao quyền cho thanh niên Việt Nam trở thành lực lượng tiên phong trên hành trình hướng đến Net Zero 2050.

Hoa hậu Bảo Ngọc công bố dự án “Beauty With A Purpose” về biến đổi khí hậu tại Miss World lần thứ 73

Sinh năm 2001, Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, sau đó đăng quang Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2022. Sắp tới, Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Hoa hậu Thế giới - Miss World lần thứ 73.

Bên cạnh thành tích học tập ấn tượng với chứng chỉ IELTS 8.0 và bằng tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quản trị Kinh doanh Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), Bảo Ngọc còn tích cực tham gia, đóng góp cho các hoạt động xã hội, đặc biệt là các chương trình hay dự án về môi trường như Ngày Trái Đất 2023, Hội nghị Quốc tế COY18 & COP28, Clean Up Việt Nam, Chủ Nhật Xanh…

Năm 2025, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong 20 gương mặt “Thanh niên sống đẹp”. Trước đó, cô là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chính là nhà sáng lập Gen Zero - dự án phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Mục tiêu 13 - Hành động vì khí hậu.

Trong năm 2025, cô và Gen Zero triển khai sáng kiến trọng điểm Lộ trình Trao quyền Thanh niên Việt Nam Hành động vì Khí hậu, với tên Tiếng Anh là Vietnam Youth Climate Empowerment Pathway (viết tắt là VYCEP), với mục đích trao quyền, nâng cao vai trò, thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em, thiếu niên, thanh niên trong các chính sách khí hậu.

Trước đó, tọa đàm “Stakeholder Roundtable” với chủ đề “Nguồn lực là tương lai xanh - Thanh niên là chìa khóa” và đặc biệt là chuỗi chương trình VYCEP Tour đã được tổ chức thành công tại 7 trường Đại học và Trung học Phổ thông trên toàn quốc.

Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Phát triển Bền vững - Vietnam Youth Sustainability Summit 2025 lần này là một phần trong Lộ trình Trao quyền Thanh niên Việt Nam Hành động vì Khí hậu (VYCEP), chính là dự án mà Hoa hậu Bảo Ngọc sẽ mang đến Miss World lần thứ 73 trong phần thi Beauty With A Purpose.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: “Beauty With A Purpose – Sắc đẹp vì mục đích cao cả là sứ mệnh cốt lõi của cuộc thi Miss World. Những năm trước, chúng ta đã có nhiều dự án vô cùng ý nghĩa như “Cõng điện lên bản” của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, “Đắp đường, xây ước mơ” của Hoa hậu Lương Thùy Linh hay “Hành trình của nước” của Hoa hậu Trần Tiểu Vy… Năm nay, dự án của Hoa hậu Bảo Ngọc thật sự đặc biệt khi gắn liền với vấn đề mang tính toàn cầu là môi trường và khí hậu. Bảo Ngọc đang đại diện cho thanh niên Việt Nam giới thiệu đến quốc tế. Đây không chỉ là một dự án để thi, mà tôi tin sẽ còn tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, như một sứ mệnh mà Bảo Ngọc sẽ theo đuổi suốt đời”.

Thạc sĩ Phạm Kim Dung bày tỏ niềm tự hào trước những nỗ lực bền bỉ của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong hành trình theo đuổi dự án về môi trường: “Bảo Ngọc đã chọn một con đường không hề dễ dàng. Những ngày đầu đầy thử thách, nhưng em chưa bao giờ nản lòng hay có ý định bỏ cuộc. Khát vọng và lý tưởng của Bảo Ngọc dành cho dự án này rất lớn, đủ sức thuyết phục và truyền cảm hứng cho chính chúng tôi. Tôi vô cùng xúc động khi có mặt tại đây, nhìn các bạn thanh niên và các nhóm đại biểu nắm tay nhau trên sân khấu, tôi chỉ muốn nói với Bảo Ngọc rằng: Em đã làm được rồi”.

Bên cạnh tâm huyết dành cho dự án VYCEP, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn đang duy trì lịch trình bận rộn, tập trung cao độ cho hành trình chinh phục vương miện Miss World lần thứ 73. Người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào đại diện Việt Nam tại sân chơi sắc đẹp danh giá này.