Ăn xôi xoài ở Hà Nội, khách Tây hoảng hốt khi thấy sự khác lạ trong màu sắc của gạo

Giữa những trải nghiệm ẩm thực phong phú mà du khách thường chia sẻ khi đến Hà Nội, ít ai ngờ rằng xôi cũng nằm trong nhóm những món khiến họ tò mò. Bởi trong các bài viết của du khách quốc tế, nhiều người nói họ không chỉ bất ngờ vì sự kết hợp "nóng - lạnh" mà còn bởi màu sắc và hương thơm "rất Việt Nam".

Mới đây, một cô gái nước ngoài trải nghiệm món xôi xoài ở Hà Nội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cô gọi một phần xôi xoài - món tráng miệng phổ biến ở nhiều hàng quán. Nhưng ngay khi chủ quán mang ra, cô lập tức tròn mắt, có phần lúng túng trước màu của xôi.

Trong đoạn video ngắn, cô vừa nhìn đĩa xôi vừa thắc mắc, giọng đầy khó hiểu: "Tôi không hiểu sao xôi ở đây lại có màu xanh?"

(Ảnh chụp màn hình)

Với nhiều người Việt, xôi màu xanh không hề lạ lẫm, nhưng với du khách lần đầu trải nghiệm, sự khác biệt này hoàn toàn có thể khiến họ bối rối. Và ngay sau khi video lan truyền, cộng đồng mạng đã nhanh chóng "giải oan" cho món xôi xoài bằng loạt lời giải thích đầy đủ và dễ hiểu.

Nhiều bình luận cho biết màu sắc của xôi thực chất được tạo từ các loại thực vật tự nhiên - một thói quen lâu đời của ẩm thực Việt.

- Họ sử dụng thực vật tự nhiên để tạo màu cho xôi. Ví dụ, màu tím hoặc xanh da trời sẽ dùng hoa đậu biếc hoặc lá cây, màu vàng sẽ dùng nghệ hoặc quả dành dành, xanh lá cây thì dùng lá dứa, màu đỏ là quả gấc và màu đen thì là gạo nếp cẩm.

- Gạo nếp nấu với lá dứa sẽ ra màu xanh.

- Nó được nấu với lá, hương vị ngon hơn và an toàn khi sử dụng.

- Ngoài màu xanh ra thì có thể có màu tím, đỏ, vàng, trắng...

Phần xôi mà cô gái ăn có màu xanh lá, là màu quen thuộc khi gạo nếp được đồ cùng lá dứa. Vị thơm nhẹ đặc trưng của lá hoà cùng độ dẻo của nếp khiến món ăn vừa đẹp mắt vừa an toàn.

(Ảnh chụp màn hình)

Việc tạo màu cho xôi bằng tự nhiên không chỉ là thói quen, mà còn xuất phát từ quan niệm "ăn bằng mắt" - màu sắc hài hòa giúp món ăn hấp dẫn hơn. Các hàng quán, đặc biệt là những nơi bán xôi xoài, kem xôi hay xôi chè, thường phối nhiều màu để tăng độ đẹp mắt, nhưng gần như luôn ưu tiên nguyên liệu từ cây cỏ trong vườn nhà.

Sự ngạc nhiên của du khách cũng cho thấy điều thú vị: một món ăn quen thuộc với người Việt đôi khi lại trở thành trải nghiệm mới lạ với người nước ngoài. Câu hỏi "vì sao xôi có màu xanh?" cũng trở thành cơ hội để nhiều người chia sẻ về nét văn hóa ẩm thực giản dị mà tinh tế - nơi màu sắc không chỉ để trang trí mà còn gắn với hương vị, nguyên liệu và cả ký ức.

Và có lẽ, chính những khoảnh khắc nhỏ như vậy - khi một du khách tròn mắt trước đĩa xôi - lại là cách rất đời thường để ẩm thực Việt mở ra câu chuyện của mình với bạn bè thế giới: mộc mạc, tự nhiên và đậm dấu ấn truyền thống.

(Nguồn: @its.inesalves)