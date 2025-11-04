Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giáo sư toán học duy nhất của Việt Nam năm 2025: Đang giữ chức Viện trưởng, từng giảng dạy tại Bồ Đào Nha và Brazil

04-11-2025 - 13:48 PM | Sống

Vị Giáo sư Toán học duy nhất của Việt Nam năm nay là người con của xứ Nghệ.

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã chính thức công bố danh sách GS, PGS năm 2025. Theo đó, lĩnh vực Toán học ghi nhận 1 Giáo sư. Đó là ông Phan Thành An, sinh năm 1969, công tác tại trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM. 

Giáo sư toán học duy nhất của Việt Nam năm 2025: Đang giữ chức Viện trưởng, từng giảng dạy tại Bồ Đào Nha và Brazil- Ảnh 1.

Ông Phan Thành An - Viện trưởng tại Viện Toán học và các Khoa học Tính toán, trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM.Ảnh: Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, ông Phan Thành An sinh ra tại Nghệ An. Từ năm 1990-2000, ông làm giảng viên khoa Toán tại ĐH Sư phạm Vinh. Sau đó, ông chuyển công tác đến Viện toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong 20 làm việc tại đây, ông trải qua các vị trí, từ Trưởng phòng Giải tích số và Tính toán khoa học đến nghiên cứu viên cao cấp. Kể từ năm 2020, ông An chính thức làm việc tại trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM. Sau 1 năm công tác tại trường, từ 2021 đến nay, ông giữ chức Viện trưởng tại Viện Toán học và các Khoa học Tính toán, trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM.

Ngoài giảng dạy trong nước, GS Phạm Thành An còn tham gia giảng dạy tại ĐH Lisbon - Bồ Đào Nha (2009-2014) và ĐH São Paulo - Brazil (2017-2019).

Hướng nghiên cứu của ông gồm: Toán Ứng dụng, Tối ưu Hình học và Thuật toán. 

Hơn ba thập kỷ gắn bó với giảng dạy và nghiên cứu, Giáo sư Phan Thành An luôn làm việc miệt mài, tận tâm và khiêm nhường. Ông ít khi nhắc đến những đóng góp của bản thân, mà để những công trình khoa học và thành quả nghiên cứu tự nói lên tất cả. 

Bằng chứng, ông An đã hoàn thành 5 đề tài NCKH, trong đó 2 cấp Bộ, 2 cấp cơ sở và 2 cấp khác. Ông là tác giả của 50 bài báo khoa học, trong đó 45 bài được đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín. 

Đặc biệt, vị Giáo sư này đã có 2 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, gồm, Quy trình đo độ rộng của các vết nứt đã đã có trên bề mặt vật liệu cứng dựa trên hình ảnh hai chiều; Phương pháp tìm đường quay lại cho robot tự hành dọc theo dãy các chùm đoạn thẳng đã xác định trước. Ông cũng có 2 cuốn sách được xuất bản.  

Mỹ Tâm lên tiếng

Đinh Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 'nhà leo núi' Olympia đến 'thủ lĩnh' thanh niên Đài truyền hình Việt Nam

Từ 'nhà leo núi' Olympia đến 'thủ lĩnh' thanh niên Đài truyền hình Việt Nam Nổi bật

Đói đến mấy cũng đừng ăn sáng 4 kiểu này, "tàn phá" mạch máu cực nhanh: Nhiều người Việt vẫn làm mỗi ngày

Đói đến mấy cũng đừng ăn sáng 4 kiểu này, "tàn phá" mạch máu cực nhanh: Nhiều người Việt vẫn làm mỗi ngày Nổi bật

Thư cảm ơn viết tay gây "bão mạng". nhận về hơn 52.000 lượt like

Thư cảm ơn viết tay gây "bão mạng". nhận về hơn 52.000 lượt like

13:43 , 04/11/2025
TH đồng hành mang tới trải nghiệm ẩm thực mới trên các chuyến bay Vietnam Airlines

TH đồng hành mang tới trải nghiệm ẩm thực mới trên các chuyến bay Vietnam Airlines

13:30 , 04/11/2025
Chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 món ăn "bổ thận bậc nhất": Người Việt đã dùng từ lâu

Chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 món ăn "bổ thận bậc nhất": Người Việt đã dùng từ lâu

12:55 , 04/11/2025
Gần 1000 "trái tim" hội tụ thắp sáng Hoàng thành Thăng Long, khoác áo mới cho di sản

Gần 1000 "trái tim" hội tụ thắp sáng Hoàng thành Thăng Long, khoác áo mới cho di sản

12:23 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên