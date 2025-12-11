Điều ít biết về nữ sinh Học viện Âm nhạc vừa giành Quán quân Tiếng hát Hà Nội

Chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 vừa diễn ra với sự tranh tài của 15 thí sinh xuất sắc nhất ở ba dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ.

Vượt qua 14 thí sinh khác, Đào Lê Phương Chi giành chiến thắng thuyết phục và trở thành quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025.

Đào Lê Phương Chi giành giải Quán quân cuộc thi Tiếng hát hay Hà Nội 2025.

Đào Lê Phương Chi sinh năm 2005, đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ở vòng thi quyết định, cô chọn hai ca khúc đòi hỏi kỹ thuật cao Sông Dakrong mùa xuân về và Người Hà Nội. Cách xử lý tinh tế, sắc thái phong phú cùng hơi thở vững vàng giúp nữ thí sinh ghi điểm tuyệt đối, vượt qua nhiều giọng ca nổi bật để đăng quang quán quân.

Ít ai biết rằng Phương Chi là học trò của NSƯT Phương Nga – giảng viên tài năng, đồng thời là Quán quân Sao Mai 2001. Sau hơn 20 năm từ chiến thắng của cô giáo, Phương Chi trở thành minh chứng sống động cho sức sống của dòng nhạc thính phòng và chất lượng đào tạo của Học viện.

Trong số các thí sinh gây chú ý, Vũ Tấn Đạt – con trai ca sĩ Trọng Tấn nhận nhiều kỳ vọng nhờ chất giọng sáng và phong thái biểu diễn chững chạc. Dù vẫn còn những điểm chưa hoàn thiện về cột hơi và cao trào, đặc biệt khi thể hiện Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, nhưng Tấn Đạt mang đến một màu sắc trẻ trung cho dòng nhạc thính phòng – cách mạng.

Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn giành giải Nhì.

Trong đêm chung kết, Tấn Đạt thi mở màn và tiếp tục thử sức với hai ca khúc do ca sĩ Trọng Tấn từng thể hiện là "ổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ và Truyền thuyết Hồ Gươm. Trong hai bài hát chọn thi, ở Truyền thuyết Hồ Gươm, giọng hát Tấn Đạt truyền cảm, phong thái biểu diễn đĩnh đạc, sáng sân khấu thì ở bài đầu, cột hơi của anh có những chỗ thể hiện chưa vững, cao trào hơi thiếu lửa và nét riêng. Kết quả chung cuộc, Vũ Tấn Đạt về nhì.

Chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 cũng vinh danh nhiều gương mặt nổi bật khác: Giải nhất thuộc về Nguyễn Phương Anh (thính phòng) và Nguyễn Thụy Hải Anh (nhạc nhẹ).Giải nhì gọi tên Phạm Hồng Ánh, Vũ Tấn Đạt (thính phòng); Nguyễn Gia Linh, Võ Thị Duyên (dân gian); Nguyễn Văn Việt Cường (nhạc nhẹ).Giải ba thuộc về Hoàng Văn Hiệp (thính phòng), Hoàng Khánh Ly (dân gian), Nguyễn Lê Duy Anh (nhạc nhẹ).