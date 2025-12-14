Nam NSND 3 lần đò, được vợ 3 xinh đẹp chăm sóc, sở hữu nhà mặt tiền ở đường Trần Quốc Toản

Nam NSND được mệnh danh "Ông hoàng cải lương"

NSND Minh Vương là một trong những tên tuổi lớn của sân khấu cải lương Việt Nam, đặc biệt gắn liền với thời kỳ vàng son của cải lương miền Nam. Ông tên thật là Nguyễn Văn Vưng, sinh năm 1950 tại Long An cũ (nay là Tây Ninh). Từ khi còn rất trẻ, Minh Vương đã bộc lộ năng khiếu ca vọng cổ hiếm có với chất giọng ngọt, truyền cảm, luyến láy tinh tế và giàu cảm xúc.

NSND Minh Vương thời trẻ

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Minh Vương đến vào những năm cuối thập niên 1960 khi ông đoạt giải Khôi nguyên vọng cổ - một danh hiệu danh giá thời bấy giờ. Thành công này mở ra cho ông cánh cửa bước vào các đoàn cải lương nổi tiếng, đặc biệt là đoàn Kim Chung - cái nôi của nhiều ngôi sao sân khấu. Từ đây, Minh Vương nhanh chóng trở thành “kép chánh”, được giao những vai diễn nặng ký trong cả tuồng cổ lẫn tuồng xã hội.

Trong suốt những năm 1970-1980, tên tuổi Minh Vương phủ sóng khắp các rạp hát từ thành thị đến nông thôn. Ông được khán giả yêu mến không chỉ bởi giọng ca mà còn bởi lối diễn chân thật, gần gũi, giàu nội tâm. Những vai diễn của ông thường là các nhân vật chính trực, giàu tình cảm, chịu nhiều bi kịch, khiến người xem dễ đồng cảm và xúc động. Vì thế, NSND Minh Vương được mệnh danh là "ông hoàng cải lương".

Minh Vương và Lệ Thủy

Một dấu ấn không thể không nhắc đến trong sự nghiệp của Minh Vương là sự kết hợp ăn ý với NSND Lệ Thủy. Cặp đôi Minh Vương - Lệ Thủy được xem là “cặp bài trùng” kinh điển của cải lương, từng lưu diễn khắp nơi và ghi dấu qua hàng trăm vở diễn, băng đĩa. Sự hòa quyện giữa giọng ca nam trầm ấm, tình cảm của Minh Vương và chất giọng nữ ngọt ngào, mùi mẫn của Lệ Thủy đã tạo nên một tượng đài khó thay thế trong lòng công chúng mộ điệu.

Bên cạnh Lệ Thủy, Minh Vương còn diễn cặp với nhiều đào thương nổi tiếng khác như Mỹ Châu, Phượng Liên, Thanh Kim Huệ… Mỗi sự kết hợp đều mang màu sắc riêng, cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt và bản lĩnh sân khấu vững vàng của ông.

Hiện dù tuổi cao, NSND Minh Vương vẫn đam mê với nghề

Không chỉ thành công trên sân khấu, Minh Vương còn ghi dấu trong lĩnh vực thu âm băng đĩa cải lương, tân cổ giao duyên. Nhiều bài vọng cổ, trích đoạn do ông thể hiện đến nay vẫn được khán giả tìm nghe lại như những giá trị nghệ thuật bền vững theo thời gian.

Với những đóng góp to lớn cho nghệ thuật cải lương, Minh Vương lần lượt được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, sau đó là danh hiệu cao quý Nghệ sĩ Nhân dân. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hơn nửa thế kỷ miệt mài cống hiến của ông cho sân khấu dân tộc.

Dù hiện tại, cải lương không còn ở thời hoàng kim, NSND Minh Vương vẫn bền bỉ giữ nghề, tham gia biểu diễn, truyền dạy kinh nghiệm cho lớp nghệ sĩ trẻ và xuất hiện trong các chương trình giao lưu, tri ân khán giả.

Cuộc sống bên vợ 3 xinh đẹp trong cơ ngơi ở đường Trần Quốc Toản, TP.HCM

Trái ngược với sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, đời sống hôn nhân của NSND Minh Vương lại trải qua nhiều thăng trầm. Ông từng thẳng thắn chia sẻ rằng mình là người “lận đận đường tình”, khi phải trải qua ba cuộc hôn nhân mới tìm được bến đỗ bình yên ở tuổi xế chiều.

Hai cuộc hôn nhân đầu của Minh Vương đều không trọn vẹn. Khi còn trẻ, vì quá bận rộn với lịch diễn dày đặc, thường xuyên xa nhà, cộng thêm áp lực của ánh hào quang sân khấu, cuộc sống gia đình của ông khó tránh khỏi những rạn nứt. Những lần “đò ngang” đổ vỡ để lại cho ông không ít tổn thương, khiến nam nghệ sĩ từng có giai đoạn sống khép kín, chỉ biết dồn tâm sức cho nghệ thuật.

Nghệ sĩ Minh Vương và vợ 3 xinh đẹp

Phải đến cuộc hôn nhân thứ ba, Minh Vương mới thực sự tìm thấy sự bình yên. Người vợ hiện tại của ông là một phụ nữ kém ông nhiều tuổi, xinh đẹp, nhẹ nhàng và sống rất kín tiếng. Hai người kết hôn năm 1990 và gắn bó với nhau hơn 30 năm qua. Cả hai có chung một cô con gái. Ngoài ra, "ông hoàng cải lương" còn có 2 người con từ cuộc hôn nhân đầu.

Không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, vợ nghệ sĩ Minh Vương trở thành hậu phương vững chắc, âm thầm chăm sóc, lo lắng cho chồng từ bữa ăn, giấc ngủ đến sức khỏe mỗi ngày. Ở tuổi ngoài 70, khi sức khỏe không còn sung mãn như trước, Minh Vương càng trân trọng sự hiện diện của người vợ thứ ba.

Ông từng chia sẻ rằng bà chính là người nhắc ông uống thuốc đúng giờ, ăn uống điều độ, hạn chế đi diễn xa và biết nghỉ ngơi nhiều hơn. Sự quan tâm giản dị nhưng bền bỉ ấy giúp nam nghệ sĩ cảm thấy an tâm và hạnh phúc.

Bên trong căn nhà mặt tiền hoành tráng của NSND Minh Vương

Hiện tại, vợ chồng NSND Minh Vương đang sống trong một căn nhà mặt tiền hoành tráng nằm trên đường Trần Quốc Toản, TP.HCM. Ông cho thuê tầng 1 làm nhà hàng lẩu, còn bản thân và gia đình thì sống ở các tầng trên.

Cơ ngơi của nam nghệ sĩ có diện tích khá rộng rãi, nội thất thiết kế sang trọng với tông màu đỏ - vàng chủ đạo. Trong nhà, nghệ sĩ Minh Vương treo khá nhiều ảnh chụp, bằng khen trong suốt sự nghiệp của ông và ảnh của hai vợ chồng.

Cuộc sống hiện tại của Minh Vương diễn ra khá bình lặng. Ngoài những lúc đi diễn hoặc tham gia sự kiện, ông chủ yếu dành thời gian ở nhà, nghỉ ngơi, luyện giọng nhẹ nhàng và trò chuyện cùng vợ.

Sau nhiều sóng gió, nam NSND cho rằng hạnh phúc lớn nhất không còn là hào quang sân khấu mà là sự bình an trong tâm hồn và sự chăm sóc chân thành của người bạn đời.