Á hậu duy nhất là NSND - Phó chủ tịch: "Anh Trịnh Công Sơn nói với chúng tôi 1 điều"

Mới đây, tại chương trình Vietnam Interviews, NSND Trịnh Kim Chi – Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM đã chia sẻ về một công việc cô từng làm là ca sĩ, ít ai biết tới.

Cô nói: "Thời đó tôi còn trẻ, cũng giống như các bạn trẻ bây giờ, rất muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau và cảm thấy tự tin ở lĩnh vực nào thì cứ thế tỏa sáng.

Trịnh Kim Chi ngày xưa

Thời đó, tôi cùng các bạn của mình quyết định cùng nhau lập một nhóm nhạc. Tuy nhiên, Hà Kiều Anh khi ấy đăng quang hoa hậu, show nhiều lắm nên bị đẩy ra để 4 người còn lạ tập cùng nhau, thành lập nhóm Tứ ca ngẫu nhiên. Thanh Uyên là vũ công ballet nên nhảy rất đẹp. Uyên là người dẫn đầu các điệu nhảy và chúng tôi học theo.

Chúng tôi nhiệt huyết lắm và đam mê thì rất lớn nên tất cả mọi lĩnh vực, cái nào cảm thấy có điều kiện tỏa sáng, biểu diễn được thì đều làm. Vì thế, nhóm Tứ ca ngẫu nhiên của chúng tôi hình thành.

Cái tên Tứ ca ngẫu nhiên của nhóm chúng tôi chính là do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt cho. Anh Trịnh Công Sơn nói với chúng tôi một điều rằng: Tự các cô đến với nhau, chơi cùng nhau và kết hợp lại với nhau thì cứ gọi là nhóm Ngẫu nhiên đi".

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Về công việc đi chụp ảnh lịch của mình, Trịnh Kim Chi chia sẻ: "Hồi ấy, tôi chuyên chụp hình lịch mặc đồ tắm. Có những ngày, tôi ở ngoài bãi biển từ sáng đến chiều, thay cả trăm bộ đồ tắm để chụp ảnh, chụp mấy ngày liên tục như thế. Mỗi lần tôi đi chụp là nguyên một ekip của nhiếp ảnh gia.

Mấy cô người mẫu đi cùng nhau rồi thay phiên nhau chụp, cô này chụp xong thì vào nghỉ để cô kia ra chụp, chứ không phải một mình. Vì chụp ngoài nắng nhiều như thế nên da ai cũng ngăm đen. Thời đó là làn da bánh mật chứ không phải da trắng Bạch Tuyết như bây giờ".

Trịnh Kim Chi là một nữ nghệ sĩ đa tài và tận tâm của làng giải trí Việt Nam, được công chúng yêu mến qua nhiều vai trò khác nhau. Cô nổi tiếng từ sau khi đoạt danh hiệu Á hậu Việt Nam 1994, mở ra con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Trên sân khấu kịch và màn ảnh, Trịnh Kim Chi đã khẳng định tên tuổi bằng khả năng diễn xuất chắc chắn, thể hiện thành công nhiều loại vai từ bi kịch đến hài kịch. Đến nay, cô vẫn là á hậu duy nhất được phong tặng danh hiệu NSND.

Ngoài diễn xuất, Trịnh Kim Chi còn tích cực trong vai trò đạo diễn và nhà sản xuất kịch, góp phần duy trì và phát triển sân khấu kịch nói. Sân khấu kịch riêng của cô là nơi ươm mầm cho nhiều tài năng trẻ.

Trịnh Kim Chi cũng tham gia giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ diễn viên kế cận. Dù trải qua nhiều thăng trầm, cô vẫn giữ vững ngọn lửa đam mê với nghề. Nữ nghệ sĩ luôn được xem là hình mẫu về sự lao động nghiêm túc và tình yêu sâu sắc với nghệ thuật.