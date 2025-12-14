Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vbiz hiện tại không ai có nụ cười đẹp hơn thế này: Vừa hé môi đã thành huyền thoại, băng vạn năm cũng phải tan chảy

14-12-2025 - 21:00 PM | Lifestyle

Nụ cười mỹ nhân này vẫn luôn gây xao xuyến người hâm mộ suốt hơn 1 thập kỷ

Mới đây, mạng xã hội (MXH) được phen rần rần trước đoạn clip viral điểm danh 6 mỹ nhân Vbiz sở hữu nụ cười đẹp nhất. Ngay từ những giây đầu tiên, sự xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc đã khiến người xem phải ngẩn ngơ trước nụ cười tươi tắn, rạng rỡ khó cưỡng. Dù danh sách quy tụ toàn những chiến thần nhan sắc như Á hậu Phương Nhi, Khả Ngân,.... nhưng hào quang từ nụ cười cho đến visual hút mắt của Lan Ngọc vẫn tạo nên một sức hút hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, nhờ thần thái mười điểm không có nhưng này, Lan Ngọc trở thành "trùm cuối" chiếm trọn spotlight trong lòng netizen.

Ngoài nhan sắc đẹp tựa nữ thần, Lan Ngọc còn sở hữu một vũ khí hạng nặng chính là khuôn miệng cười duyên dáng. Người đẹp không chỉ sở hữu hàm răng trắng sáng, thẳng tắp mà còn bởi đôi mắt biết cười. Sự kết hợp hoàn hảo đó khiến khuôn mặt của nữ diễn viên càng thêm phần bừng sáng, từ đường nét khóe môi cong vút cho đến đuôi mắt lấp lánh, rạng ngời.

Dù là mỉn cười nhẹ hay thả ga hết nấc, Lan Ngọc đều toát lên vẻ vừa sang chảnh nhưng vẫn cực gần gũi khiến người xem dễ dàng tan chảy ngay lập tức. ảnh

Ngay dưới phần bình luận, "Ngọc nữ màn ảnh Việt" nhận được cơn mưa lời khen từ netizen. Dù phải đặt lên bàn cân với 5 mỹ nữ nhưng đa số netizen đều công nhận nụ cười của người đẹp vẫn khiến khán giả xem đi xem lại mà vẫn thấy rung động như lần đầu.

Bình luận của cư dân mạng:

- Không phải fan ai hết nhưng cá nhân tôi thấy Lan Ngọc cười có nét thu hút hơn.

- Lan Ngọc đẹp không dìm được luôn ý.

- Lan Ngọc đẹp số 1 không ai tươi bằng.

- Chẳng có ai cười đẹp qua Ninh Dương Lan Ngọc đâu, cô còn được các diễn viên khen.

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990 và tài năng của cô được công nhận ngày từ ngày đầu sự nghiệp. Người đẹp tiếp tục tỏa sáng trong hàng loạt dự án lớn. Từ Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể trở đi, Ninh Dương Lan Ngọc gần như bước hẳn vào hàng ngũ sao hạng A, trở thành một trong những “ngọc nữ” nổi bật nhất màn ảnh Việt. Những bộ phim, chương trình thực tế có sự góp mặt của cô thường đạt hiệu quả truyền thông mạnh mẽ và gặt hái doanh thu cao. Trong số đó có thể kể đến các tác phẩm như Gái Già Lắm Chiêu, Cô Ba Sài Gòn, Cô Gái Từ Quá Khứ...

Vài năm trở lại đây, Ninh Dương Lan Ngọc vắng bóng khỏi địa hạt phim ảnh, thay vào đó là lấn sân sang mảng gameshow. Người đẹp liên tục góp mặt vào nhiều chương trình giải trí ăn khách như Chạy Đi Chờ Chi, Chị Đẹp Đạp Gió 2023, Sao Nhập Ngũ 2025 - Khi Tổ Quốc Gọi Tên. Song song với các chương trình truyền hình, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn giữ được độ xuất hiện và sức hút trên các sự kiện giải trí, nhờ đó tên tuổi và hình ảnh “ngọc nữ” của cô vẫn vững vàng trong lòng khán giả.

Ninh Dương Lan Ngọc đúng chuẩn "ngọc nữ" màn ảnh Việt.

