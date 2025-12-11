Mỹ nhân Việt lấy đại gia hơn 26 tuổi, được tặng biệt thự 4.000m²: Cuộc sống lãng mạn khiến tiểu thuyết ngôn tình chịu thua

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau, từng là một trong những gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt. Cô gây chú ý khi lọt Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, sau đó tiếp tục ghi dấu với danh hiệu Người mẫu triển vọng tại Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu tại Hoa hậu Hoàn cầu 2011.

Năm 2015, người đẹp quyết định về chung nhà với doanh nhân Đức An, hơn cô 26 tuổi. Từ đây, Phan Như Thảo dần rời xa sàn diễn, ưu tiên cuộc sống gia đình và tận hưởng nhịp sống yên bình hơn. Hiện tại, vợ chồng Phan Như Thảo có một bé gái đáng yêu với tên gọi ở nhà là Bồ Câu. Hôn nhân với chồng đại gia giúp cuộc sống của Phan Như Thảo vốn sung túc nay càng thêm đủ đầy, viên mãn. Cô được ông xã quan tâm, chiều chuộng, dành tặng nhiều bất động sản giá trị ở nhiều tỉnh thành, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Trong số đó, gây chú ý hơn cả là khu nghỉ dưỡng ven biển rộng 4.000m², được xem như một trong những cơ ngơi đắt giá nhất của hai vợ chồng.

Không gian rộng 4.000m² nằm tại vùng biển Ninh Phước, Ninh Thuận, được thiết kế để dung hòa sở thích của cả ba thành viên trong gia đình. Vợ chồng Phan Như Thảo bắt đầu xây dựng khu nghỉ dưỡng này từ năm 2022 với mong muốn tạo nên một nơi vừa để tận hưởng, vừa để gắn kết. Phan Như Thảo yêu phong cách Địa Trung Hải nên ưu tiên những đường nét mềm mại, thoáng đãng; trong khi ông xã Đức An thiên về kiến trúc hiện đại, chú trọng sự tiện nghi; còn bé Bồ Câu lại thích những chi tiết mang sắc thái cầu vồng. Tất cả được đan cài khéo léo trên nền gam trắng chủ đạo, mở ra không gian sáng bừng, thư thái và sở hữu tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp.

Khu nghỉ dưỡng to khổng lồ của vợ chồng Phan Như Thảo

Cơ ngơi được xây với màu trắng chủ đạo, kết hợp kiến trúc vòm tinh xảo

Mọi góc trong không gian đều có tầm view tuyệt đẹp

Lối đi nên thơ, hài hòa với thiên nhiên

Hồ bơi rộng lớn trong không gian nghỉ dưỡng của vợ chồng Phan Như Thảo

Giữa khu nhà có thêm một hồ bơi hình tròn, hướng thẳng ra biển Ninh Thuận

Theo đại gia Đức An, công trình này có kiến trúc lạ, độ cong lớn nên phải đo đạc tính chính xác cao, việc thực hiện cũng rất thử thách, tốn nhiều thì giờ

Những kiến trúc cửa vòm là chi tiết dễ nhận thấy trong khu nghỉ dưỡng 4.000m²

Trong cơ ngơi rộng lớn, vợ chồng Phan Như Thảo thiết kế 8 phòng ngủ đều hướng ra biển, tạo thành hình vòng cung ôm lấy hồ bơi ở trung tâm. Nhờ cách bố trí này, từ bất kỳ phòng nào cũng có thể phóng tầm mắt ra biển hoặc quan sát mọi người vui chơi trên bãi cát và quanh khu vực hồ bơi. Để giữ sự thông thoáng, hai vợ chồng hạn chế bài trí đồ đạc rườm rà, ưu tiên nội thất và các đường nét tối giản. Không gian vì thế trở nên mở, thoáng khí và hài hòa với cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng của vùng biển Ninh Thuận.

Không gian trong các căn phòng được bài trí xinh xắn, tối giản

Các món nội thất đều ưu tiên gam trắng

Phòng nào cũng có view hướng ra biển tuyệt đẹp.

