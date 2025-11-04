Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ 46 tuổi được yêu cầu chuyển khoản 200 triệu đồng vào tài khoản của chính mình: Trưởng công an xã trực tiếp vào cuộc gấp

04-11-2025 - 16:48 PM | Sống

Trước khi được yêu cầu nạp 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng, điện thoại của người phụ nữ này đã bị chiếm quyền kiểm soát.

Mới đây, Trung tá Hoàng Văn Lạng, Trưởng Công an xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, đã kịp thời hỗ trợ một người dân trên địa bàn thoát khỏi bẫy lừa đảo.

Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 03/11, trong khi đang làm việc tại trụ sở Công an xã, Trung tá Hoàng Văn Lạng nhận được tin báo về một vụ việc lừa đảo xảy ra tại địa phương.

Theo đó, chị H. (46 tuổi, trú tại Thôn 4, xã Tứ Mỹ) đã bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin để thao túng tâm lý. Các đối tượng đã yêu cầu chị cài đặt ứng dụng "định danh điện tử" và chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Do thiếu hiểu biết và tin tưởng vào các lời hướng dẫn từ những số điện thoại không rõ nguồn gốc, chị H. đã vô tình cung cấp các mã OTP và trao quyền kiểm soát tài khoản của mình cho kẻ xấu.

Sau khi kiểm soát được thiết bị, các đối tượng phát hiện số dư trong tài khoản của chị H. không nhiều. Từ đây, chúng đã đe dọa yêu cầu chị nạp thêm 200 triệu đồng vào tài khoản, với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền sau khi được chuyển vào.

Người phụ nữ 46 tuổi được yêu cầu chuyển khoản 200 triệu đồng vào tài khoản của chính mình: Trưởng công an xã trực tiếp vào cuộc gấp- Ảnh 1.

Trung tá Hoàng Văn Lạng làm việc với chị H. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Ngay khi phát hiện vụ việc, Trung tá Hoàng Văn Lạng đã nhanh chóng trấn an tâm lý, giải thích rõ về thủ đoạn lừa đảo mà chị H. đang gặp phải, nhận thức được cách kẻ xấu đang thao túng.

Đồng thời, cán bộ Công an xã hướng dẫn chị H các biện pháp bảo mật cần thiết như cài đặt lại mật khẩu cho các tài khoản quan trọng, gỡ bỏ các ứng dụng lạ, và đặc biệt nhấn mạnh việc không cung cấp thêm bất kỳ thông tin hay mã OTP nào cho các đối tượng.

Nhờ sự can thiệp kịp thời và quyết đoán của đồng chí Trưởng Công an xã, chị H. đã thoát được bẫy lừa đảo chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh

