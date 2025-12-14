5 loại cây vừa xua đuổi rắn vừa làm thuốc: Nhiều gia đình Việt trồng mà không biết hết công dụng

Bên cạnh việc dọn dẹp môi trường sống, nhiều gia đình Việt từ lâu đã trồng những loại cây có mùi đặc trưng để xua đuổi rắn. Điều đáng nói, không ít trong số đó còn là những vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền.

Cây tỏi

Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn được xem là “thuốc kháng sinh tự nhiên”. Theo kinh nghiệm dân gian, mùi hăng nồng của tỏi khiến rắn và các loài bò sát phải né tránh.

Trong y học cổ truyền và hiện đại, tỏi có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, tăng sức đề kháng, hỗ trợ tim mạch và phòng ngừa cảm cúm. Một số gia đình còn giã tỏi pha nước và xịt quanh vườn để tăng hiệu quả xua đuổi rắn.

Cây hành tăm (cây nén)

Hành tăm, còn gọi là nén, có mùi cay nồng đặc trưng. Đây là loại cây được trồng nhiều ở miền Trung. Tinh dầu từ hành tăm được cho là gây khó chịu cho rắn và côn trùng.

Trong y học dân gian, hành tăm thường dùng để trị cảm lạnh, ho, đầy bụng, đau bụng do lạnh và sát khuẩn nhẹ. Trồng hành tăm quanh nhà vừa dễ chăm sóc, vừa mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hành tăm.

Cây sả

Sả là loại cây phổ biến ở hầu hết các vùng miền. Mùi tinh dầu sả chứa citral và geraniol được cho là khiến rắn, chuột và nhiều loài bò sát khó chịu, hạn chế tiếp cận khu vực trồng sả.

Trong dân gian, sả còn là vị thuốc giúp giải cảm, hạ sốt, giảm đau đầu, hỗ trợ tiêu hóa và kháng khuẩn. Nhiều gia đình trồng sả quanh nhà vừa làm gia vị, vừa như một “hàng rào sinh học” tự nhiên.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình hiện đại. Ít người biết rằng loại cây này được dân gian cho là có khả năng xua đuổi rắn nhờ mùi tiết ra từ lá. Ngoài ra, lưỡi hổ còn có tác dụng thanh lọc không khí.

Trong y học cổ truyền, lá lưỡi hổ đôi khi được dùng ngoài để hỗ trợ điều trị viêm họng, đau tai, vết thương nhẹ. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo cần thận trọng khi sử dụng làm thuốc do cây có độc tính nhẹ.

Ngải cứu

Ngải cứu từ lâu đã gắn bó với đời sống người Việt, vừa là thực phẩm vừa là dược liệu. Mùi tinh dầu ngải cứu được cho là khiến rắn tránh xa khu vực trồng.

Trong y học cổ truyền, ngải cứu có tác dụng điều hòa khí huyết, giảm đau nhức xương khớp, an thần nhẹ, điều kinh và cầm máu. Nhiều gia đình trồng ngải cứu quanh vườn, vừa tiện sử dụng vừa góp phần hạn chế rắn.

Ngải cứu.

Các chuyên gia lưu ý, việc trồng cây xua đuổi rắn chỉ mang tính hỗ trợ, không thể thay thế các biện pháp an toàn khác như phát quang bụi rậm, dọn dẹp rác thải, bịt kín hang hốc, chuồng trại và giữ môi trường sống thông thoáng. Khi sử dụng các loại cây trên làm thuốc, người dân cần tham khảo ý kiến thầy thuốc, tránh tự ý dùng liều cao hoặc dùng cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai.

Sử dụng cây cối đúng cách không chỉ giúp không gian sống an toàn hơn mà còn góp phần gìn giữ những giá trị y học dân gian quý báu trong đời sống hiện đại.