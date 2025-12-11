Tài sản gần 5 tỷ đồng trong tay người phụ nữ khiến tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn si tình

Xuất hiện tại lễ cưới của con gái Tiên Nguyễn ở TP.HCM, doanh nhân – cựu diễn viên Thủy Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với phong cách thời thượng, sang trọng. Bà chọn một thiết kế Haute Couture Thu Đông 2024 của nhà mốt Ziad Nakad, ước tính trị giá hơn 600 triệu đồng, kết hợp cùng đồng hồ kim cương Cartier đắt đỏ.

Bộ váy được chế tác cầu kỳ với hàng loạt chi tiết kết đá và pha lê, hoàn thiện trong ba tháng. Để phù hợp vóc dáng, bà Thủy Tiên yêu cầu nhà mốt chỉnh sửa lại thiết kế gốc, loại bỏ phần hở eo, xử lý phom để vai trông thon gọn và đường cắt trên đùi kín đáo hơn.

Sinh năm 1970, Thủy Tiên từng là gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt những năm 1990, ghi dấu ấn qua các phim Vị đắng tình yêu, Chân dung màu đỏ… Sau khi kết hôn với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, bà rời showbiz để tập trung hỗ trợ chồng trong lĩnh vực kinh doanh. Cặp đôi có hai con chung là Thảo Tiên (Tiên Nguyễn) và Hiếu Nguyễn. Đến nay, dù đã ở tuổi 55, bà vẫn được khen ngợi bởi vẻ ngoài nổi bật và phong thái thanh lịch.

Trang phục may đo cao cấp được phối cùng bộ trang sức kim cương bản lớn, tạo nên tổng thể sang trọng. Điểm nhấn của bộ cánh là chiếc đồng hồ Clé de Cartier 31mm trị giá khoảng 148.000 Euro (gần 4,6 tỷ đồng).

Mẫu đồng hồ xa xỉ này được chế tác bằng vàng trắng 18K phủ rhodium, sử dụng mặt kính sapphire chống trầy và núm vặn gắn đá spinel xanh. Bên trong là bộ máy Calibre 1847 MC tự động với khả năng trữ cót 42 giờ, chống nước đến 30m.

Sức hút lớn nhất của Clé de Cartier đến từ 1.618 viên kim cương được nạm tỉ mỉ trên toàn bộ cấu trúc: 437 viên ở phần vỏ, 245 viên trên mặt số và 936 viên chạy dọc dây đeo, tạo nên diện mạo rực rỡ và xa hoa đặc trưng.

Hoàn thiện tổng thể sang trọng, nữ doanh nhân chọn đeo dây chuyền và đồng hồ đính kim cương của Cartier.

Ra mắt lần đầu tại Triển lãm SIHH năm 2015, dòng Clé de Cartier đánh dấu bước tiến của thương hiệu khi dung hòa tinh hoa truyền thống với thiết kế hiện đại. Tên gọi “Clé” – nghĩa là “chìa khóa” – bắt nguồn từ hình dáng đặc trưng của núm vặn, chi tiết tạo bản sắc cho cả bộ sưu tập.

Cle De Cartier từ lâu đã trở thành mẫu đồng hồ mang đậm bản sắc Cartier với thiết kế kinh điển vượt thời gian. Đan xen giữa truyền thống và hiện đại, Cle De Cartier được thiết kế với chữ số La Mã trên mặt số guilloché - dạng họa tiết đến từ phương pháp chạm khắc đặc biệt. Các họa tiết với kích thước siêu nhỏ được lặp đi lặp lại trên bề mặt với độ chính xác cao, tạo nên kiệt tác vô cùng tinh xảo trong công cuộc chế tác đồng hồ.

Clé de Cartier nổi bật nhờ kiểu dáng vỏ oval đặc trưng, tỷ lệ hài hòa và ngôn ngữ thiết kế tối giản mà tinh tế. Lấy cảm hứng từ thao tác lên dây cót của đồng hồ thế kỷ XIX, Cartier đã tái tạo chi tiết này theo phong cách hiện đại, biến nó thành điểm nhấn thẩm mỹ và yếu tố nhận diện của cả dòng sản phẩm.

Với mệnh danh bậc thầy trong công nghiệp chế tác đồng hồ trang sức, Cartier đã tạo nên một kiệt tác đích thực với những đường cong mềm mại tạ nên đường nét thanh thoát trên cổ tay các quý cô.

Bộ sưu tập được phát triển với nhiều kích thước khác nhau để phù hợp cho cả hai phái. Các phiên bản dành cho nam sở hữu cấu trúc rắn rỏi, mạnh mẽ, trong khi mẫu dành cho nữ lại mang nét mềm mại và nữ tính hơn, song vẫn giữ được tinh thần xa hoa vốn có của Cartier.

Là biểu tượng gắn liền với giới tinh hoa và hoàng gia, Cartier luôn có sức ảnh hưởng lớn trong thế giới thời trang xa xỉ. Nhiều nhân vật nổi tiếng lựa chọn đồng hồ của hãng, trong đó Công nương Kate Middleton sở hữu mẫu Ballon Bleu – minh chứng cho vị thế bền vững của thương hiệu trong ngành haute horlogerie.

Với Clé de Cartier, giá trị không chỉ nằm ở vật liệu hay kỹ nghệ chế tác mà còn ở thông điệp phong cách mà chiếc đồng hồ truyền tải. Đây là món phụ kiện khẳng định đẳng cấp, gu thẩm mỹ tinh tế và vị thế của doanh nhân – cựu diễn viên Thủy Tiên trong thế giới thời trang sang trọng cũng như nghệ thuật đồng hồ cao cấp.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)