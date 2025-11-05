Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách sạn Pan Pacific Hà Nội 'mở đường' cho nghệ sĩ trẻ kể câu chuyện về tương lai bằng sắc màu nghệ thuật

05-11-2025 - 07:18 AM | Lifestyle

Giải thưởng nghệ thuật Pan Pacific Hà Nội 2026 đã chính thức được khởi động với cuộc thi vẽ tranh và sáng tạo nghệ thuật “Chân trời tương lai”.

Tiếp nối thành công của mùa 1 và mùa 2, ngày 3/11, giải thưởng nghệ thuật Pan Pacific Hà Nội 2026 (năm thứ 3) đã chính thức được khởi động, với cuộc thi vẽ tranh và sáng tạo nghệ thuật “Chân Trời Tương Lai”.

Khách sạn Pan Pacific Hà Nội 'mở đường' cho nghệ sĩ trẻ kể câu chuyện về tương lai bằng sắc màu nghệ thuật- Ảnh 1.

Thành viên Ban Giám khảo giải đáp các thắc mắc của thí sinh về Cuộc thi.

Dự án giải thưởng Nghệ thuật do khách sạn Pan Pacific Hà Nội tổ chức, kết hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam nhằm vinh danh các nghệ sĩ trẻ và các nghệ sĩ khuyết tật trong việc thể hiện tài năng nghệ thuật thông qua các phương pháp sáng tạo và mang tính bền vững. Đồng thời, giải thưởng cũng góp phần đưa các tác phẩm của các nghệ sĩ đến gần hơn tới cộng đồng. 

Bên cạnh mục tiêu nuôi dưỡng tài năng trẻ, cuộc thi còn mang đến nguồn khích lệ tích cực và đồng cảm với các nghệ sĩ khuyết tật, cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của họ.

Khách sạn Pan Pacific Hà Nội 'mở đường' cho nghệ sĩ trẻ kể câu chuyện về tương lai bằng sắc màu nghệ thuật- Ảnh 2.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây, chủ đầu tư Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, bà Jane Tung cho biết Giải thưởng Nghệ thuật Pan Pacific Hà Nội là cơ hội để các nghệ sĩ tài năng được tự do thể hiện bản thân, kể câu chuyện của mình qua nghệ thuật.

Với chủ đề “Chân Trời Tương lai”, giải thưởng năm nay mời gọi các nghệ sĩ tự do hình dung về ngày mai – qua những giấc mơ, hy vọng và tầm nhìn của chính họ. Chủ đề được thiết kế mở, cho phép người tham gia kể câu chuyện của riêng mình về tương lai: từ khát vọng cá nhân đến những chuyển mình chung của cộng đồng, từ tiến bộ trong công nghệ và xã hội đến những hình dung mới về mối liên hệ giữa con người, thiên nhiên và nhân loại.

Ngoài cuộc thi vẽ, mùa giải này, BTC còn bổ sung một giải thưởng công nhận đặc biệt dành cho nghệ sĩ khuyết tật, tập trung vào lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Giải thưởng phụ này ghi nhận tài năng đa dạng của các nghệ sĩ khuyết tật, nhiều người trong số họ được đào tạo tại các trung tâm nghề hoặc hợp tác xã. Tác phẩm cần thể hiện chủ đề “Chân Trời Tương Lai”, kết hợp biểu đạt nghệ thuật với tính ứng dụng thực tiễn.

Đồng thời, cuộc thi còn mong muốn khơi nguồn sự lạc quan, kết nối và những khả năng mới, giúp những câu chuyện về ngày mai trở thành nguồn cảm hứng và sự khích lệ cho cộng đồng rộng lớn hơn.

Khách sạn Pan Pacific Hà Nội 'mở đường' cho nghệ sĩ trẻ kể câu chuyện về tương lai bằng sắc màu nghệ thuật- Ảnh 3.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh tham dự lễ phát động

Cuộc thi hướng đến 3 nhóm đối tượng, gồm nghệ sĩ trẻ từ 18–30 tuổi, đã hoàn thành hoặc đang theo học tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật trong nước; Nghệ sĩ khuyết tật, không giới hạn độ tuổi và nền tảng đào tạo; Nghệ sĩ dưới 18 tuổi (học sinh hoặc tài năng trẻ; cần sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ).

Lần thứ 3 được tổ chức tại Việt Nam, giải thưởng quy tụ hội đồng ban giám khảo gồm các trưởng/phó khoa từ trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học Kiến Trúc Hà Nội, Hội Mỹ Thuật Việt Nam và hội đồng nghệ thuật đến từ Singapore.

Theo quy định, mỗi thí sinh được gửi tối đa 1 tác phẩm dự thi. Thời gian nộp bài dự thi trực tuyến đến hết ngày 31/12. Các tác phẩm lọt vào vòng 2 sẽ được Ban tổ chức liên hệ, hướng dẫn gửi tác phẩm đến địa điểm tập kết. Sau đó, Hội đồng nghệ thuật xem trực tiếp tác phẩm được tham gia trưng bày để chấm giải thưởng.

Tất cả thí sinh đạt giải sẽ được thông báo trước ngày 5/3/2026

Đinh Anh

Đời sống pháp luật

