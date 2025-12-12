Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ăn xôi xoài ở Hà Nội, khách Tây hoảng hốt khi thấy sự khác lạ trong màu sắc của gạo

12-12-2025 - 05:40 AM | Lifestyle

Một du khách nước ngoài khi ăn xôi xoài ở Hà Nội đã ngỡ ngàng trước màu sắc của phần xôi, khiến cộng đồng mạng phải lên tiếng giải thích.

Giữa những trải nghiệm ẩm thực phong phú mà du khách thường chia sẻ khi đến Hà Nội, ít ai ngờ rằng xôi cũng nằm trong nhóm những món khiến họ tò mò. Bởi trong các bài viết của du khách quốc tế, nhiều người nói họ không chỉ bất ngờ vì sự kết hợp "nóng - lạnh" mà còn bởi màu sắc và hương thơm "rất Việt Nam".

Mới đây, một cô gái nước ngoài trải nghiệm món xôi xoài ở Hà Nội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cô gọi một phần xôi xoài - món tráng miệng phổ biến ở nhiều hàng quán. Nhưng ngay khi chủ quán mang ra, cô lập tức tròn mắt, có phần lúng túng trước màu của xôi.

Trong đoạn video ngắn, cô vừa nhìn đĩa xôi vừa thắc mắc, giọng đầy khó hiểu: "Tôi không hiểu sao xôi ở đây lại có màu xanh?"

Ăn xôi xoài ở Hà Nội, khách Tây hoảng hốt khi thấy sự khác lạ trong màu sắc của gạo- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Với nhiều người Việt, xôi màu xanh không hề lạ lẫm, nhưng với du khách lần đầu trải nghiệm, sự khác biệt này hoàn toàn có thể khiến họ bối rối. Và ngay sau khi video lan truyền, cộng đồng mạng đã nhanh chóng "giải oan" cho món xôi xoài bằng loạt lời giải thích đầy đủ và dễ hiểu.

Nhiều bình luận cho biết màu sắc của xôi thực chất được tạo từ các loại thực vật tự nhiên - một thói quen lâu đời của ẩm thực Việt.

- Họ sử dụng thực vật tự nhiên để tạo màu cho xôi. Ví dụ, màu tím hoặc xanh da trời sẽ dùng hoa đậu biếc hoặc lá cây, màu vàng sẽ dùng nghệ hoặc quả dành dành, xanh lá cây thì dùng lá dứa, màu đỏ là quả gấc và màu đen thì là gạo nếp cẩm.

- Gạo nếp nấu với lá dứa sẽ ra màu xanh.

- Nó được nấu với lá, hương vị ngon hơn và an toàn khi sử dụng.

- Ngoài màu xanh ra thì có thể có màu tím, đỏ, vàng, trắng...

Phần xôi mà cô gái ăn có màu xanh lá, là màu quen thuộc khi gạo nếp được đồ cùng lá dứa. Vị thơm nhẹ đặc trưng của lá hoà cùng độ dẻo của nếp khiến món ăn vừa đẹp mắt vừa an toàn.

Ăn xôi xoài ở Hà Nội, khách Tây hoảng hốt khi thấy sự khác lạ trong màu sắc của gạo- Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình)

Việc tạo màu cho xôi bằng tự nhiên không chỉ là thói quen, mà còn xuất phát từ quan niệm "ăn bằng mắt" - màu sắc hài hòa giúp món ăn hấp dẫn hơn. Các hàng quán, đặc biệt là những nơi bán xôi xoài, kem xôi hay xôi chè, thường phối nhiều màu để tăng độ đẹp mắt, nhưng gần như luôn ưu tiên nguyên liệu từ cây cỏ trong vườn nhà.

Sự ngạc nhiên của du khách cũng cho thấy điều thú vị: một món ăn quen thuộc với người Việt đôi khi lại trở thành trải nghiệm mới lạ với người nước ngoài. Câu hỏi "vì sao xôi có màu xanh?" cũng trở thành cơ hội để nhiều người chia sẻ về nét văn hóa ẩm thực giản dị mà tinh tế - nơi màu sắc không chỉ để trang trí mà còn gắn với hương vị, nguyên liệu và cả ký ức.

Và có lẽ, chính những khoảnh khắc nhỏ như vậy - khi một du khách tròn mắt trước đĩa xôi - lại là cách rất đời thường để ẩm thực Việt mở ra câu chuyện của mình với bạn bè thế giới: mộc mạc, tự nhiên và đậm dấu ấn truyền thống.

(Nguồn: @its.inesalves)

Theo Châu Anh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
việt nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 nơi được Giải thưởng Du lịch Thế giới gọi tên tới 3 lần: Đang mùa hoa mận phủ trắng đồi, “viên ngọc quý” giữa lòng Tây Bắc

Việt Nam có 1 nơi được Giải thưởng Du lịch Thế giới gọi tên tới 3 lần: Đang mùa hoa mận phủ trắng đồi, “viên ngọc quý” giữa lòng Tây Bắc Nổi bật

Tài sản gần 5 tỷ đồng trong tay người phụ nữ khiến tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn si tình

Tài sản gần 5 tỷ đồng trong tay người phụ nữ khiến tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn si tình Nổi bật

Mẹ 3 con Hà Tăng và đôi mắt in hằn dấu vết tuổi tác: "Đây là một kiệt tác của hành trình làm mẹ"

Mẹ 3 con Hà Tăng và đôi mắt in hằn dấu vết tuổi tác: "Đây là một kiệt tác của hành trình làm mẹ"

00:45 , 12/12/2025
Cách nhanh nhất để ngập trong nợ nần

Cách nhanh nhất để ngập trong nợ nần

23:53 , 11/12/2025
Lộ hình ảnh Trấn Thành la hét, điên cuồng đập phá

Lộ hình ảnh Trấn Thành la hét, điên cuồng đập phá

23:00 , 11/12/2025
9 giây lộ mặt mộc khiến gái xinh 2K5 được so với cả Song Hye Kyo lẫn Kim Tae Hee

9 giây lộ mặt mộc khiến gái xinh 2K5 được so với cả Song Hye Kyo lẫn Kim Tae Hee

22:26 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên