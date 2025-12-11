Lần đầu của Mỹ Tâm

Chỉ còn ít ngày nữa, đêm nhạc See The Light của Mỹ Tâm sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Theo thông tin từ ban tổ chức, đây được xem là chương trình quy mô lớn nhất mà nữ ca sĩ từng thực hiện, với màn hình LED có diện tích khoảng 1.650 m², hệ thống âm thanh ánh sáng được đầu tư mạnh tay và sân khấu thiết kế bao quát toàn bộ không gian sân vận động.

Dòng trạng thái mới đây của Mỹ Tâm trên trang cá nhân cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Nữ ca sĩ viết: “Lần đầu được nhìn ngắm thánh đường của mình! Không thể diễn tả được cảm xúc ngay lúc này!!!” – một chia sẻ ngắn gọn nhưng cho thấy rõ sự xúc động và tự hào của cô trước thềm dự án âm nhạc lớn đang được hoàn thiện.

Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng đã thu hút khoảng 17.000 lượt thích, cho thấy sức hút mạnh mẽ của “Họa Mi Tóc Nâu” cũng như sự quan tâm đặc biệt của công chúng dành cho sự kiện sắp tới.

Nhiều bình luận bày tỏ sự háo hức, gửi lời chúc đến Mỹ Tâm trước thời điểm cô bước lên sân khấu. Một số người hâm mộ còn chia sẻ rằng họ bị cuốn theo cảm xúc của nữ ca sĩ, chờ mong sớm được tận hưởng không gian biểu diễn lớn, được đầu tư tâm huyết và mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của cô.

Chỉ sau thời gian ngắn mở bán, See The Light đã ghi nhận tình trạng “cháy vé”, với số lượng khán giả dự kiến lên đến hơn 40.000 người. Sự quan tâm lớn từ công chúng khiến dự án cuối năm của Mỹ Tâm trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được mong đợi nhất thời điểm này.

Trước đó, Mỹ Tâm đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho đêm diễn. Tuy nhiên, thời tiết chuyển lạnh đột ngột khiến nhiều người hâm mộ lo lắng về khả năng giữ sức khỏe của cô khi phải hát liên tục trong nhiều giờ. Trước đây, nữ ca sĩ từng không ít lần gặp trục trặc về giọng hát khi thời tiết Hà Nội trở nên rét buốt, thậm chí phải nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp trẻ trên sân khấu. Điều này khiến ê-kíp và khán giả càng chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của cô trước thềm concert.

Trong bối cảnh Hà Nội bước vào đợt rét sâu cuối tuần, khán giả tham dự See The Light được khuyến nghị chuẩn bị trang phục ấm, các vật dụng giữ nhiệt để đảm bảo sức khỏe trong suốt thời gian theo dõi chương trình.

